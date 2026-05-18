Qatar Airways e Philippine Airlines rafforzano la loro partnership

Qatar Airways e Philippine Airlines stanno ampliando la loro partnership strategica potenziando la connettività tra le reti di entrambe le compagnie aeree.

“A partire dal 1° giugno 2026, Philippine Airlines apporrà il proprio codice (PR) sui voli Qatar Airways da Manila, Cebu, Clark e Davao a Doha, collegandosi a oltre 20 importanti città europee, tra cui Parigi, Roma e Francoforte, tramite l’aeroporto internazionale di Hamad.

Qatar Airways apporrà il proprio codice (QR) sui voli domestici di Philippine Airlines, consentendo ai viaggiatori in arrivo a Manila e Cebu di usufruire di collegamenti agevoli con destinazioni turistiche popolari come Caticlan e Puerto Princesa.

A complemento dell’espansione del codeshare, il programma fedeltà di Qatar Airways, Privilege Club, ha stretto una partnership con Mabuhay Miles di Philippine Airlines per estendere i vantaggi ai membri di entrambi i programmi. Questa partnership rappresenta la 26esima collaborazione tra Privilege Club e un ulteriore passo avanti per il programma fedeltà nel Sud-Est asiatico, offrendo ai membri diverse opportunità di accumulare e utilizzare Avios sull’intera rete di voli globali di Philippine Airlines.

Inoltre, i membri di Mabuhay Miles di Philippine Airlines possono accumulare e utilizzare miglia volando sulla rete globale di Qatar Airways, comprese destinazioni in Africa ed Europa. Per Philippine Airlines, questa recente partnership rafforza la presenza della compagnia aerea in Medio Oriente grazie a un accesso più ampio alla rete”, afferma Qatar Airways.

“La ‘World’s Best Airline’, secondo il voto di Skytrax nel 2025, ha ricevuto quest’anno il riconoscimento Platinum da Cirium, la principale organizzazione di analisi del settore aeronautico, per la sua affidabilità e le sue prestazioni operative. Questo riconoscimento testimonia l’impegno costante di Qatar Airways nel fornire operazioni impeccabili e collaudate, parte integrante della sua pluripremiata esperienza di viaggio.

Philippine Airlines è stata riconosciuta da Cirium come ‘Asia-Pacific’s Most Punctual Airline’ per il 2025, a conferma della sua attenzione all’affidabilità operativa. Philippine Airlines continua a rafforzare le proprie capacità attraverso investimenti costanti nell’efficienza della rete e nella prontezza della flotta per offrire un servizio costante e affidabile. I viaggiatori possono scoprire di più sulle offerte della partnership su qatarairways.com o tramite l’app di Qatar Airways“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)