GE Aerospace supera la Assembly Readiness Review dell’Adaptive Cycle Engine

GE Aerospace ha annunciato il completamento con successo della Assembly Readiness Review (ARR) per il suo XA102 adaptive cycle engine, una tappa fondamentale a supporto dell’U.S. Air Force Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) program.

“Questo risultato rappresenta un significativo passo avanti nella fornitura di una tecnologia di propulsione rivoluzionaria per la futura flotta dell’U.S. Air Force.

L’ARR conferma che la progettazione del motore XA102, i processi di produzione e la supply chain stanno procedendo secondo i piani e saranno assegnati alla fase successiva entro la fine dell’anno. Elemento centrale di questo traguardo è il completo GE Aerospace digital engine model, che sfrutta un model-based definition approach al posto dei tradizionali disegni bidimensionali. Questo framework digitale integra model-based manufacturing and model-based inspection, consentendo una maggiore precisione e tempi di produzione più rapidi.

Tutte le dimostrazioni relative al model-based engine, associate alla prima fase del programma, sono state completate con successo, a testimonianza dei continui progressi di GE Aerospace nello sviluppo di advancing digital engineering capabilities”, afferma GE Aerospace.

“Con il completamento dell’Assembly Readiness Review, dimostriamo la maturità del nostro progetto del motore XA102 e la solidità del nostro approccio “digital-first” allo sviluppo di sistemi di propulsione di nuova generazione”, ha dichiarato il Dr. Steve “Doogie” Russell, vice president and general manager of Edison Works at GE Aerospace. “L’utilizzo di un fully integrated digital engine model, che abbraccia progettazione, produzione e ispezione, ci consente di fornire capacità avanzate più rapidamente e con maggiore precisione per le forze armate”.

“Il NGAP Program sta promuovendo tecnologie e capacità produttive cruciali per la superiorità aerea negli scenari altamente competitivi del futuro. Queste tecnologie consentiranno la realizzazione di next generation fighter aircraft con maggiore autonomia e thermal management capabilities for advanced weapons and sensors. La leadership di GE Aerospace nella adaptive cycle technology si fonda su oltre 100 anni di innovazione e collaborazione con le forze armate statunitensi. Gli XA100 engines hanno completato con successo numerose fasi di test, perfezionando le adaptive engine technologies. Il motore XA102 rappresenta la prossima evoluzione della propulsione, offrendo performance migliorate pur mantenendo un’attenzione particolare all’economicità e alla sostenibilità”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)