Emirates porta in Scozia il suo global Travel Rehearsal programme

Emirates ha recentemente ospitato un “Travel Rehearsal” day presso Glasgow Airport, il primo del suo genere in Scozia, per aiutare le persone con accessibility requirements a sentirsi più sicure prima del loro prossimo volo.

“Il global “Travel Rehearsal” programme di Emirates, la prima autism-certified airline al mondo, offre simulazioni guidate dell’intero viaggio aereo, familiarizzando i partecipanti con le procedure aeroportuali e l’esperienza a bordo prima della partenza.

In collaborazione con il local Additional Support Needs Group Autastic Club, diversi bambini con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie hanno sperimentato l’intero percorso a Glasgow Airport, dal check-in al gate d’imbarco. Con il supporto del personale aeroportuale e della compagnia aerea, i partecipanti hanno attraversato le procedure di check-in, i controlli di sicurezza e la sala partenze, prima di prendere parte a una simulazione di imbarco con annunci ai passeggeri. Hanno inoltre simulato il processo di arrivo, inclusi i controlli di immigrazione e passaporti, il ritiro bagagli e l’accoglienza all’arrivo”, afferma Emirates.

Jabr Al-Azeeby, Emirates divisional vice president, UK, ha dichiarato: “Dopo il nostro primo travel rehearsal programme a Londra all’inizio di quest’anno, siamo orgogliosi di portare l’iniziativa in Scozia, con la nostra prima sessione a Glasgow. In qualità di world’s first autism-certified airline, miriamo ad abbattere le barriere invisibili che le persone con esigenze di accessibilità si trovano ad affrontare, offrendo una simulazione del viaggio sicura e inclusiva. Questa sessione non sarebbe stata possibile senza l’Emirates Airport Services team di Glasgow, che ha contribuito all’organizzazione e alla gestione dell’esperienza”.

Angela Armour, co-fondatrice di Autastic Club, ha aggiunto: “Siamo molto grati a Emirates e a Glasgow Airport per aver offerto un’esperienza così positiva e preziosa. Opportunità come questa svolgono un ruolo fondamentale nel supportare coloro che potrebbero sentirsi titubanti riguardo ai viaggi, in particolare le persone con bisogni di supporto aggiuntivi”.

“Emirates è diventata la prima Autism-Certified Airline al mondo dopo che oltre 35.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra hanno completato uno specialised autism awareness training. Il programma fornisce ai dipendenti una conoscenza approfondita dello spettro autistico, dei pregiudizi più comuni, delle difficoltà che si incontrano durante i viaggi e delle strategie di supporto personalizzate in base alle esigenze individuali dei passeggeri.

Dall’aprile 2025, gli Emirates Airport Services team hanno collaborato per organizzare 40 travel rehearsals in aeroporti come Accra, Atene, Bali, Bangalore, Barcellona, Bologna, Bruxelles, Christchurch, Da Nang, Delhi, Dubai, Dublino, Durban, Düsseldorf, Edimburgo, Glasgow, Guangzhou, Hanoi, Harare, Hong Kong, Istanbul, Londra, Lusaka, Madrid, Mauritius, Milano, Newcastle, Nizza, Orlando, Oslo, Parigi, Peshawar, Port Luis, Roma, Stansted, Stoccolma, Sydney, Toronto, Trivandrum, Venezia, Vienna, Washington e Varsavia”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)