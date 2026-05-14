Star Alliance celebra il suo 29° anniversario, rafforzando i viaggi tra diverse compagnie aeree nel suo global network

Oggi Star Alliance celebra il suo 29° anniversario. “Dal suo lancio nel 1997 come prima alleanza aerea globale al mondo, Star Alliance si è evoluta, passando dalla creazione di un solido network globale alla possibilità di offrire viaggi più semplici e integrati tra le member airlines.

L’Alleanza ora riunisce 26 member airlines, collegando i clienti a oltre 1.150 aeroporti in 190 paesi. La recente adesione di ITA Airways rafforza ulteriormente la connettività in Italia e nell’intera rete europea, offrendo ai clienti maggiore scelta e viaggi più fluidi all’interno dell’Alleanza.

Con l’evoluzione continua dei viaggi, i clienti si aspettano sempre più esperienze di viaggio semplici e integrate dall’inizio alla fine, anche quando si spostano tra diverse member airlines. In tutto il network Star Alliance, le member airlines continuano a collaborare strettamente per armonizzare sistemi, servizi e punti di contatto con i clienti, contribuendo a rendere i viaggi più fluidi e armoniosi in tutta la rete”, afferma Star Alliance.

“I recenti sviluppi riflettono questa costante attenzione al percorso del cliente. L’apertura della Star Alliance Lounge a Guangzhou Terminal 3 migliora l’esperienza in uno dei principali hub aeroportuali asiatici, mentre gli Star Connection Centre presso i principali scali internazionali come Los Angeles, contribuiscono a rendere i collegamenti più agevoli e coordinati per i passeggeri che viaggiano con le member airlines”, prosegue Star Alliance.

“Questa attenzione a un’esperienza più fluida è stata riconosciuta anche a livello globale. Agli Skytrax World Airline Awards, Star Alliance è stata nominata ‘World’s Best Airline Alliance’ per il quarto anno consecutivo, mentre la Star Alliance Lounge a Parigi Charles de Gaulle Airport ha mantenuto il titolo di ‘World’s Best Airline Alliance Lounge’ per il secondo anno consecutivo. Ai World Travel Awards, Star Alliance è stata riconosciuta come ‘World’s Leading Airline Alliance’ per il sesto anno consecutivo, mentre la Star Alliance Lounge di Los Angeles è stata nominata ‘North America’s Leading Airport Lounge’ per il sesto anno consecutivo.

In occasione del suo 29° anniversario, Star Alliance continua a concentrarsi sul rafforzamento di viaggi fluidi e interconnessi all’interno del suo global network, offrendo maggiore armonia ai clienti di tutto il mondo che viaggiano con più compagnie aeree”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)