Aeroporto di Venezia: dal 2 luglio il volo diretto tra Venezia e Pechino di Air China

Dopo un proficuo ed intenso lavoro comune tra Air China e il Gruppo SAVE e nel quadro del rafforzamento delle relazioni Cina – Italia partirà il 2 luglio il primo volo diretto Venezia – Pechino.

“L’annuncio è stato dato durante la XVI sessione della Commissione Economica Mista Cina-Italia per la cooperazione economica che si è tenuta con successo il 16 aprile a Pechino. L’incontro è stato presieduto congiuntamente dal Ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, Wang Wentao, e dal Vice Premier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Antonio Tajani.

All’incontro era presente anche Enrico Marchi, presidente del Gruppo SAVE che ha rappresentato nel suo intervento l’importanza dell’attivazione di un collegamento diretto tra Venezia e Pechino, sostenuto da analisi approfondite realizzate insieme ad Air China che hanno evidenziato le concrete potenzialità di entrambi i bacini di traffico.

Il debutto del volo non-stop tra Venezia e Pechino di Air China avverrà il 2 luglio.

Il primo volo atterrerà all ’aeroporto Marco Polo di Venezia alle 19:15 e ripartirà per Pechino la sera stessa alle 21:30. Il collegamento sarà effettuato con un Airbus 330-220 da 267 posti ed opererà quattro giorni a settimana: martedì, giovedì, sabato e domenica (fanno comunque fede gli operativi effettivi dei voli)”, afferma il comunicato.

“Per il Gruppo SAVE, che gestisce il terzo aeroporto intercontinentale italiano, questo nuovo traguardo rappresenta la conclusione di un percorso favorito dai consistenti flussi di viaggiatori e merci tra Venezia, Pechino, la Cina e l’Estremo Oriente. Proprio la solidità di questi scambi ha infatti portato Air China alla decisione di attivare il collegamento non-stop.

Air China, fondata nel 1988, è la compagnia aerea di bandiera della Cina. È stata partner aereo ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2008 e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Al 31 dicembre 2025, Air China (incluse le società controllate) dispone di una flotta complessiva di 964 aeromobili e di una vasta rete di rotte internazionali. In qualità di membro di Star Alliance, la rete di Air China consente di raggiungere oltre 1.100 destinazioni in più di 190 Paesi e regioni nel mondo, con un traffico annuo superiore a 150 milioni di passeggeri.

Il nuovo collegamento servirà e stimolerà tutti i segmenti di traffico: business e cargo, turismo, VFR (visit friends and relatives).

Business e cargo – Il Nord Est esprime il 13% dei flussi commerciali tra Italia e Cina, che generano un volume d’affari annuo di circa 10 miliardi di euro, secondo solo a quello dell’area milanese (dato Istat del 2025).

Turismo – Il Nord Est è una delle aree principali del nostro Paese per numero di turisti in arrivo dalla Cina. Si tratta di un turismo di qualità, con oltre il 70% dei visitatori che sceglie strutture di lusso, attratti in particolare dalle città d’arte, Venezia e Verona in testa, e dalle Dolomiti.

VFR (Visit Friends & Relatives) – Con circa 70.000 residenti, la comunità cinese nel Nord Est è per dimensioni la seconda in Italia dopo quella della Lombardia. Visite e ricongiungimenti familiari saranno sostenuti e favoriti dal nuovo volo, con flussi dalla Cina provenienti in particolare da Pechino, Wenzhou (nella provincia di Zhejiang) e Xiamen (nella provincia di Fujian).

Il volo è acquistabile sia nel sito di Air China, che in tutti canali di vendita online e tradizionali”, prosegue il comuicato.

Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE: “Il nuovo volo tra Venezia e Pechino rafforza il ruolo del Marco Polo come hub di riferimento per i flussi tra il nostro territorio, la Cina e l’Estremo Oriente, contribuendo ad intensificare quegli scambi economici e culturali che sono da sempre al centro della missione del nostro Gruppo. Insieme ad Air China abbiamo realizzato un approfondito lavoro preparatorio che ha portato al raggiungimento di questo obiettivo per il quale, come avvenuto per il primo volo operato verso la Cina dal nostro aeroporto, è stato determinante il supporto del Governo italiano e delle Autorità cinesi. Il 2 luglio costituirà dunque un nuovo giorno importante nel costante percorso di arricchimento dei collegamenti di lungo raggio del Marco Polo”.

Li Duo, Direttore Generale Air China Milano: “Nel contesto di una connettività globale in costante crescita e in occasione del quarantesimo anniversario dei collegamenti di Air China con l’Italia, il nuovo volo diretto Pechino-Venezia rappresenta un importante traguardo per la cooperazione aeronautica tra i due Paesi, e contribuirà non solo a rafforzare ulteriormente la collaborazione nel settore dell’aviazione civile, ma anche ad ampliare in modo significativo il network di Air China in Italia. Air China estende ufficialmente la propria presenza in Italia a tre hub strategici: Milano, Roma e Venezia, l’Italia diventa così uno dei paesi europei con il maggior numero di città servite dalla compagnia. Air China continuerà a cogliere questa opportunità per ottimizzare la propria rete di collegamenti internazionali e migliorare costantemente la qualità dei servizi, consolidando il proprio ruolo di ponte aereo per gli scambi economici, turistici e culturali tra China e Italia”.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE – Air China – Photo Credits: Air China)