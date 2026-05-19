Qatar Airways potenzia le operazioni in Africa

Qatar Airways sta espandendo la sua rete africana, con la ripresa dei voli e l’aumento delle frequenze a partire dal 16 giugno 2026.
“Per potenziare la connettività in tutta l’Africa, la compagnia aerea riattiverà quattro voli settimanali per le Seychelles (SEZ) e due voli settimanali per Kigali (KGL) dal 16 giugno, oltre a un volo giornaliero per Marrakech (RAK) dal 1° luglio.
Qatar Airways si appresta a migliorare le opzioni di viaggio offrendo un aumento dei voli verso le seguenti destinazioni:
Alessandria (HBE) – da tre a sette voli settimanali.
Il Cairo (CAI) – da 28 a 35 voli settimanali.
Città del Capo (CPT) – da sette a 10 voli settimanali.
Dar es Salaam (DAR) – da tre a sette voli settimanali.
Lusaka (LUN)-Harare (HRE) – da cinque a sette voli settimanali.
Maputo (MPM)-Durban (DUR) – da quattro a sette voli settimanali”, afferma Qatar Airways.
“Inoltre, a partire dal 2 luglio, la compagnia aerea lancerà tre voli settimanali (ogni martedì, giovedì e sabato) per Port Sudan, in Sudan. I passeggeri in viaggio verso Port Sudan provenienti da importanti mercati del Medio Oriente e del Sud-est asiatico, come Oman e Pakistan, potranno usufruire di comodi trasferimenti tramite l’Hamad International Airport. Questa iniziativa rafforza l’impegno della compagnia aerea verso la connettività globale, bilanciando al contempo una crescita sostenibile con la crescente domanda di comodi collegamenti aerei e di scambi commerciali.
Qatar Airways sta potenziando la connettività globale ricostruendo la sua rete verso oltre 160 destinazioni in tutto il mondo. Le prenotazioni possono essere effettuate su qatarairways.com o tramite l’app mobile della compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.
(Ufficio Stampa Qatar Airways)