ITA Airways lancia le Green Fare

ITA Airways amplia la propria offerta e introduce le nuove Green Fare, tariffe che includono una quota destinata al sostegno di iniziative per la riduzione delle emissioni di CO2.

“Con un solo clic, le tariffe Economy Green, Premium Economy Green e Business Green, disponibili sulle rotte domestiche, europee e su selezionate destinazioni intercontinentali, consentono ai passeggeri di ITA Airways di sostenere progetti certificati di protezione ambientale, e favorire l’adozione di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) sui voli futuri.

Sulle tratte europee e domestiche la quota stimata delle emissioni per passeggero viene compensata come segue: l’80% tramite il contributo a progetti di alta qualità per la tutela del clima e il 20% per l’adozione dei SAF sui voli futuri. Le Green Fare sono disponibili anche su numerose tratte intercontinentali operate da ITA Airways. Su queste rotte, il modello prevede una diversa ripartizione della compensazione: 10% a sostegno dell’adozione di SAF e 90% a supporto di progetti climatici. Le Green Fare non sono disponibili sui voli da/per Giappone, Stati Uniti e Canada.

Oltre al contributo alle iniziative a sostegno dell’ambiente, le Green Fare offrono vantaggi aggiuntivi per i passeggeri, tra cui l’accumulo di Miles e Points extra nel programma fedeltà Miles&More, maggiore flessibilità nelle modifiche di prenotazione e tutti i benefici già inclusi nelle tariffe Economy o Business Saver“, afferma ITA Airways.

“Le persone oggi non vogliono solo volare e scoprire il mondo, ma anche proteggerlo”, ha dichiarato Giovanna Di Vito, Chief Culture, Sustainability, Customer Assistance & Non Commercial Partners ITA Airways. “Con le Green Fare andiamo incontro a questa esigenza, rendendo semplice e accessibile la scelta di contribuire a iniziative di mitigazione dell’impatto ambientale. Questo prodotto rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso la riduzione delle emissioni di CO2 e riflette il nostro impegno, condiviso con le compagnie del Gruppo Lufthansa, nel promuovere pratiche sempre più responsabili e integrate nell’esperienza di viaggio”.

“Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 è uno degli obiettivi strategici di ITA Airways. Questo impegno si concretizza attraverso diverse iniziative, tra cui il rinnovo della flotta, con aeromobili più efficienti, che attualmente conta il 74% di nuova generazione, l’utilizzo crescente di carburanti sostenibili per l’aviazione e il continuo miglioramento dell’efficienza operativa.

Il lancio delle Green Fare si inserisce inoltre nel più ampio processo di armonizzazione della customer experience con Lufthansa Group. Tra le recenti iniziative, il lancio della nuova piattaforma “ONCE” per il check-in on line su web ed app ITA Airways che semplifica il processo di gestione del check-in allineandolo alle altre compagnie del Gruppo e completa l’adozione da parte di ITA Airways dell’ecosistema di servizi digitali.

Le nuove Green Fare sono disponibili sul sito ita-airways.com, sull’app ITA Airways e sui canali di vendita ufficiali della Compagnia”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)