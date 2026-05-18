EVA Air ottiene per l’undicesimo anno consecutivo la certificazione SKYTRAX come compagnia aerea a 5 stelle

EVA Air ha ottenuto la certificazione SKYTRAX come compagnia aerea a 5 stelle per l’undicesimo anno consecutivo, riconfermando la propria posizione tra le migliori compagnie aeree al mondo.

“L’ultima valutazione mette in evidenza le prestazioni eccezionali di EVA Air in diversi ambiti, tra cui la sicurezza dei voli, la professionalità del personale di cabina, la pulizia degli aeromobili, i servizi offerti nella classe Business e la qualità delle bevande a bordo. La compagnia aerea ha inoltre ottenuto ottimi punteggi per i servizi a terra, tra cui l’efficienza del check-in, le operazioni di trasferimento, la gestione dei bagagli e la funzionalità delle Lounge. Questo dimostra un forte impegno a garantire un servizio di alta qualità in ogni fase del viaggio dei passeggeri”, afferma EVA Air.

“Per EVA Air, mantenere il riconoscimento di compagnia aerea a 5 stelle per oltre un decennio è sia un onore che una responsabilità”, ha affermato Clay Sun, Presidente di EVA Air. “Questo risultato riflette la dedizione collettiva della forza lavoro globale della compagnia aerea e la continua fiducia dei propri passeggeri. Guardando al futuro, l’azienda rimane concentrata sul miglioramento degli standard di sicurezza, sul progresso dell’innovazione dei servizi e sull’integrazione della sostenibilità nelle proprie operazioni, in linea con i propri principi fondamentali di ‘Sicurezza, Servizio e Sostenibilità’”.

“SKYTRAX, un’autorità riconosciuta a livello mondiale nella ricerca nel settore dell’aviazione, ha introdotto il suo sistema di valutazione delle compagnie aeree nel 1999. Il programma valuta i vettori sulla base di centinaia di indicatori di servizio e qualità, che vanno dal comfort in cabina e dalla ristorazione a bordo ai servizi a terra e alle prestazioni del personale. Attualmente, solo una decina di compagnie aeree in tutto il mondo vantano l’ambito status di “Compagnia aerea a 5 stelle”.

Oltre a questo riconoscimento, EVA Air, si è classificata per il tredicesimo anno consecutivo, all’ottavo posto nella classifica delle “Compagnie aeree più sicure al mondo” stilata da AirlineRatings.com, rafforzando ulteriormente la propria reputazione di eccellenza operativa”, prosegue EVA Air.

“Nell’ambito dei suoi continui sforzi volti a migliorare le connessioni all’interno della propria rete e l’esperienza dei passeggeri, il 26 giugno di quest’anno EVA Air lancerà una nuova rotta da Taipei a Washington D.C., con quattro voli settimanali dotati della classe Premium Economy di quarta generazione. Con questa nuova aggiunta, la rete nordamericana di EVA Air crescerà fino a includere 10 scali, tre dei quali offriranno la nuova classe Premium Economy di quarta generazione, portando a 98 il numero totale di voli settimanali. Questo rende EVA Air la compagnia aerea con il maggior numero di destinazioni e la più ampia rete di voli da Taiwan verso il Nord America. I biglietti sono ora disponibili per la prenotazione su www.evaair.com“, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)