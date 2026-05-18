La Lufthansa Allegris First Class Suite vince il 2026 Red Dot Award

La Lufthansa Allegris First Class Suite si è aggiudicata il prestigioso Red Dot Award nella Product Design 2026 category. Il premio viene assegnato annualmente a prodotti in 52 categorie che dimostrano eccezionale qualità del design, innovazione, funzionalità ed ergonomia. La Allegris First Class Suite è stata progettata dall’agenzia di design PriestmannGoode, che riceve il premio insieme a Lufthansa.

Caroline Drischel, Senior Vice President Customer Journey at the Lufthansa Group, ha dichiarato: “Con Allegris, ci siamo posti un obiettivo ambizioso fin dall’inizio: creare un’esperienza di volo che unisca design, comfort e personalizzazione ai massimi livelli. Il Red Dot Award e gli oltre due milioni di passeggeri soddisfatti che hanno già provato Allegris confermano il nostro successo”.

“La Lufthansa Allegris First Class definisce un nuovo standard per i viaggi esclusivi, con due suite individuali e la Suite Plus. Le cabine separate, caratterizzate da pareti a tutta altezza e porte richiudibili, offrono la stessa privacy di casa: gli ospiti possono regolare la temperatura dei loro sedili, larghi quasi un metro, nella suite in base alle proprie preferenze e collegare il proprio smartphone o tablet al sistema di intrattenimento. Uno schermo da 32 pollici, wireless over-ear headphones e un guardaroba personale in camera garantiscono ogni esigenza.

La Suite Plus, più spaziosa e unica al mondo, offre un’esperienza di viaggio speciale, ideale per chi viaggia da solo e desidera il massimo spazio e la massima privacy, così come per le coppie che vogliono godersi il volo insieme in una suite condivisa. Due sedili trasformabili in un comodo letto matrimoniale, insieme a uno schermo delle dimensioni di quello del proprio salotto, rendono il volo in Suite Plus l’esperienza di viaggio più esclusiva tra le nuvole.

Dal suo lancio nel 2024, il nuovo cabin concept di Lufthansa ha vinto numerosi premi. Tra gli altri riconoscimenti, la Business Class Allegris ha ricevuto il German Design Award 2024 e, l’anno successivo, il German Innovation Award, il Business Traveller Award: Best European Business Class e l’International Design Award”, afferma Lufthansa.

“Attualmente, i passeggeri possono sperimentare la cabina Allegris di Lufthansa su due tipi di aeromobili: l’Airbus A350-900 in partenza da Monaco e il Boeing 787-9 in partenza da Francoforte. Con dieci A350-900 e dodici Boeing 787-9 attualmente in servizio di linea, la flotta Allegris è in costante espansione. Questo autunno, il nuovo Airbus A350-1000 sarà il prossimo aeromobile a essere dotato di Allegris, mentre il nuovo Boeing 777-9 inizierà a volare con la pluripremiata cabina a partire dalla primavera del prossimo anno. Entro la fine del 2026, un totale di 35 aeromobili in partenza da Francoforte e Monaco saranno in servizio con la cabina Allegris a bordo”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)