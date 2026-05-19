Brussels Airlines presenta il nuovo safety video

Brussels Airlines presenta in anteprima un nuovo onboard safety video, realizzato in collaborazione con i registi belgi di fama internazionale Adil El Arbi e Bilall Fallah.

“Unendo la narrazione cinematografica alle essenziali safety instructions, il film arricchisce uno dei momenti più familiari del viaggio aereo con umorismo e un tocco visivo di grande impatto.

Pur fornendo tutte le informazioni di sicurezza obbligatorie, il video lo fa attraverso un approccio narrativo studiato per catturare l’attenzione di tutti fin dalla prima inquadratura.

Noti per il loro stile di regia energico e il linguaggio visivo distintivo, Adil El Arbi e Bilall Fallah si sono ispirati a film iconici come Ocean’s Eleven e Mission: Impossible. Il video segue una squadra affiatata che prepara un piano elaborato. Il loro obiettivo è semplice: garantire che ogni passeggero raggiunga la propria destinazione in sicurezza. Elementi di animazione caratteristici, un ritmo dinamico e momenti di umorismo conferiscono al film l’inconfondibile tocco di Adil & Bilall.

Il cast comprende talenti belgi, tra cui il DJ di fama mondiale Dimitri Vegas, insieme a Claude Musungayi e Cyra Gwynith, ognuno dei quali incarna archetipi riconoscibili dei classici heist films, rafforzando al contempo lo spirito di collaborazione che sta alla base della sicurezza a bordo”, afferma Brussels Airlines.

“Questo video sulla sicurezza è un omaggio a un popolare genere hollywoodiano. Le animazioni in stile cartone animato integrate sono un richiamo alla ricca tradizione fumettistica belga e fanno parte del nostro stile distintivo. Siamo inoltre lieti di presentare queste istruzioni di sicurezza con un cast eterogeneo quanto i nostri passeggeri. Ci auguriamo che apprezzino questa nuova forma di narrazione”, affermano Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi di “Safety Heist”.

“Brussels Airlines collega il Belgio con il mondo, ma vogliamo anche essere ambasciatori per mostrare il meglio del Belgio al mondo. Lo facciamo attraverso ogni aspetto: dai nostri Belgian Icon-airplanes ai menu di bordo, fino al safety video: siamo orgogliosi ambasciatori della cultura belga in tutto il mondo”, afferma Michel Moriaux, Head of Product and Marketing, Brussels Airlines.

“Il nuovo safety video sarà trasmesso su tutta la flotta a lungo raggio di Brussels Airlines a partire dal 1° luglio”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)