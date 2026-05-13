All Nippon Airways e IHG Hotels & Resorts annunciano una partnership strategica nei programmi fedeltà

All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese, e IHG Hotels & Resorts (IHG), una delle principali catene alberghiere al mondo, hanno annunciato una partnership globale che stabilisce un nuovo punto di riferimento per la collaborazione tra programmi fedeltà di compagnie aeree e hotel nel settore dei viaggi.

“Dopo ottobre, i membri di IHG One Rewards e di ANA Mileage Club (AMC) avranno accesso a vantaggi, tra cui benefici di fidelizzazione e riconoscimento potenziati per i membri AMC, il doppio accumulo di punti su voli ANA selezionati e lo scambio bidirezionale tra miglia ANA e punti IHG One Rewards.

Grazie a questa partnership, i membri potranno accumulare e riscattare premi sull’ampia rete internazionale ANA, che opera 55 rotte e serve 40 città in tutto il mondo, nonché sul portafoglio globale di IHG, che conta oltre 7.000 hotel in più di 100 Paesi.

Una volta iscritti a entrambi i programmi e dopo aver collegato gli account, i soci AMC avranno diritto al riconoscimento del proprio status di socio AMC nel proprio account IHG One Rewards, corrispondente al proprio status AMC. I membri con status AMC Diamond + More, Diamond, Platinum o Bronze riceveranno lo status IHG One Rewards corrispondente, ovvero Diamond Elite, Platinum Elite, Gold Elite, Silver Elite, godendo di vantaggi quali upgrade di camera e late checkout in tutti gli hotel IHG aderenti al programma in tutto il mondo. Per i membri AMC Diamond e Diamond + More sono richieste due notti qualificanti per raggiungere lo status corrispondente.

Grazie all’accumulo doppio di punti fedeltà, i viaggiatori internazionali che volano in Giappone su un volo operato da ANA e con biglietto emesso da ANA possono accumulare punti IHG One Rewards oltre alle miglia ANA, ottenendo così la possibilità di accumulare e riscattare premi in modo semplice sia sui viaggi aerei che sui soggiorni in hotel. I viaggiatori potranno collegare i propri account fedeltà e beneficiare del doppio accumulo, con i punti IHG One Rewards assegnati in base alla distanza di volo e alla classe tariffaria.

I soci IHG One Rewards e AMC possono beneficiare dello scambio di punti bidirezionale, che si aggiunge all’opzione esistente di convertire i punti IHG One Rewards in miglia ANA, consentendo ai soci di convertire anche le miglia ANA in punti IHG One Rewards. Questo offrirà una maggiore scelta e flessibilità in entrambi i programmi fedeltà, creando un ecosistema di fedeltà reciproco perfettamente integrato”, afferma ANA.

Heather Balsley, Chief Commercial & Marketing Officer, IHG Hotels & Resorts, ha commentato “Mentre IHG continua a crescere in Giappone, la nostra partnership ventennale con ANA rimane fondamentale per sostenere questo sviluppo, combinando brand globali affidabili, una profonda conoscenza del mercato locale e la forza di IHG One Rewards e ANA Mileage Club. Con oltre 80 hotel già operativi e in fase di realizzazione nel Paese – metà dei quali in co-branding con ANA – questa partnership ci consente di raggiungere i viaggiatori in più momenti del loro viaggio, offrire un valore aggiunto ai membri del programma fedeltà ed estendere la portata globale di entrambi i marchi. Sfruttando la portata delle nostre reti di fidelizzazione combinate, stiamo rafforzando la preferenza per i nostri hotel, aumentando le prenotazioni dirette e garantendo un valore a lungo termine ai nostri proprietari”.

Keiji Omae, Executive Vice President, Customer Experience, ha detto: “Siamo lieti di portare la nostra partnership con IHG, consolidata nel corso di oltre 20 anni, a un livello più strategico e di compiere con convinzione un passo verso la nostra prossima fase di crescita. Nell’ambito della nostra strategia aziendale a medio termine, che pone i servizi di trasporto passeggeri internazionali come pilastro della nostra crescita, il rafforzamento della collaborazione con IHG, rinomata a livello mondiale, rappresenta un elemento essenziale per affermare la nostra presenza sui mercati internazionali. Integrando profondamente i punti di forza di entrambe le aziende, forniremo un nuovo valore di viaggio a una vasta gamma di clienti sia in Giappone che all’estero e accelereremo l’espansione della nostra attività. Guardando al futuro, rimaniamo impegnati a creare valore multiforme con IHG che trascenda i confini tra aviazione e ospitalità, cercando di realizzare un mondo ‘Uniting the World in Wonder'”.

(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: ANA)