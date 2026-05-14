SIA Group: full-year operating profit in aumento

Singapore Airlines (SIA) Group ha comunicato i risultati finanziari del FY2025/26.

“Nel corso dell’anno fiscale 2025/26, SIA e Scoot hanno trasportato un numero record di 42,4 milioni di passeggeri, in aumento del 7,7% rispetto all’anno precedente, grazie alla solida domanda globale di viaggi aerei. Il passenger load factor del gruppo è aumentato di 1,1 punti percentuali, raggiungendo l’87,7%, poiché la crescita del traffico del 4,7% ha superato l’espansione della capacità del 3,4%. I ricavi per passeggero sono aumentati dell’1,0%.

I ricavi cargo sono diminuiti di 45 milioni di dollari (-2,1%), attestandosi a 2,167 miliardi di dollari, principalmente a causa di un calo dei ricavi del 3,6%. Il cargo load factor è aumentato di 0,2 punti percentuali, raggiungendo il 56,3%, grazie alla crescita dei cargo loads dell’1,7%, leggermente superiore all’aumento della capacità dell’1,4%.

Di conseguenza, il Gruppo ha conseguito un fatturato record di 20,522 miliardi di dollari per l’esercizio 2025/26, in aumento di 982 milioni di dollari (+5,0%) rispetto all’anno precedente. Le spese del Gruppo sono aumentate di 317 milioni di dollari (+1,8%) raggiungendo i 18,148 miliardi di dollari.

Il Gruppo ha registrato un operating profit di 2,375 miliardi di dollari per l’esercizio 2025/26, in aumento di 665 milioni di dollari (+39,0%) rispetto all’anno precedente.

Il net profit del Gruppo è diminuito di 1,594 miliardi di dollari (-57,4%) attestandosi a 1,184 miliardi di dollari”, afferma SIA Group.

“L’operating profit del Gruppo per il secondo semestre dell’esercizio 2025/26 è aumentato di 658 milioni di dollari (+72,0%) su base annua, raggiungendo 1,572 miliardi di dollari, un risultato record per il secondo semestre. Questo risultato è stato sostenuto da un fatturato record per il secondo semestre pari a 10,847 miliardi di dollari, in crescita di 804 milioni di dollari (+8,0%).

L’aumento dei ricavi da trasporto passeggeri (+699 milioni di dollari; 8,5%) è stato trainato da rendimenti più elevati (+3,8%) e da un aumento del traffico passeggeri (+4,7%). Il passenger load factor è cresciuto di 0,8 punti percentuali, raggiungendo l’87,6%, il valore più alto registrato in qualsiasi secondo semestre. I ricavi cargo sono diminuiti di 14 milioni di dollari. Il cargo load factor è aumentato di 1,2 punti percentuali, arrivando al 56,1%.

Le spese del gruppo sono aumentate di 146 milioni di dollari (+1,6%), raggiungendo i 9,275 miliardi di dollari.

Il net profit del secondo semestre, pari a 945 milioni di dollari, è stato inferiore di 1,091 miliardi di dollari (-53,6%) rispetto all’anno precedente”, prosegue SIA Group.

“Al 31 marzo 2026, la flotta operativa del Gruppo era composta da 218 aeromobili passeggeri e cargo con un’età media di sette anni e nove mesi. SIA opera 148 aeromobili passeggeri e sette cargo, mentre Scoot ne opera 63. Nel corso del trimestre, il Gruppo ha ricevuto in consegna un Boeing 787-9, un Boeing 787-10 e un Boeing 737-8.

Nel maggio 2026, Scoot ha annunciato un ordine fermo per cinque aeromobili della famiglia Airbus A320neo e ha esercitato l’opzione per altri sei. Con questi 11 aeromobili, il Gruppo aveva 65 aeromobili in ordine al 7 maggio 2026.

Il passenger network del Gruppo copre 134 destinazioni in 35 paesi e territori al 31 marzo 2026, con SIA che serve 77 destinazioni e Scoot 82. Di queste, 57 destinazioni sono operate esclusivamente da Scoot, ampliando la copertura complessiva del network del Gruppo e supportando la crescita in nuovi mercati. Il network cargo raggiungeva 137 destinazioni in 36 paesi e territori”, continua SIA Group.

“Le crescenti tensioni geopolitiche, incluso il conflitto in Medio Oriente, rappresentano un ostacolo significativo per il settore del trasporto aereo. L’impatto più immediato si riscontra sui prezzi del carburante per aerei, che sono più che raddoppiati dall’inizio del conflitto, esercitando una notevole pressione sui costi per le compagnie aeree. Poiché le fatture del carburante del Gruppo vengono generalmente calcolate con un certo ritardo, l’impatto si riflette solo parzialmente a marzo 2026. Si prevede che l’impatto completo si manifesti nell’esercizio finanziario 2026/27. Sebbene SIA e Scoot abbiano aumentato le tariffe aeree su tutta la loro rete, gli adeguamenti non compensano completamente l’aumento del prezzo del carburante per aerei, che rappresenta la voce di spesa più importante del Gruppo. A seconda della durata e dell’evoluzione della situazione in Medio Oriente, potrebbero esserci implicazioni più ampie per le supply chain e le condizioni macroeconomiche che influenzano i modelli di domanda.

Il Gruppo gestisce la volatilità dei costi attraverso il suo consolidato quadro di gestione del rischio. Il Gruppo continuerà a dare priorità alla sicurezza di clienti e personale, mantenendo al contempo una gestione dei costi disciplinata e iniziative di produttività.

Il Gruppo sfrutterà queste solide basi per cogliere le opportunità e continuerà a investire nei pilastri fondamentali della sua brand promise: eccellenza del servizio, leadership di prodotto e connettività di rete. Sfrutterà inoltre il suo portafoglio di compagnie aeree, rafforzando al contempo le partnership vantaggiose per entrambe le parti con altri vettori affini. Ciò consentirà al Gruppo di rimanere concentrato e flessibile nella gestione delle sfide e di rafforzare la propria posizione competitiva a lungo termine”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)