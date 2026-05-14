L’Universidad de San Martin de Porres potenzia la formazione aeronautica in Perù con l’acquisizione di due nuovi velivoli Tecnam P2008JC MkII

Tecnam annuncia una nuova partnership strategica con l’Universidad de San Martin de Porres (USMP) in Perù, un’istituzione leader nell’istruzione superiore nella regione. L’università ha ufficialmente accolto i suoi primi due velivoli Tecnam P2008JC MkII, destinati a trasformare l’esperienza formativa dei suoi futuri piloti.

“Attualmente, l’Aeronautical Sciences program presso la USMP conta 441 studenti iscritti. Fin dalla sua nascita nel 2012, il programma si è concentrato sulla formazione di professionisti di alto livello per i mercati domestici e internazionali. Con l’arrivo dei P2008JC, l’università non solo modernizza la sua flotta, ma aumenta anche significativamente la sua capacità di addestramento operativo, ottimizzando la programmazione dei voli e garantendo che gli studenti completino le ore di formazione con tecnologie all’avanguardia.

Il Tecnam P2008JC MkII è riconosciuto a livello globale per il suo design, l’efficienza nei consumi e la facilità d’uso. Per USMP, questi vantaggi si traducono in operazioni di addestramento più sostenibili e frequenti.

AEROTEC, exclusive dealer and service center di Tecnam per la regione, svolge un ruolo chiave nel garantire questa continuità. Fornendo un supporto completo e localizzato che comprende l’integrazione della flotta, la consulenza operativa e un servizio post-vendita altamente reattivo, AEROTEC garantisce che i nuovi velivoli dell’USMP manterranno la massima affidabilità operativa richiesta da un’accademia delle sue dimensioni”, afferma Tecnam.

“L’integrazione di questi due velivoli Tecnam P2008JC MkII rappresenta una pietra miliare fondamentale per la nostra facoltà”, ha dichiarato Cesar Cabrera, Director of the School of Aeronautical Sciences at USMP. “Questo potenziamento della nostra flotta garantisce che i nostri studenti siano formati secondo gli standard internazionali, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del contesto aeronautico globale e soddisfare la domanda per professionisti qualificati”.

“Siamo estremamente orgogliosi di supportare l’Universidad de San Martin de Porres nella modernizzazione della sua flotta”, ha affermato Diego Cardama, Director of AEROTEC and Tecnam Dealer for Latin America. “Il P2008JC MkII è la piattaforma ideale per gli esigenti ambienti di addestramento della nostra regione. Questa consegna sottolinea la crescente presenza di Tecnam in Sud America e il nostro impegno assoluto nel fornire un supporto di vendita e manutenzione di altissimo livello alle istituzioni che formano la prossima generazione di aviatori latinoamericani”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “È un onore per noi supportare l’Universidad de San Martin de Porres nella sua visione di diventare la premier professional aviation school in America Latina. Il P2008JC è il training aircraft ideale per questo scopo, in quanto combina efficienza operativa con un’esperienza di volo a misura di studente. Siamo convinti che questa partnership rafforzerà la posizione dell’USMP come punto di riferimento nella formazione aeronautica regionale”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)