Etihad raddoppia aumenta i voli con A380 verso Parigi

Etihad Airways aumenterà i voli giornalieri con l’Airbus A380 per Parigi Charles de Gaulle (CDG) a due al giorno quest’estate, portando il numero totale di voli giornalieri sulla rotta a tre e rendendo Parigi una delle poche destinazioni al mondo servite due volte al giorno dall’iconico aereo a due piani.

“A partire dal 1° luglio, l’ampliamento del programma di voli Etihad per Parigi includerà due voli giornalieri operati con Airbus A380 in partenza dallo Zayed Abu Dhabi International Airport (AUH) in comodi orari mattutini e pomeridiani, pensati sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere. A questi si aggiungerà un terzo volo giornaliero operato con Boeing 787-9, con First, Business and Economy cabins. L’aumento delle frequenze amplierà significativamente la capacità tra Abu Dhabi e la capitale francese”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Parigi è una delle nostre destinazioni più popolari e amate e quest’estate offriamo ai nostri ospiti ancora di più di ciò che apprezzano. Volare due volte al giorno con l’A380 verso Charles de Gaulle è una dimostrazione di fiducia in uno dei principali mercati turistici mondiali. Che i nostri ospiti si dirigano a Parigi per affari, per piacere o come punto di partenza per un viaggio in Europa, offriamo loro la nostra iconica A380 experience con una doppia frequenza”.

“I due voli giornalieri operati con l’A380 porteranno nella capitale francese un’esperienza di viaggio senza precedenti. I passeggeri in viaggio tra Abu Dhabi e Parigi potranno godere della rinomata offerta di bordo della compagnia in tutte le classi, The Residence – l’unica three-room suite in commercial aviation – e gli esclusivi First Apartments, fino agli spaziosi posti in Business ed Economy.

Con tre voli giornalieri per Parigi, di cui due operati con l’A380, Etihad amplia significativamente la capacità di viaggio premium tra Abu Dhabi e una delle destinazioni più iconiche al mondo, rafforzando al contempo i collegamenti con il Medio Oriente, il subcontinente indiano e l’Asia attraverso la sua rete globale in continua espansione”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)