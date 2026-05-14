News Brevi – 14.05.2026

ITA AIRWAYS: AGGIORNAMENTO VOLI VERSO IL MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Le compagnie aeree di Lufthansa Group riprenderanno gradualmente i voli da e per l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv (TLV) a partire da giugno. La decisione fa seguito a una valutazione approfondita in materia di safety e security. In una prima fase, Austrian Airlines e Lufthansa Cargo riprenderanno le operazioni su Tel Aviv a partire da giugno. Per ragioni operative: SWISS, ITA Airways e Lufthansa stanno attualmente pianificando la ripresa dei voli già a partire da luglio. Eurowings dovrebbe tornare a operare su Tel Aviv entro metà luglio. Brussels Airlines sospende i voli per Tel Aviv fino a nuovo avviso. Inoltre, le compagnie aeree di Lufthansa Group ITA Airways, Lufthansa e SWISS continueranno a sospendere i voli da e per Dubai per ragioni operative fino al 13 settembre incluso. I passeggeri interessati saranno contattati direttamente dalla rispettiva compagnia aerea e riceveranno opzioni flessibili di riprotezione o il rimborso integrale. Per ulteriori informazioni, i clienti sono invitati a consultare il sito web della compagnia aerea di riferimento o a contattare la propria agenzia di viaggio”. “Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Edelweiss e Lufthansa Cargo hanno già sospeso tutti i voli verso le seguenti destinazioni per ragioni operative: Abu Dhabi fino al 24 ottobre; Amman fino al 24 ottobre; Beirut fino al 24 ottobre; Dammam fino al 24 ottobre; Riyadh fino al 24 ottobre (ITA Airways: fino al 30 giugno); Erbil fino al 24 ottobre; Muscat fino al 24 ottobre; Teheran fino al 24 ottobre. Eurowings ha già sospeso i seguenti voli per ragioni operative: Beirut fino al 19 giugno; Erbil fino al 22 giugno; Tel Aviv fino al 9 luglio; Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre”, conclude ITA Airways.

L’AERONAUTICA MILITARE ALLA STRAMILANO: 62.500 PARTECIPANTI PER UNA GIORNATA DI SPORT E CONDIVISIONE – Domenica 3 maggio, oltre 60.000 persone – record storico per la manifestazione – si sono radunate in Piazza Duomo e nelle vie del centro di Milano, dando vita alla 53esima edizione della Stramilano, una vera e propria festa collettiva dello sport che ha trasformato la città in un’atmosfera di positività. A dare il via alle gare è stata una madrina d’eccezione: la pattinatrice di velocità italiana, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, 1° Aviere Scelto Francesca Lollobrigida e recente vincitrice di due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La manifestazione è iniziata come di consueto da Piazza Castello con la gara competitiva “Stramilano Half Marathon”, a cui hanno partecipato oltre 10.000 atleti professionisti che si sono sfidati lungo il percorso della 21km. Successivamente a Piazza Duomo per la partenza della 10 km non competitiva alla quale ha preso parte anche il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Comando Squadra Aerea – 1a Regione Aerea, e che ha visto la presenza delle istituzioni civili del territorio. Il Generale di Brigata Luca Baione, Capo Reparto dei Servizi territoriali e di Presidio del Comando Squadra Aerea – 1a Regione Aerea, ha evidenziato la forte presenza dell’Arma Azzurra nell’edizione di quest’anno: “Quest’anno, con la madrina, l’atleta Francesca Lollobrigida, la Fanfara della 1a Regione Aerea e gli allievi della scuola militare Giulio Douhet, l’Aeronautica Militare ha consolidato la sua vicinanza a Milano e a tutti i suoi cittadini”. Il Generale, infine ha concluso augurando a tutti i corridori, in trepidante attesa dell’inizio della gara “una buona corsa nel segno della solidarietà, dell’impegno e dell’amicizia”. Giovani e adulti hanno avuto l’occasione di mettersi in gioco nella “Stramilanina”, ulteriore corsa non competitiva di 5 km. L’Arco della Pace, trasformato per l’occasione in una grande area di festa, ha infine accolto tutti i runner: una meritata medaglia per ogni partecipante e l’esibizione della Fanfara della 1a Regione Aerea. I brani e le melodie hanno creato un’atmosfera suggestiva per tutti sino alla conclusione dell’evento con l’esecuzione dell’inno nazionale. Stramilano è anche sinonimo di socializzazione, aggregazione e solidarietà: da sempre, infatti, sostiene diverse associazioni e iniziative, fra cui “Un dono dal Cielo” dell’Aeronautica Militare, raccolta fondi benefica a favore di tre ospedali pediatrici italiani, tra cui il “Buzzi” di Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC PARTECIPA A “SPACE MEETING VENETO” 2026 – Enac a “Space Meetings Veneto” 2026: anche quest’anno, l’Ente ha partecipato all’evento internazionale dedicato all’economia dello spazio, ospitato a Venezia dall’11 al 13 maggio. Durante il convegno di apertura della 3a giornata di lavori, è stato presentato lo “Strumento per l’analisi del fabbisogno della Mobilità Aerea Avanzata nel territorio veneto”: un documento strategico, elaborato da Enac, Regione Veneto e Gruppo SAVE, in cui viene tracciata la prima analisi sistematica dei fabbisogni di un territorio con l’intento di pianificare lo sviluppo di servizi aerei innovativi in ambito regionale. Al panel è intervenuto, per Enac, il Vice Direttore Centrale Aeroporti, Ing. Davide Drago che, nel ringraziare per il prezioso supporto il Direttore Centrale Ing. Carmela Tripaldi, ha evidenziato come tale documento, primo esempio in Italia, si inserisca nel quadro del Piano Strategico Nazionale per l’implementazione dell’AAM. Enac, prima Autorità a livello mondiale a dotarsi di un simile strumento, sta infatti implementando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo della nuova mobilità aerea, anche per soddisfare la domanda di mobilità e logistica in ambito urbano e regionale. In questo percorso, l’Ente svolge un ruolo di primo piano, supportando gli enti territoriali per facilitare l’abilitazione di tali sistemi e l’individuazione delle esigenze, oltre a fornire strumenti innovativi per gestire gli iter autorizzativi. I risultati dello studio, inoltre, sono stati inseriti come dati di base di Hypertwin: applicazione sviluppata da Enac in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, con l’intento di fornire un supporto digitale agli operatori nella gestione dell’interfaccia autorizzativa con l’Ente, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia. I fabbisogni mappati attraverso lo strumento di analisi sono stati digitalizzati, in modo che ogni operatore interessato a offrire servizi aerei innovativi possa verificare quali siano quelli di interesse nella propria regione. Ampio spazio, nel dibattito, è stato dato anche alla sperimentazione in corso presso l’aeroporto di Padova dove si stanno testando, in una sandbox gestita da SAVE sotto la supervisione di Enac, servizi di trasporto di materiale sanitario e biomedicale tramite droni alimentati a idrogeno. All’incontro sono intervenuti Diego Ruzza, Assessore Trasporti Regione Veneto, Marco D’Elia, Direttore Infrastrutture Regione Veneto e Corrado Fischer, Direttore presso il Gruppo SAVE. Hanno partecipato, per Enac, anche il Direttore Territoriale Nord-Est Dott.ssa Chiara Scolpati e l’Ing. Fabio Candido Poleggi. Presente, tra gli altri, l’Ing. Marco Trombetti, Amministratore Unico Enac Servizi, a conferma della volontà dell’Ente di includere gli aeroporti demaniali territoriali nell’ecosistema propedeutico all’implementazione degli IAS.

LA FAA INTERVIENE PER MIGLIORARE L’AIRPORT SAFETY – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) sta migliorando l’airport safety investendo 16,5 milioni di dollari per dotare tutti i propri veicoli aeroportuali di transponder che aiutano i controllori del traffico aereo a identificarli e tracciarli su piste e vie di rullaggio. La FAA ha inoltre ricordato agli aeroporti questa settimana che possono utilizzare i fondi federali per installare i transponder sui propri veicoli e raccomanda loro di incoraggiare le compagnie aeree e gli altri operatori aeroportuali a fare altrettanto. Oltre 50 aeroporti hanno già manifestato interesse e la FAA sta valutando ulteriori modalità per dotare un numero maggiore di veicoli di questa apparecchiatura”. “I Vehicle Movement Area Transmitters (VMATs) contribuiscono a prevenire pericolosi incidenti in pista e, accelerando l’implementazione di questa tecnologia, stiamo colmando le lacune critiche di visibilità sulle piste e sulle vie di rullaggio del nostro Paese”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Questa iniziativa è un ulteriore esempio del nostro impegno per il miglioramento proattivo della sicurezza e della forte collaborazione con l’intera comunità aeronautica”. “I VMAT tracciano i veicoli negli aeroporti dotati di surface surveillance systems. Questi vengono visualizzati sugli schermi dei controllori con la loro identità e il loro nominativo. I veicoli sprovvisti di VMAT appaiono sugli schermi dei controllori solo come rombi blu, senza alcuna informazione identificativa. I fondi stanziati dall’One Big Beautiful Bill consentono alla FAA di iniziare immediatamente l’installazione sui circa 1.900 veicoli nei 44 aeroporti dotati di sistemi ASDE-X e ASSC e nei 220 aeroporti che dispongono o riceveranno Surface Awareness Initiative (SAI) surveillance systems. La FAA completerà i lavori il prima possibile, in base alla disponibilità dei transponder. La FAA stava pianificando questo progetto da diversi mesi e lo ha accelerato dopo l’incidente del 22 marzo 2026 all’aeroporto LaGuardia di New York, in cui un aereo di Air Canada ha urtato un unequipped Aircraft Rescue and Firefighting vehicle dopo l’atterraggio”, conclude la FAA.

PASSEGGERA RYANAIR VINCE 500.000€ NELL’ESTRAZIONE BENEFICA “CHARITY SCRATCH CARD” – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il fortunato vincitore della sua estrazione benefica annuale “Win A Million” 2026 legata ai gratta e vinci, che si è aggiudicato un premio in denaro di 500.000€. Helen Swindells di Liverpool, storica cliente Ryanair, si è unita al team Ryanair a Slane Castle, nella contea di Meath, in Irlanda, mercoledì 13 maggio, per concorrere per la straordinaria somma di 1 milione di euro, dopo aver acquistato un Gratta e Vinci benefico Ryanair da 2€ su un volo da Cracovia a Liverpool a maggio 2025. La signora Swindells ha acquistato il Gratta e Vinci Ryanair a sostegno dell’ente benefico britannico Naomi & Jacks, un’organizzazione indipendente che offre cure specialistiche a oltre 600 neonati, bambini e giovani adulti gravemente malati. Naomi & Jacks è solo una delle 13 organizzazioni benefiche in tutta Europa che beneficiano del programma Charity Scratch Card di Ryanair. La signora Swindells non immaginava, in quel momento, che l’acquisto di questo Gratta e Vinci Ryanair da 2€ l’avrebbe portata a vincere l’eccezionale somma di 500.000€, nell’ambito dell’evento annuale “Win A Million” di Ryanair. Il programma Charity Scratch Card di Ryanair non solo sostiene straordinarie organizzazioni benefiche in tutta Europa, ma offre anche ai passeggeri la possibilità di vincere una serie di premi, tra cui: premi in denaro da 10.000€; un’automobile; credito da spendere a bordo dei voli Ryanair; la possibilità di qualificarsi per l’estrazione annuale del primo premio “Win A Million””. Aoife Greene di Ryanair ha dichiarato: “Siamo felicissimi per Helen e per la sua incredibile vincita da 500.000€ al concorso Ryanair “Win A Million”. Il programma Charity Scratch Card di Ryanair continua a fare davvero la differenza per i nostri partner benefici in tutta Europa, che svolgono un lavoro straordinario a favore di bambini e famiglie bisognose, offrendo al contempo ai nostri passeggeri l’opportunità di vincere fantastici premi”.

JETBLUE E UNITED SBLOCCANO VANTAGGI RECIPROCI PER I PROGRAMMI FEDELTA’ – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato uno degli elementi più attesi della sua Blue Sky collaboration con United Airlines: a partire da questa settimana, i membri TrueBlue® e MileagePlus® idonei potranno usufruire di vantaggi e benefici reciproci per i programmi fedeltà quando viaggiano attraverso le reti di entrambe le compagnie aeree. L’integrazione dei vantaggi reciproci per i programmi fedeltà delle compagnie aeree segue il successo del lancio dell’interline agreement and sales tra JetBlue e United, consentendo ai clienti di accumulare e riscattare punti e prenotare voli sul sito web di entrambe le compagnie. JetBlue e United mantengono il loro impegno a creare un’esperienza di viaggio più connessa per i clienti. I membri TrueBlue e MileagePlus idonei che includono il proprio numero frequent flyer nella prenotazione possono ora usufruire di diversi vantaggi quando viaggiano all’interno del network di entrambe le compagnie aeree, tra cui: priority boarding; accesso gratuito a extra legroom seating al check-in; priority check-in and security; selezione gratuita del posto dopo la prenotazione; un bagaglio registrato gratuito e gestione prioritaria del bagaglio; opzioni di standby per il giorno stesso”. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’esperienza dei nostri clienti più fedeli e quest’ultimo miglioramento della nostra collaborazione con Blue Sky offre un valore ancora maggiore ai nostri clienti affezionati al marchio”, ha dichiarato Ed Pouthier, JetBlue’s vice president of loyalty and personalization. “Con più modi per accumulare e riscattare punti, più destinazioni da esplorare attraverso le reti di entrambe le compagnie aeree e ora vantaggi reciproci, Blue Sky offre un valore ineguagliabile ai nostri clienti più fedeli. Stiamo migliorando l’esperienza di viaggio dando vita a vantaggi significativi e senza soluzione di continuità su entrambe le compagnie aeree”. “Dal lancio di Blue Sky lo scorso maggio, i clienti possono prenotare e acquistare voli sui siti web di entrambe le compagnie aeree tramite l’interline agreement tra le compagnie e accumulare e riscattare punti fedeltà su itinerari idonei. In futuro, i clienti potranno viaggiare sia con JetBlue che con United con un single connected interline ticket, semplificando l’accesso al leisure network leader di JetBlue e all’ampio domestic and global footprint di United, incluso United Express®“, conclude JetBlue.

AIR FRANCE E IL CINEMA: 46 ANNI AL FIANCO DEL FESTIVAL DI CANNES – Air France informa: “In occasione del Festival di Cannes, Air France celebra un legame solido e duraturo con il cinema. Partner ufficiale per il 46° anno consecutivo, ogni primavera la compagnia aerea accompagna artisti, troupe e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo sulla leggendaria “Croisette”, riaffermando il suo storico impegno a favore della creazione artistica. Quest’anno, il forte legame tra Air France e il Festival di Cannes prende vita con La Plage Air France, un ristorante pop-up che è diventato un punto di riferimento iconico del festival. Spazio per incontri, gastronomia e celebrazione del cinema, La Plage incarna l’arte francese dell’ospitalità e il profondo legame di Air France con il mondo del cinema. Questa partnership si inserisce in una storia più ampia: fin dalla sua fondazione, Air France ha mantenuto uno stretto legame con il cinema, sia sullo schermo che nella vita reale. Lungometraggi, riprese, promozioni, proiezioni a bordo, il cinema ha accompagnato le tappe più importanti della compagnia aerea e ha contribuito alla sua influenza culturale in Francia e all’estero. Questo appuntamento a Cannes prosegue una lunga storia tra Air France e il Festival di Cannes. Per oltre quarant’anni, la compagnia aerea ha accompagnato il più grande evento cinematografico del mondo, portando con sé la sua esperienza, il suo senso dell’ospitalità e l’arte francese del viaggio. Nel corso degli anni, Air France ha creato attivazioni iconiche, esperienze immersive e spazi esclusivi che mettono in mostra le sue cabine, l’offerta di servizi e l’universo del marchio. Questa presenza costante riflette un impegno più ampio nei confronti del cinema: trasportare talenti e troupe, celebrare il cinema a bordo, proiettare film premiati e sostenere lo spirito del viaggio. A Cannes, Air France non si limita a sostenere il festival; ne condivide lo slancio, il prestigio e la promessa di evasione”.

UNITED: VOLI DIRETTI PER SAPPORO E NUOVO COLLEGAMENTO TRA CHICAGO E TOKYO-NARITA – United informa: “United ha annunciato l’espansione dei suoi servizi verso il Giappone con nuovi voli per Sapporo e Tokyo-Narita a partire da questo inverno. La compagnia aerea lancerà il primo volo diretto dagli Stati Uniti continentali a Sapporo, Giappone, e sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un collegamento diretto tra Chicago e Tokyo-Narita. In qualità di vettore leader tra gli Stati Uniti e il Giappone, questi nuovi voli offrono ai viaggiatori di tutto il Nord America maggiori opportunità per esplorare il Giappone e raggiungere altre destinazioni in Asia”. “Che i clienti sognino di sciare a Sapporo, stiano pianificando un viaggio d’affari a Tokyo, o un’avventura ancora più grande in Asia, United offre ai viaggiatori più modi per raggiungere la propria meta rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense”, ha dichiarato Patrick Quayle, Senior Vice President of Network Planning and Global Alliances, United Airlines. “Il nostro nuovo servizio non-stop da San Francisco a Sapporo rende più facile trascorrere una vacanza in una delle destinazioni più esclusive del Giappone, mentre il nostro nuovo collegamento da Chicago a Tokyo-Narita offre ai viaggiatori d’affari e di piacere un’esperienza di bordo di alta qualità e la flessibilità di proseguire il viaggio attraverso l’Asia con United verso destinazioni affascinanti come Cebu, Palau e Ulaanbaatar, oppure con il nostro joint venture partner ANA verso città come Giacarta e Kuala Lumpur”. “United è la compagnia aerea leader tra gli Stati Uniti continentali e il Giappone. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 1,8 milioni di passeggeri tra i due paesi, più di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme. Questo inverno United opererà fino a 13 voli al giorno dagli Stati Uniti continentali verso quattro aeroporti giapponesi: Sapporo (CTS), Tokyo-Narita (NRT), Tokyo-Haneda (HND) e Osaka (KIX). A partire dall’11 dicembre, United lancerà tre voli settimanali stagionali invernali tra San Francisco (SFO) e Sapporo (CTS), inaugurando i primi voli diretti tra gli Stati Uniti continentali e Sapporo. I voli saranno operati con un Boeing 787-9 Dreamliner. United collegherà i viaggiatori provenienti da quasi 80 città degli Stati Uniti a Sapporo attraverso il suo principale hub del Pacifico a San Francisco, rendendo più facile raggiungere questa destinazione giapponese unica. United lancerà un nuovo servizio giornaliero, attivo tutto l’anno, tra Chicago O’Hare e Tokyo-Narita a partire dal 24 ottobre. United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un collegamento tra Chicago e Tokyo-Narita, rafforzando ulteriormente la sua posizione di unico vettore statunitense a connettere Chicago alla regione del Pacifico con voli diretti. Il nuovo servizio si aggiunge al collegamento già esistente tra Chicago e Tokyo-Haneda, offrendo ai viaggiatori ancora più opzioni per spostarsi tra gli Stati Uniti e il Giappone. Il nuovo volo Tokyo-Narita offre comodi collegamenti con un solo scalo per raggiungere 21 destinazioni in Asia-Pacifico con United o con il joint venture partner ANA. I nuovi voli tra Chicago e Tokyo-Narita saranno operati con un Boeing 787-8 Dreamliner. Con le due nuove rotte, United servirà cinque aeroporti in quattro città giapponesi dai suoi hub negli Stati Uniti continentali e a Guam: Sapporo (CTS), Tokyo-Narita (NRT), Tokyo-Haneda (HND), Osaka (KIX) e Nagoya (NGO)”, conclude United.

EASYJET LANCIA NEL REGNO UNITO LA ‘BIG SEAT RELEASE’ – easyJet informa: “easyJet ha lanciato in UK la sua “Big Seat Release”, con oltre 27 milioni di posti disponibili tra il 22 marzo e il 13 giugno 2027, incluse le vacanze di Pasqua. Ciò significa che sono ora disponibili oltre 14,5 milioni di posti sui voli da e per il Regno Unito. Con oltre 140 destinazioni tra cui scegliere in Europa e Nord Africa, con partenza da 22 aeroporti del Regno Unito, i clienti hanno una scelta impareggiabile, sia che desiderino prenotare un city break o godersi i primi raggi di sole estivo. Per chi desidera pianificare in anticipo una vacanza fuori dal Regno Unito o esplorare le città più amate d’Europa, easyJet Holidays offre migliaia di pacchetti vacanza in più per l’estate 2027 verso mete popolari. easyJet e easyJet Holidays hanno introdotto la “Book with Confidence Promise” per rassicurare i clienti sui loro piani di viaggio. L’impegno garantisce che i prezzi dei voli e dei pacchetti non aumenteranno una volta prenotati e conferma che easyJet intende operare con un programma completo su tutta la sua rete, mentre easyJet si prepara a trasportare oltre 50 milioni di passeggeri quest’estate”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Mettere in vendita milioni di posti e pacchetti vacanza in più per la prossima primavera significa che i nostri clienti in tutto il Regno Unito possono prenotare in anticipo e usufruire di ottimi prezzi per le destinazioni turistiche più popolari d’Europa, tra cui mete amatissime come Amsterdam, Parigi, Alicante, Tenerife e Malaga”. “easyJet è la più grande compagnia aerea del Regno Unito e, oltre a offrire la maggiore connettività all’interno del Regno Unito, serve 22 aeroporti britannici, offrendo più di 640 rotte verso 140 destinazioni dal Regno Unito verso l’Europa e oltre”, conclude easyJet.

COLLINS AEROSPACE: IL MODERNO AIRSPACE RICHIEDE RADAR DI ULTIMA GENERAZIONE – Collins Aerospace informa: “Il global airspace è congestionato e complesso, e questo sta mettendo a dura prova i sistemi radar progettati per un’era precedente dell’aviazione. Per gestire l’attuale mix di voli commerciali, aerei militari con equipaggio, droni e persino lanci spaziali, gli operatori necessitano di dati in tempo reale e di estrema precisione che mostrino la posizione reciproca degli aeromobili. Collins Aerospace, un’azienda di RTX, è stata selezionata dalla Federal Aviation Administration (FAA) per contribuire ad accelerare questo processo di modernizzazione con due radar che ora sono fondamentali per il programma di modernizzazione: il Condor Mk3 e l’ASR-XM. Entrambi saranno prodotti nello stabilimento Collins di Largo, Florida, attualmente interessato da un progetto di ampliamento della capacità produttiva da 26,5 milioni di dollari”. “I clienti necessitano di sistemi sicuri e interoperabili per un coordinamento senza interruzioni. Questo ampliamento rafforza la nostra capacità di fornire funzionalità critiche che garantiscono la sicurezza di passeggeri ed equipaggi”, afferma Nate Boelkins, President of Avionics, Collins Aerospace. “La prossima generazione di radar Collins è progettata per offrire ai controllori del traffico aereo una visione più affidabile del modern airspace rispetto a quella attuale. Sono progettati per: integrare diverse tecnologie di rilevamento per ridurre al minimo i punti ciechi, man mano che il traffico aereo continua a crescere; mantenere un tracciamento costante anche in condizioni difficili, tra cui condizioni meteorologiche avverse, interferenze da ambienti 5G e parchi eolici; supportare volumi di traffico più elevati con dati più precisi, soprattutto quando le rotte di volo diventano più congestionate e complesse; essere adattati rapidamente ai nuovi airspace users, grazie a una modular, open-system architecture. I radar Condor Mk3 e ASR-XM acquisiscono i dati degli aeromobili in modi molto diversi. Se utilizzati insieme, i due sistemi offrono ai controllori del traffico aereo una visione molto più completa di uno spazio aereo congestionato. Il Condor Mk3 è un cooperative radar, il che significa che comunica direttamente con i transponder degli aeromobili. Il Condor Mk3 invia un segnale e riceve una risposta chiara con l’identità, l’altitudine e la posizione dell’aeromobile, fornendo ai controllori un’istantanea affidabile di chi e cosa si trova in cielo. L’ASR-XM è un non-cooperative radar, il che significa che può rilevare gli aeromobili anche senza transponder. Emette invece un segnale RF e ne rileva il riflesso dagli oggetti presenti nello spazio aereo. Anche senza un segnale transponder, l’ASR-XM è in grado di rilevare la presenza di un aeromobile”, conclude Collins Aerospace.

PILATUS: RICICLO EFFICACE DEI CARBON FIBER WASTE – Pilatus informa: “I materiali plastici rinforzati con fibra di carbonio – noti anche come compositi in fibra di carbonio – sono un componente indispensabile nella produzione aeronautica. Essendo particolarmente leggeri e stabili, sono ideali per l’industria aeronautica. Tuttavia, il loro utilizzo nella produzione di componenti aeronautici comporta un inevitabile effetto negativo: il taglio del prepreg material, ovvero il nastro di fibra di carbonio preimpregnato con resina sintetica, genera grandi quantità di scarti. Solo all’interno di Pilatus Group, ogni anno si devono smaltire oltre sei tonnellate di questo materiale di alta qualità, inutilizzato. Insieme ai ricercatori di Lucerne University of Applied Sciences and Arts e inspire AG, partner strategico dello Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich, Pilatus sta studiando la possibilità di riciclare direttamente questi scarti di produzione nel processo di costruzione aeronautica. Il progetto di ricerca durerà 32 mesi, durante i quali verranno gettate le basi scientifiche e pratiche per una possibile applicazione futura. L’iniziativa per questo studio nasce dalla comunità scientifica, ma Pilatus, in qualità di partner industriale, può fornire i materiali, l’ambiente di produzione e le competenze necessarie per testare l’idea in condizioni realistiche, fungendo così da ponte cruciale tra il laboratorio di ricerca e le possibili future applicazioni nella produzione aeronautica. Il progetto ha ricevuto un significativo supporto da Innosuisse, la Swiss Innovation Agency. Questo ente seleziona e promuove progetti in cui le imprese collaborano con partner di ricerca per sviluppare nuovi processi o prodotti, con particolare attenzione ai benefici diretti per l’industria”. “Il fatto che Innosuisse abbia scelto di destinare un contributo finanziario sostanziale allo studio pilota condotto da Lucerne University of Applied Sciences and Arts, inspire AG e Pilatus, riflette la sua rilevanza ecologica, economica e tecnologica”, afferma Urs Thomann, Director Technologies, Processes, Sustainability at Pilatus. “Allo stesso tempo, la stretta collaborazione con i nostri partner di ricerca crea le condizioni ideali per sfruttare al meglio il potenziale dei materiali di scarto di alto valore e per mettere rapidamente in pratica nuove soluzioni”. “Il progetto si concentra su un approccio innovativo: innanzitutto, i prepreg scraps vengono riscaldati in modo controllato, perdendo così le loro proprietà adesive e consentendo un’ulteriore lavorazione meccanica. Vengono quindi tagliati in piccoli pezzi e trasformati in nuovi componenti mediante uno speciale processo di pressatura, prima di essere induriti. Questo approccio è una novità nel settore aeronautico, poiché attualmente non esiste un metodo industriale consolidato per trasformare direttamente gli unused prepreg waste in nuovi componenti”, prosegue Pilatus. “In primo luogo, il riciclo di questo materiale offre l’opportunità di ridurre significativamente gli sprechi derivanti dalle nostre attività produttive. In secondo luogo, potrebbe essere possibile sostituire alcune parti in alluminio con parti in fibra di carbonio, generando un risparmio fino a 36 tonnellate di alluminio all’anno”, commenta Urs Thomann. “Per Pilatus, il progetto rappresenta un passo concreto verso l’ottimizzazione dell’utilizzo dei materiali, la riduzione degli sprechi e la promozione attiva dell’innovazione. Insieme ai partner di ricerca, Pilatus sta quindi contribuendo a creare un importante passo avanti verso una vera economia circolare nella produzione aeronautica e verso un utilizzo più sostenibile delle risorse preziose”, conclude Pilatus.

IBERIA LANCIA IL PODCAST ‘EL CUBO DE OTTO’ – Iberia informa: “Iberia presenta ‘El Cubo de Otto’, un podcast originale pensato per aiutare le persone a comprendere e superare la paura di volare attraverso un’esperienza audio innovativa. Disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Ivoox, Amazon Music, YouTube e Podimo, questa produzione creata da El Extraordinario per Iberia offre un approccio diverso a una delle paure più comuni tra la popolazione. Lontano dagli approcci tradizionali, ‘El Cubo de Otto’ abbraccia una narrazione artistica che trasforma la paura in un’opportunità di apprendimento, riflessione e crescita personale. Il progetto è strutturato in 19 episodi divisi in due parti: una docufiction di 10 episodi e una fiction sonora di 9 episodi. La prima parte segue la storia di Gael, un drammaturgo che riceve un misterioso incarico: creare un’opera teatrale sulla paura di volare per un singolo spettatore. Incuriosito dalla proposta e pur non avendo mai provato questa paura in prima persona, Gael inizia un’indagine che lo porta a parlare con alcuni dei maggiori esperti di psicologia, aviazione e benessere emotivo. Tra questi, Luis Muiño, psicologo e autore di ‘Capire la tua mente’; Pilar Moreno, psicologa aeronautica; Ramiro Calle, autorità internazionale in materia di meditazione; Fernando Alonso, pilota collaudatore di Airbus; Nuria Nieto, assistente di volo per Iberia; Rafa San Julián, comandante di Iberia, e il team di ingegneri del Centro di Manutenzione Iberia di La Muñoza. Attraverso queste conversazioni, il protagonista cercherà di rispondere a una domanda fondamentale: è possibile comprendere una paura che non si è mai provata? La seconda parte presenta Lucía e Augusto, una coppia che si incontra online. Lei vive a Madrid, lui a Buenos Aires. La loro relazione sembra destinata a funzionare, se non fosse per un ostacolo cruciale: entrambi hanno una paura paralizzante di volare. La storia segue i protagonisti in un viaggio emotivo in cui dovranno confrontarsi con i propri limiti per scoprire se l’amore può essere più forte della paura. Con ‘El Cubo de Otto’, Iberia rafforza il suo impegno nella creazione di contenuti culturali di valore, capaci di creare un legame emotivo con i propri clienti e di arricchire l’esperienza di viaggio anche al di là del volo stesso. Con questo podcast la compagnia aerea si propone di offrire una prospettiva più umana, accessibile e comprensibile sulla paura di volare, supportando chi la vive con strumenti emotivi e storie stimolanti”. “Con El Cubo de Otto, Iberia conferma il suo impegno verso progetti e contenuti innovativi in grado di creare un legame emotivo con le persone. Questo podcast riflette il nostro desiderio di esplorare nuovi formati narrativi che, oltre a intrattenere, offrano valore e supporto ai nostri clienti anche al di là dell’esperienza di volo. Vogliamo inoltre aiutare le persone a superare la paura, a godersi il viaggio e a scoprire nuove destinazioni”, afferma Sonia Sánchez, Direttrice Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Impatto Sociale di Iberia.

SAAB E PGZ GROUP SIGLANO UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA – Saab informa: “Saab ha siglato un accordo di collaborazione strategica nel settore navale con PGZ Group, la più grande azienda di difesa polacca. Nell’accordo, entrambe le società esprimono il loro interesse a collaborare per l’assistenza e il supporto del ciclo di vita di surface vessels and submarines, integrando le entità del settore navale di PGZ Group nella supply chain di Saab e perseguendo opportunità di esportazione selezionate per piattaforme di superficie e subacquee, comprese le navi di soccorso. Inoltre, è prevista la creazione di un futuro Underwater Technology Centre in Polonia. Le due società valuteranno congiuntamente la produzione e la commercializzazione dell’Autonomous Ocean Drone di Saab ed esploreranno la possibilità di collaborare allo sviluppo di un heavyweight torpedo”. “Sono lieto di aver firmato oggi questo accordo con PGZ e di constatare la rapidità con cui la nostra cooperazione sta progredendo. Questo accordo riflette un forte impegno per una partnership sempre più solida tra l’industria polacca e quella svedese”, ha dichiarato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “L’accordo odierno è il risultato del Memorandum d’intesa firmato tra Saab e PGZ in occasione dell’MSPO event in Kielce nel settembre 2025”, conclude Saab.

DELTA: VOLI SPECIALI VERSO MADRID E MONACO IN AUTUNNO PER DUE FOOTBALL GAMES – Delta informa: Delta Air Lines amplia il suo trans-Atlantic schedule questo autunno con l’aggiunta di voli speciali per supportare i clienti che si recheranno a Madrid e Monaco per due importanti international professional football games che si terranno a novembre. La compagnia aerea opererà quattro voli di andata e ritorno aggiuntivi tra gli Stati Uniti e l’Europa, offrendo ai clienti maggiori opzioni e flessibilità durante un periodo di punta caratterizzato da una forte domanda”. “Non c’è niente di paragonabile all’energia dei tifosi che attraversano l’Atlantico per sostenere la propria squadra e siamo entusiasti di contribuire a rendere questi viaggi indimenticabili”, ha dichiarato Jeff Arinder, Vice President – International Network Planning. “Con questi voli aggiuntivi per Madrid e Monaco, i clienti potranno godere di un’esperienza di viaggio premium e di livello superiore, dal decollo all’atterraggio, arrivando pronti a festeggiare, socializzare e immergersi in un’atmosfera incredibile all’estero”. “Da Atlanta, Delta aggiungerà due voli diretti per Madrid (MAD), operativi il 4 e il 5 novembre, con ritorno il 9 novembre. Da Detroit, Delta introdurrà due voli diretti per Monaco (MUC), entrambi in partenza l’11 novembre e con ritorno il 16 novembre. Tutti e quattro i voli saranno operati con aeromobili Airbus A330 di Delta, offrendo ai clienti una gamma di esperienze a bordo, tra cui Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main. In qualità di compagnia aerea ufficiale degli Atlanta Falcons e dei Detroit Lions, Delta è lieta di servire i tifosi di entrambe le squadre che si recheranno alle rispettive partite a Madrid e Monaco, offrendo loro l’opportunità di tifare per le proprie squadre, sia in patria che all’estero. Il servizio aggiuntivo sottolinea la leadership di Delta sulle rotte transatlantiche, dove la compagnia aerea continua a investire nella sua rete, nella flotta e nella customer experience. Con comode partenze dai principali hub statunitensi come Atlanta e Detroit, Delta offre una connettività senza interruzioni ai clienti di tutto il Nord America che viaggiano all’estero”.

GLI F-35 DANESI ARRIVANO PER LA PRIMA VOLTA NEI PAESI BASSI – Il Dutch Ministry of Defence informa: “Per la prima volta, gli F-35 fighter jets dalla Danimarca sono nei Paesi Bassi. Gli aerei sono giunti alla Leeuwarden Air Base per l’international Weapons Instructor Course (WIC). I Paesi Bassi e la Danimarca hanno già collaborato intensamente in passato per lo sviluppo dell’F-16. Tale cooperazione prosegue con l’F-35. La scorsa settimana, i piloti olandesi di F-35 si sono già addestrati con le loro controparti scandinave nel loro spazio aereo. La Danimarca ha fornito supporto con i propri F-35 e ha sganciato practice targets da un aereo da trasporto C-130. Ciò ha permesso ai piloti olandesi di esercitarsi nelle procedure e nel dispiegamento. Venticinque membri dell’Air Force di Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia partecipano al WIC. Vi partecipano non solo piloti, ma anche ufficiali e sottufficiali di altre forze armate. L’addestramento dura sei mesi ed è fornito dalla Weapons School del 323 Air Combat Development Centre presso la Leeuwarden Air Base”.