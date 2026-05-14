Emirates si affida a GE Aerospace per potenziare le part repair capabilities for engine maintenance

Emirates ha firmato un accordo con GE Aerospace per technical and training consultancy finalizzate allo sviluppo di complete piece part component repair capabilities per i motori GE90 e GP 7200.

L’accordo è stato firmato da Adel Al Redha, Emirates Deputy President and Chief Operating Officer e Mohamed Ali, President & CEO, Commercial Engines & Services, GE Aerospace, presso l’Emirates Group Headquarters.

“L’accordo supporterà l’espansione dell’Emirates Engine Maintenance Centre (EEMC), un investimento di 300 milioni di dollari per potenziare le infrastrutture e le capacità di manutenzione, riparazione e revisione dei motori della flotta di aeromobili Emirates. Nello specifico, GE Aerospace fornirà consulenza tecnica a Emirates per l’allestimento della piece part component repair line, nonché per il trasferimento di conoscenze al team EEMC in merito alle migliori pratiche e ai parametri di riferimento per la riparazione dei componenti”, afferma Emirates.

Adel Al Redha, Emirates Deputy President and Chief Operating Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di compiere un passo strategico per potenziare le nostre capacità di riparazione dei motori investendo in infrastrutture e collaborando con GE Aerospace a supporto della nostra visione per world-class engine repairs and maintenance.

L’accordo con GE Aerospace sarà fondamentale per fornire al nostro personale le competenze specialistiche necessarie per piece part component repair dei motori GE90 e GP 7200 che equipaggiano i nostri Boeing 777 e parte della nostra flotta di Airbus A380. Insieme all’ampliamento del nostro Engine Maintenance Centre in Dubai, questo posizionerà Emirates Engineering come centro di eccellenza per la riparazione dei motori, garantendo un servizio efficiente e senza interruzioni per Emirates”.

Mohamed Ali, President & CEO, Commercial Engines & Services, GE Aerospace, ha dichiarato: “Emirates è un cliente prezioso e un partner importante. GE Aerospace è orgogliosa di supportare Emirates nell’espansione delle sue capacità di riparazione dei motori e nel rafforzamento a lungo termine dell’ecosistema aeronautico degli Emirati Arabi Uniti. Questo accordo riflette l’impegno di GE Aerospace a supportare le flotte in servizio dei nostri clienti per l’intero ciclo di vita”.

“Emirates Engineering fornisce un completo engineering, line and base maintenance support per la flotta Emirates, composta da oltre 270 aeromobili Boeing 777, Airbus A380 e Airbus A350, presso le sue strutture all’avanguardia a Dubai. L’Emirates Engine Maintenance Centre è stato istituito nel 2014 e fornisce repair and maintenance services per i motori degli aeromobili della flotta Emirates“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)