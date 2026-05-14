Wizz Air annuncia una nuova partnership con Ypsilon.net, fornitore globale leader di tecnologie per il settore travel, rafforzando ulteriormente le capacità distributive della compagnia e ampliando l’accesso ai contenuti di Wizz Air attraverso il network globale di Ypsilon.

“Grazie a questa integrazione, i clienti di Ypsilon.net beneficeranno di un accesso diretto all’offerta voli di Wizz Air, incluse tariffe e servizi ancillari, tramite l’API di Ypsilon. La partnership consentirà ad agenzie di viaggio, OTA e partner distributivi collegati a Ypsilon.net di accedere in modo semplice e integrato ai contenuti di Wizz Air all’interno dell’ecosistema di prenotazione Ypsilon.

L’accordo sostiene il costante impegno di Wizz Air nell’ampliare la diffusione dei propri contenuti attraverso tecnologie di distribuzione moderne, permettendo ai partner di Ypsilon.net di integrare in modo più efficiente le tariffe e i servizi ancillari della compagnia su più mercati”, afferma Wizz Air.

“Questa partnership con Ypsilon.net rappresenta un passo importante nel rafforzamento della strategia distributiva di Wizz Air e nell’ampliamento dell’accesso alla nostra offerta low-fare attraverso i canali globali di distribuzione turistica”, ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. “Grazie a questa collaborazione, consentiamo ai partner di viaggio connessi a Ypsilon.net di accedere in modo semplice e immediato ai contenuti Wizz Air, incluse tariffe e servizi ancillari, garantendo al tempo stesso maggiore flessibilità, comodità e valore ai clienti del nostro network in continua espansione”.

“Siamo lieti di rinnovare la nostra collaborazione con Wizz Air e di poter nuovamente accedere alla loro API”, ha dichiarato Patrick Coulomb, VP sales and marketing di Ypsilon.net. “Ypsilon ha collaborato con successo con Wizz Air per diversi anni in passato e siamo entusiasti di riconnetterci con questa partnership. Crediamo fermamente che questa cooperazione rappresenti una reale opportunità win-win per entrambe le aziende. Grazie all’ampia piattaforma globale di distribuzione di Ypsilon, Wizz Air potrà rafforzare ulteriormente la propria presenza in numerosi mercati internazionali, mentre noi siamo orgogliosi di supportare una delle compagnie aeree low-cost più importanti e dinamiche d’Europa”.

“Espandendo la propria rete distributiva attraverso la piattaforma tecnologica di Ypsilon.net, Wizz Air continua a rafforzare la disponibilità della propria offerta ultra-low-cost nei canali globali di distribuzione turistica”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)