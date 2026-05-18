Emirates avvia lavori per una ultra-modern engineering facility a Dubai South

Emirates ha dato il via ai lavori per il suo nuovo engineering complex da 5,1 miliardi di dollari a Dubai South, destinato a diventare la maintenance, repairs and overhaul (MRO) facility più moderna e avanzata al mondo, consolidando la leadership di Emirates e Dubai, sia in termini di capacità che di infrastrutture.

“La nuova engineering facility di Emirates è realizzata da China Railway Construction Corporation, azienda leader nel settore delle costruzioni e dello sviluppo infrastrutturale, con Artelia come consulente di progetto.

La cerimonia di posa della prima pietra si è svolta alla presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group, Sir Tim Clark, President Emirates Airline, His Excellency Khalifa Al Zaffin, Executive Chairman of Dubai Aviation City Corporation and Dubai South e Dai Hegen, Chairman, China Railway Construction Corporation Limited”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group, ha dichiarato: “La cerimonia di posa della prima pietra odierna per la engineering facility da 5,1 miliardi di dollari rappresenta un passo strategico in avanti per le ambizioni di Dubai nel settore aeronautico, orientate al futuro. La nuova struttura rafforza la vertical integration strategy di Emirates Engineering, riunendo sotto un unico tetto maggiori competenze, infrastrutture, produzione di componenti e capacità specialistiche, posizionando al contempo la compagnia aerea come partner strategico per le future esigenze del settore aeronautico regionale e globale. Questo recente investimento si allinea inoltre perfettamente con la Dubai Economic Agenda D33, consolidando la posizione di Dubai come hub economico globale e centro di eccellenza aeronautica, ponendo le basi per il prossimo capitolo di crescita per Dubai, gli Emirati Arabi Uniti e l’intera MRO industry”.

HE Khalifa Al Zaffin, Executive Chairman of Dubai Aviation City Corporation and Dubai South, ha dichiarato: “A Dubai South, il nostro mandato è in linea con la visione della nostra saggia leadership di rafforzare ulteriormente la posizione di Dubai come capitale mondiale dell’aviazione attraverso lo sviluppo di un ecosistema integrato che supporti le future esigenze del settore aeronautico globale. L’avvio dei lavori per questa struttura di livello mondiale rappresenta un’ulteriore pietra miliare nel progresso delle infrastrutture aeronautiche intorno all’Al Maktoum International Airport. Questo progetto svolgerà un ruolo chiave nel potenziare la capacità di Dubai di soddisfare la crescente domanda di servizi aeronautici avanzati e soluzioni di manutenzione, rafforzando al contempo la posizione dell’emirato come punto di riferimento globale per l’eccellenza, l’innovazione e la crescita a lungo termine del settore aeronautico”.

Mr. Dai Hegen, Chairman of China Railway Construction Corporation Limited, ha dichiarato: “Questo progetto, che rappresenta un’importante pietra miliare a testimonianza della solida amicizia e della cooperazione tra Cina ed Emirati Arabi Uniti, è pienamente in linea con il consenso raggiunto dai due capi di Stato e con la visione di sviluppo economico di Dubai, e dimostra l’alto riconoscimento da parte di Emirates della solidità e della reputazione di CRCC. In qualità di main contractor, ci impegneremo a rispettare i nostri valori fondamentali, a mobilitare risorse di prim’ordine e a riunire un team di professionisti per garantire una costruzione di alto livello, un’esecuzione efficiente e risultati di qualità, puntando a realizzare un progetto modello per la cooperazione tra Cina ed Emirati Arabi Uniti, a contribuire con tutte le nostre forze al rafforzamento dei legami economici e commerciali bilaterali e alla costruzione di una China-UAE community dal futuro condiviso”.

“La nuova engineering facility di Emirates a Dubai South si estenderà su una superficie di ben 1,1 milioni di metri quadrati, diventando così uno degli edifici più grandi al mondo per volume e la più grande struttura in acciaio del GCC. La struttura comprenderà anche l’unico hangar complex al mondo in grado di servire simultaneamente 28 wide-body aircraft e due painting hangars.

Altre caratteristiche degne di nota di questa mega-struttura includono:

– Il più grande free-span hangar al mondo, con una larghezza di 285 metri.

– Il più grande dedicated landing gear workshop al mondo.

– 77.000 metri quadrati di dedicated workshop space for repairs and maintenance.

– 380.000 metri quadrati di storage and logistics capacity.

– Due state of the art paint hangars per la wide-body aircraft di Emirates, con capacità estesa anche per narrow body aircraft.

Le strutture tecniche saranno supportate da un nuovo edificio amministrativo dedicato a Emirates Engineering, che offrirà 50.000 metri quadrati di uffici e 15.000 metri quadrati di training facilities, nonché una gateway facility per il controllo dell’airside access.

Il nuovo engineering complex a Dubai South dovrebbe inoltre stabilire nuovi standard di sostenibilità, con tutte le strutture del progetto che puntano alla certificazione LEED Platinum e con l’installazione di pannelli solari sui tetti dell’intero complesso, tra le altre iniziative.

Il completamento della costruzione della struttura è previsto per la metà del 2030 e l’hangar complex inizierà inizialmente a servire gli aeromobili che necessitano di heavy maintenance e i progetti derivati dall’Emirates Engineering Centre presso Dubai International Airport (DXB)“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)