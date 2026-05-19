Il primo Tecnam P2012 STOL in Australia atterra con Horizon Airways

Tecnam annuncia una pietra miliare storica per l’aviazione australiana: Horizon Airways, con sede nel Queensland, introduce nella sua flotta il primo velivolo Tecnam P2012 STOL del paese.

“Operativa dal 1994, Horizon Airways è stata un punto di riferimento vitale per le comunità del Queensland centrale, occidentale e settentrionale. L’introduzione di questo velivolo, progettato appositamente, rivoluzionerà i viaggi aerei regionali, sostituendo una flotta di aerei obsoleti risalenti agli anni ’70 con una tecnologia aeronautica all’avanguardia.

L’ambiente unico e incontaminato richiede capacità operative eccezionali. Il Tecnam P2012 STOL offre prestazioni senza precedenti su piste corte, consentendo a Horizon Airways di servire in modo affidabile le comunità delle isole più remote.

Per la prima volta, queste comunità settentrionali beneficeranno della sicurezza e della tranquillità offerte da moderni velivoli bimotore. I passeggeri potranno inoltre godere di un notevole miglioramento della qualità del viaggio, grazie a una cabina spaziosa e climatizzata con nove sedili ergonomici”, afferma Tecnam.

“Con l’acquisto del Tecnam P2012 STOL, il futuro del trasporto aereo regionale tra le Torres Strait and Cape communities ha inizio”, ha dichiarato Ed Morrison, CEO di Horizon Airways. “Questo velivolo, il primo del suo genere in Australia, è stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze uniche della nostra regione e offrire un livello di capacità senza pari sul mercato. Operando da Horn Island, il Tecnam P2012 STOL ci permetterà di fornire un accesso più sicuro e affidabile alle comunità, offrendo al contempo comfort moderni ai passeggeri che viaggiano verso alcune delle località più remote dell’Australia. Le sue eccezionali short runway performance ci consentono di servire le comunità delle isole più remote, offrendo al contempo nove air-conditioned passenger seats e le più recenti tecnologie di sicurezza aeronautica. Riteniamo che questo velivolo rappresenti un importante passo avanti per l’aviazione regionale nel Nord dell’Australia e per le comunità che ogni giorno dipendono da questi servizi essenziali”.

“Il P2012 STOL è stato progettato proprio per questo tipo di missione critica”, ha affermato Francesco Sferra, Tecnam P2012 Sales and Special Missions Manager. “Portare la sicurezza, l’affidabilità bimotore e il comfort di alto livello sulle piste più impegnative del mondo è ciò che questo velivolo sa fare meglio. Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con Horizon Airways per introdurre questo aereo rivoluzionario in Australia. Il P2012 STOL è la piattaforma perfetta per garantire che queste vitali comunità insulari rimangano collegate in modo sicuro ed efficiente”.

“Da quando abbiamo condotto i nostri primi tour dimostrativi in Australia nel 2022, Hallmarc Aviation ha riscontrato una forte e crescente domanda per la piattaforma Tecnam P2012, la cui versatilità e robustezza si sono dimostrate ideali per le condizioni operative australiane. L’introduzione del P2012 STOL con Horizon Airways rappresenta un’importante pietra miliare, offrendo short-field performance migliorate, fondamentali per molte applicazioni regionali e remote”, ha dichiarato Michael Loccisano, Direttore e CEO di Hallmarc Aviation. “Siamo orgogliosi di supportare Horizon Airways con l’arrivo del primo P2012 STOL in Australia e non vediamo l’ora di vedere il suo ruolo nel rafforzare la connettività regionale e nel supportare i servizi essenziali in tutto il paese”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)