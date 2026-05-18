Vueling dà il via all’estate 2026 con la nuova rotta Firenze – Minorca, in partenza il 17 giugno

Manca meno di un mese al debutto della nuova rotta di Vueling che, a partire dal prossimo 17 giugno 2026, collegherà direttamente Firenze a Minorca, una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo.

“Con questo nuovo collegamento, la compagnia aerea di Barcellona amplia la propria offerta per l’estate 2026, rendendo ancora più semplice raggiungere le Baleari. Prima e unica compagnia a operare questa rotta dall’Italia, Vueling collegherà Firenze e Minorca dal 17 giugno al 12 settembre 2026 con due frequenze settimanali, per voli in partenza nei giorni di mercoledì e sabato (i biglietti sono già disponibili sul sito web della compagnia).

Meta ideale per la bella stagione, Minorca conquista per il perfetto equilibrio tra mare, natura incontaminata e cultura. Accanto al patrimonio naturalistico, Minorca custodisce anche un’importante eredità storica e culturale. Anche la gastronomia rappresenta uno dei punti di forza dell’isola, con un’offerta che spazia dai piatti a base di pesce fresco alle ricette tradizionali della cucina balearica”, afferma Vueling.

“Con questa novità, Vueling amplia ulteriormente il ventaglio delle destinazioni dirette già servite da Firenze: Barcellona (con fino a 29 voli settimanali); Madrid (fino a 19); Londra Gatwick (fino a 18); Parigi Orly (fino a 18); Catania (fino a 5); Bruxelles (fino a 3).

Per chi desidera esplorare poi anche le altre perle delle Baleari, Vueling offre numerosi collegamenti pensati per vivere al meglio l’estate nel Mediterraneo. Ibiza è raggiungibile con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, ideale per chi cerca spiagge iconiche, tramonti spettacolari e una vivace vita notturna. Palma de Mallorca è invece facilmente raggiungibile tramite collegamenti via Barcellona, porta d’ingresso perfetta per scoprire il fascino dell’isola tra calette turchesi, patrimonio culturale e gastronomia locale. Infine, chi sogna un soggiorno a Formentera può volare fino a Ibiza e proseguire comodamente in traghetto verso l’isola”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)