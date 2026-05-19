SWISS offrirà il suo primo servizio in assoluto per Bengaluru e impiegherà l’A350 su più rotte

Swiss International Air Lines (SWISS) amplierà ulteriormente il suo network a lungo raggio con l’introduzione, nel prossimo orario invernale, di un nuovo servizio con cinque voli settimanali per Bengaluru, India meridionale. Bengaluru è la terza destinazione indiana di SWISS, dopo Delhi e Mumbai.

“Il nuovo collegamento con Bengaluru sarà il primo nella storia di SWISS verso la quarta città più grande dell’India. Bengaluru è uno dei principali centri asiatici di tecnologia e innovazione. Oltre alle multinazionali del settore tecnologico, numerose aziende europee operano nella regione di Bengaluru, che negli ultimi anni si è trasformata in un importante polo tecnologico e dell’innovazione”, afferma SWISS.

“Siamo lieti che, con Bengaluru, offriremo presto ai nostri clienti un’altra destinazione a lungo raggio attraente e poliedrica”, afferma Jens Fehlinger, CEO di SWISS. “La Silicon Valley indiana ha molto da offrire sia ai viaggiatori d’affari che a quelli di piacere, ed è anche un punto di partenza ideale per esplorare l’India meridionale. Il nostro nuovo collegamento con Bengaluru è pensato in particolare per soddisfare la crescente domanda da parte della comunità imprenditoriale di voli diretti verso questo importante polo tecnologico”.

“Il nuovo servizio LX140 in direzione est partirà da Zurigo tutti i giorni (tranne lunedì e mercoledì) alle 13:20 e arriverà a Bengaluru circa nove ore dopo, alle 02:55 del giorno successivo. Il volo LX141 in direzione ovest partirà da Bengaluru tutti i giorni (tranne martedì e giovedì) alle 04:50 e arriverà a Zurigo alle 10:50 dello stesso giorno”, prosegue SWISS.

“SWISS prevede che la sua flotta di nuovi Airbus A350 per voli a lungo raggio raggiungerà un totale di cinque aeromobili entro la fine dell’anno. Di conseguenza, un numero ancora maggiore di viaggiatori potrà presto godere appieno della nuova esperienza di volo a lungo raggio “SWISS Senses”.

Dopo i voli con Airbus A350 per Boston e Seoul, SWISS impiegherà i suoi nuovi e avanzati Airbus long-haul twinjets per voli a lungo raggio sulla rotta Zurigo-Johannesburg nel prossimo winter schedule e sui voli Zurigo-Shanghai già a partire da settembre. Anche i viaggiatori su queste rotte potranno quindi presto godere dell’innovativa cabina SWISS Senses, di un comfort di volo ancora maggiore e di un’esperienza di volo a lungo raggio ancora più memorabile in tutte le classi.

Oltre al servizio a lungo raggio da e per New York, lo SWISS Geneva-based network si estenderà in futuro a 15 destinazioni a corto raggio. Berlino, Amburgo e Pristina non saranno servite da Ginevra nel prossimo winter schedule. La cessazione di questi servizi è stata determinata dalla continua e limitata disponibilità a livello mondiale di aircraft and engine parts per la SWISS Airbus A220 fleet. SWISS sta modificando di conseguenza i suoi servizi da Ginevra, al fine di rafforzare ulteriormente la pianificazione complessiva della flotta e la stabilità operativa. SWISS servirà 60 destinazioni europee e 24 intercontinentali da Zurigo nel prossimo winter schedule”, continua SWISS.

“Il 2026/27 winter timetable period andrà dal 25 ottobre 2026 al 27 marzo 2027. Complessivamente, SWISS offrirà servizi verso 88 destinazioni da Zurigo e Ginevra nel prossimo winter schedule”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)