SWISS collabora con Metafuels per promuovere ulteriormente i SAF

Swiss International Air Lines (SWISS) è attivamente impegnata da diversi anni nello sviluppo di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

“La compagnia aerea e Lufthansa Group compiono ora un ulteriore passo in questa direzione, collaborando con Metafuels, azienda svizzera specializzata nello sviluppo di SAF technologies. La nuova partnership mira a promuovere e incentivare l’ulteriore sviluppo e la commercializzazione di SAF solutions realmente valide. SWISS e Lufthansa Group stanno inoltre valutando la possibilità di stipulare SAF procurement contracts a lungo termine, soprattutto in vista delle nuove synthetic fuel additive quotas che entreranno in vigore in Svizzera e in tutta l’Unione Europea a partire dal 2030.

Metafuels ha sviluppato un processo che converte in modo efficiente il metanolo verde in SAF. La nuova tecnologia offre flessibilità nelle materie prime utilizzate – biometanolo o e-metanolo – ed è sostanzialmente scalabile. Il SAF prodotto può essere utilizzato anche nelle infrastrutture e nelle flotte aeree esistenti”, afferma SWISS.

“La futura disponibilità di carburanti sostenibili su scala sufficiente sarà possibile solo investendo oggi in tecnologie e partnership. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo con Metafuels”, afferma Jens Fehlinger, CEO di SWISS. “Non vogliamo restare a guardare, ma contribuire attivamente a rendere i synthetic fuels market-ready e scalabili. Allo stesso tempo, questa partnership contribuisce a garantire l’accesso a lungo termine a queste soluzioni. Il fatto di compiere questo passo insieme a un’azienda svizzera rappresenta per noi un segnale forte. Come compagnia aerea, stiamo facendo tutto il possibile per promuovere attivamente la trasformazione del settore aeronautico. Allo stesso tempo, è chiaro che il raggiungimento dei nostri obiettivi richiederà ora una produzione su scala industriale. I carburanti sostenibili devono diventare disponibili molto più rapidamente, a prezzi accessibili e in quantità significativamente maggiori in futuro”.

“I Sustainable Aviation Fuels sono una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi globali di decarbonizzazione nel settore aeronautico. E i synthetic fuels del tipo che Metafuels sta sviluppando hanno un potenziale particolarmente elevato per rendere il trasporto aereo un’attività a emissioni molto più basse. Collaborando con Metafuels, SWISS sottolinea ulteriormente il suo impegno per i sustainable aviation fuels e supporta attivamente il ruolo e la reputazione della Svizzera come polo di ricerca e innovazione.

Con il suo processo “aerobrew”, Metafuels ha sviluppato un’innovativa tecnologia di produzione che trasforma in modo efficiente il metanolo sostenibile, prodotto da energia rinnovabile, acqua e anidride carbonica, in aviation fuel. Questi synthetic SAF sono fondamentali per la decarbonizzazione del settore. Metafuels sta attualmente realizzando un impianto dimostrativo per la produzione di SAF presso il Paul Scherrer Institute di Villigen, in Svizzera. Parallelamente, l’azienda sta anche sviluppando il suo primo impianto commerciale per la produzione di SAF a Rotterdam”, prosegue SWISS.

“Questo accordo con SWISS e Lufthansa Group rappresenta per noi una pietra miliare e una chiara conferma del ruolo che i synthetic SAF svolgeranno nel futuro dell’aviazione”, afferma Saurabh Kapoor, CEO di Metafuels. “È particolarmente significativo, inoltre, aver stretto una partnership con SWISS, la compagnia aerea nazionale svizzera, come nostro primo partner del settore aeronautico”.

“Siamo uniti a SWISS nel nostro obiettivo comune di aprire la strada a un modo praticabile e scalabile per offrire viaggi aerei a basse emissioni”, conclude Kapoor. “Con una domanda in aumento prevista e normative più stringenti in arrivo, i synthetic fuels acquisiranno sempre maggiore importanza. E siamo convinti che la Svizzera abbia un ruolo chiave da svolgere in tutti questi sviluppi.”

“L’aumento della produzione di synthetic aviation fuel production è ancora nelle sue fasi iniziali. Tuttavia, è improbabile che le capacità produttive attualmente disponibili e pianificate siano sufficienti a raggiungere pienamente gli obiettivi di decarbonizzazione odierni. Un’accelerazione nell’aumento della produzione di SAF è essenziale anche per la trasformazione del settore aeronautico. Pertanto, stringendo la nuova partnership con Metafuels, SWISS compie un ulteriore passo importante per assicurarsi un accesso anticipato ai synthetic SAF. Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto di Lufthansa Group volto a sostenere attivamente lo sviluppo e la commercializzazione di SAF, attraverso collaborazioni di ricerca, progetti pilota, alleanze industriali, customer-oriented SAF offers e altro ancora.

SWISS continua ad adottare misure concrete per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica derivanti dalle proprie operazioni di volo. Oltre a investire in aeromobili avanzati ed efficienti dal punto di vista dei consumi, l’utilizzo dei SAF rappresenta una delle leve principali per ridurre le emissioni di carbonio. Da molti anni SWISS porta avanti diverse iniziative e collaborazioni mirate con Lufthansa Group, altri partner e i suoi clienti per sostenere e promuovere lo sviluppo di sustainable fuels e l’incremento della loro produzione”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)