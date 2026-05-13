Eurowings estende lo “Sneaker Airline” concept a tutti gli operating days

Eurowings estende con effetto immediato il suo “Sneaker Airline” concept di successo.

“I crew members della più grande leisure airline tedesca possono ora indossare le loro white sports shoes con il logo Eurowings come parte della loro uniforme tutti i giorni. In precedenza, ciò era possibile solo il venerdì nell’ambito dei cosiddetti “Sneaker Flydays”. D’ora in poi, Eurowings opera con il motto “Sneakers any day”.

Con questa decisione, la compagnia aerea di Lufthansa Group risponde direttamente al desiderio dei suoi dipendenti di maggiore comfort durante le attività quotidiane, conferendo al contempo un tocco di freschezza e modernità all’abbigliamento del cabin crew. Le sneakers non solo portano una “good vibes” a bordo, ma riflettono anche un’esperienza di viaggio contemporanea che si sposa perfettamente con la compagnia aerea, fedele alla Eurowings brand promise: “More ease for everyone”.

Le sneakers bianche donano un tocco di freschezza sia a bordo che a terra e sono percepite dai dipendenti come particolarmente comode e autentiche. Il riscontro positivo va ben oltre il personale di bordo: anche molti passeggeri esprimono regolarmente commenti favorevoli sulle sneakers nei feedback e sui social media, a dimostrazione del successo riscosso sia tra i passeggeri che tra gli equipaggi”, afferma Eurowings.

“Che si viaggi per lavoro o per piacere, nessun’altra scarpa coniuga professionalità, comfort e praticità in modo così naturale come una sneaker”, afferma Max Kownatzki, CEO of Eurowings e passionate sneaker enthusiast. “Il look moderno sottolinea anche la nostra identità di Europe’s value airline, con la chiara ambizione di differenziarci dalla traditional low-cost competition. Questo vale non solo per la qualità dei nostri prodotti e servizi, ma anche per il modo in cui ci presentiamo”.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)