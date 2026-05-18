Wizz Air annuncia tre importanti investimenti presso le sue tre basi di Milano Malpensa, Catania e Napoli.

In arrivo, entro la fine dell’anno, tre nuovi aerei basati:

– A Malpensa si tratterà dell’11° aereo basato, in arrivo a metà settembre, con quattro nuove rotte per Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira.

– A Catania sarà il 4° aereo basato, in arrivo a dicembre, con quattro nuove rotte verso Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto.

– A Napoli sarà il 3° aereo basato, in arrivo a dicembre, con tre nuovi collegamenti internazionali per Barcellona, Madrid e Bilbao.

Wizz Air rafforza la sua presenza a Milano Malpensa

Wizz Air e SEA Milan Airport annunciano un nuovo importante investimento sulla base presso l’Aeroporto di Milano Malpensa: dal prossimo 14 settembre il numero di aeromobili basati dalla compagnia salirà da 10 a 11, consentendo un significativo potenziamento dell’offerta di rotte internazionali da e verso lo scalo meneghino.

Nel dettaglio, l’arrivo dell’undicesimo aeromobile consentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti internazionali verso le destinazioni di Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira, tutti in partenza a metà settembre:

Milano Malpensa – Santander: dal 15 settembre 2026, con 2 frequenze settimanali: ogni martedì e sabato in estate, ogni lunedì e venerdì in inverno.

Milano Malpensa – Saragozza: dal 15 settembre 2026, con 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato.

Milano Malpensa – Porto: dal 14 settembre 2026, con 5 frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.

Milano Malpensa – Agadir-Al Massira: dal 15 settembre 2026, con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.

Questa novità segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza della compagnia a Milano Malpensa, consolidandone il ruolo di porta di accesso verso l’Europa e il Mediterraneo.

Il potenziamento della base di Milano sarà supportato dall’introduzione di un nuovo Airbus A321neo. Grazie a esso, Wizz Air porterà la propria offerta a un totale di 50 rotte verso 23 Paesi, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio per passeggeri leisure e business.

L’annuncio dell’11° aereo basato nel capoluogo lombardo arriva a poco meno di due mesi da quello del 10° Airbus A321neo basato a Malpensa e dal lancio di 7 nuove rotte da Milano nel network della compagnia: due collegamenti nazionali per Palermo e Napoli (entrambi con frequenza doppio giornaliera) e 5 internazionali verso Dortmund (giornaliera), Bilbao (5 voli settimanali), Cluj (4 voli settimanali – martedì, giovedì, sabato e domenica), Iasi (3 voli settimanali – lunedì, mercoledì e venerdì) e Palma di Maiorca (voli giornalieri).

“Milano è la nostra seconda più grande base in Italia e rappresenta da sempre uno dei mercati più dinamici e strategici per la nostra crescita in Italia. Il rafforzamento della nostra presenza a Malpensa, con l’arrivo dell’undicesimo aeromobile basato, conferma la fiducia che riponiamo in questo territorio e nelle sue potenzialità. Vogliamo continuare a rendere il viaggio sempre più semplice, accessibile e conveniente per i passeggeri del Nord Italia, offrendo un network internazionale ancora più ampio e una maggiore disponibilità di posti sulle rotte più richieste. Questo investimento non riguarda soltanto l’espansione operativa della compagnia, ma anche il contributo concreto allo sviluppo del territorio: insieme al nostro partner SEA – Milan Airports, siamo orgogliosi di supportare la crescita della connettività di Milano, creando nuove opportunità per il turismo, il business e l’economia locale”, ha commentato Ian Malin, Chief Commercial Officer Wizz Air.

“L’ulteriore espansione di Wizz Air all’aeroporto di Milano Malpensa conferma la centralità strategica dello scalo nel panorama europeo del trasporto aereo. Accogliamo con soddisfazione la scelta di incrementare ulteriormente il numero degli aeromobili basati a Malpensa e l’avvio di nuovi collegamenti internazionali come Agadir, Santander e Saragozza, quest’ultime due destinazioni sono novità assolute per Malpensa, che ne ampliano il network e rafforzano il ruolo di connettività al servizio del territorio, accrescendo l’accessibilità di Milano e della Lombardia”, ha commentato Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di SEA Milan Airports.

Wizz Air continua a crescere a Catania

Wizz Air e SAC annunciano un ulteriore ampliamento dell’offerta del vettore dall’aeroporto di Catania Fontanarossa. Quattro nuove rotte nazionali e internazionali supportate dall’aggiunta di un nuovo aeromobile basato, il quarto presso lo scalo, a partire dal mese di dicembre.

Nel dettaglio, l’arrivo del quarto aereo, un Airbus A321neo, consentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti verso le destinazioni di Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto.

Catania – Roma Fiumicino: dal 14 dicembre 2026, con tre voli giornalieri per un totale di 21 frequenze settimanali.

Catania – Valencia: dal 14 dicembre 2026, con 4 frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Catania – Alicante: dal 15 dicembre 2026, con 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato.

Catania – Porto: dal 27 ottobre 2026, con 2 frequenze settimanali ogni martedì e sabato.

Questo investimento conferma il ruolo sempre più centrale di Catania nella strategia di crescita di Wizz Air nel Bel Paese. In particolare, con i quattro nuovi ingressi, la compagnia potrà offrire ai siciliani il ventaglio di destinazioni più ampio di sempre, con un totale di 23 rotte da e verso 13 Paesi in Italia, in Europa e oltre: da Bologna a Torino e Milano, da Tirana a Vilnius, passando per Budapest, Tel Aviv, Bucarest, Varsavia e Sharm el-Sheik, per citarne solo alcune.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta dalla Sicilia introducendo quattro nuove rotte da Catania, una città che ha sempre rappresentato un punto fermo nella nostra strategia di crescita in Italia. Continuiamo a fornire ai viaggiatori un accesso diretto e conveniente a destinazioni in Europa e oltre, permettendo loro di esplorare nuovi luoghi e vivere esperienze uniche. Con queste nuove rotte verso Roma, Valencia, Alicante e Porto, e con l’aggiunta di un Airbus A321neo alla nostra base, arriveremo a operare ben 25 collegamenti da e per Catania, offrendo ancora più opzioni di viaggio accessibili e creando nuovi posti di lavoro. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo i passeggeri dell’isola e continuare a sostenere la connettività regionale e la crescita economica della Sicilia”, ha commentato Ian Malin, Chief Commercial Officer Wizz Air.

“Siamo particolarmente soddisfatti del nuovo investimento annunciato da Wizz Air su Catania, che conferma la centralità dello scalo etneo nelle strategie dei principali vettori internazionali e rafforza il ruolo dell’aeroporto come porta d’accesso strategica per la Sicilia. L’arrivo del quarto aeromobile basato e l’attivazione di quattro nuove rotte sono passi importanti per ampliare la connettività del territorio. In particolare, la nuova rotta per Porto rappresenta per noi un obiettivo importante e fortemente voluto, che apre per la prima volta un collegamento diretto tra Catania e il Portogallo, creando nuove opportunità di sviluppo, relazione e attrattività internazionale. Il percorso di crescita coinvolge anche Comiso, dove Wizz Air sta continuando a investire: un segnale significativo per il rilancio dello scalo ibleo, in cui crediamo molto e su cui continueremo a lavorare con determinazione, consolidando collaborazioni strategiche capaci di accompagnare la crescita dei due aeroporti e generare valore per il territorio”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

Wizz Air e Gesac annunciano l’arrivo del 3° aeromobile nello scalo di Napoli

Wizz Air e Gesac, la società di gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, compiono oggi un ulteriore passo avanti nello sviluppo dello scalo del capoluogo campano e nel rafforzamento della sua rete di collegamenti internazionali.

La compagnia, grazie al solido legame con la società di gestione Gesac, rafforza la sua posizione all’Aeroporto internazionale di Napoli con l’arrivo, dal 14 dicembre 2026, del suo terzo aeromobile Airbus A321neo. L’arrivo dell’aeromobile consentirà il lancio di tre nuovi collegamenti verso Barcellona, Madrid e Bilbao, tutti in partenza il 14 dicembre. L’investimento consentirà inoltre di aumentare le frequenze settimanali da Napoli all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, in crescita da 11 a 14 in vista della stagione invernale.

Le nuove rotte offerte da Wizz Air da e verso l’aeroporto di Napoli sono:

Napoli – Barcellona: dal 14 dicembre, con un collegamento al giorno.

Napoli – Madrid: dal 14 dicembre, con 4 frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Napoli – Bilbao: dal 14 dicembre, con 3 frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato.

Con queste novità, Wizz Air raggiunge così il traguardo di 23 rotte tra Napoli e un totale di 13 Paesi, rafforzando ulteriormente la connettività domestica e internazionale dello scalo. A seguito dell’arrivo del nuovo aeromobile – che consentirà alla compagnia di offrire oltre 500 mila posti addizionali – i passeggeri in partenza da Napoli potranno infatti raggiungere un ampio ventaglio di destinazioni, tra cui Tirana, Sofia, Tel Aviv, Palma di Maiorca, Bratislava, Timisoara, Craiova, Bucarest, Varsavia, Katowice, Skopje, oltre alle italiane Venezia, Milano, Torino.

“Napoli rappresenta un pilastro importante della nostra strategia di crescita in Italia, un mercato ad alto potenziale su cui continuiamo a investire anno dopo anno con convinzione. Il rafforzamento della base a Capodichino, con l’introduzione del nostro terzo aeromobile da dicembre, conferma la solidità del nostro impegno e la volontà di consolidare ulteriormente la nostra presenza nel Sud del Paese. Questo importante investimento che annunciamo oggi, tuttavia, non si limita a Napoli, ma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo della connettività regionale che coinvolge anche lo scalo di Salerno come parte integrante del nostro percorso di crescita. In questa direzione, già nel 2027 prevediamo di avviare da Salerno tre nuove rotte, con una progressiva espansione che ci porterà ad arrivare a sei collegamenti nei successivi tre anni di operatività: una nuova rotta internazionale ogni anno. L’obiettivo è rafforzare concretamente la connettività del territorio, ampliando l’offerta di collegamenti diretti e accessibili e migliorando le opportunità di viaggio per i passeggeri. In collaborazione con il nostro partner di fiducia Gesac, siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo della mobilità aerea nel Sud Italia, generando nuove opportunità per il turismo, il business e l’economia locale”, ha commentato Ian Malin, Chief Commercial Officer Wizz Air.

“L’arrivo del terzo aeromobile basato a Napoli e dei nuovi collegamenti verso la Spagna conferma gli eccellenti risultati raggiunti da Wizz Air nello scalo partenopeo, dove rappresenta il vettore con il maggior numero di collegamenti verso l’Europa centro-orientale. Questo ulteriore investimento rafforza il ruolo strategico del sistema aeroportuale campano nello scenario internazionale e consolida una partnership di grande valore con GESAC. Siamo particolarmente soddisfatti che l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento sia al centro di un importante piano di crescita condiviso con la compagnia. L’investimento annunciato da Wizz Air rappresenta un segnale concreto di fiducia nelle prospettive di sviluppo del territorio e nella capacità dello scalo di Salerno di generare nuove opportunità per il turismo, l’economia e l’occupazione dell’intera regione. L’avvio di tre nuove rotte internazionali dal 2027, con un progressivo ampliamento fino a sei collegamenti entro il 2030, contribuirà ad ampliare l’accessibilità della Campania e a valorizzare aree dalle straordinarie potenzialità turistiche e commerciali, creando sempre più valore per tutta la filiera economica”, ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)