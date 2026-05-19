SAS battezza il suo ultimo Airbus A350 in onore di King Frederik X

SAS ha battezzato il suo ultimo Airbus A350-900 “Frederik Viking” in onore di His Majesty King Frederik X, Re di Danimarca, durante una cerimonia all’aeroporto di Copenhagen, in occasione dell’80° anniversario della compagnia aerea.

His Majesty King Frederik X ha partecipato alla cerimonia di battesimo il 18 maggio. L’aereo ha operato il volo SK987 da Copenhagen a Seoul Incheon la sera stessa.

“È un grande onore intitolare questo aereo a His Majesty The King e celebrare la Danimarca in questo modo speciale”, ha dichiarato Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “King Frederik X rappresenta una Danimarca moderna e aperta al mondo, con una forte prospettiva internazionale. Per decenni, gli aerei SAS hanno portato Viking names, a testimonianza di un patrimonio scandinavo condiviso e dello spirito di esplorazione. Mentre celebriamo 80 anni di collegamenti tra la Scandinavia e il mondo – e tra il mondo e la Scandinavia – continuiamo a rafforzare la nostra posizione come una delle compagnie aeree leader nel Nord Europa. L’A350 rappresenta un passo importante nella continua modernizzazione della nostra flotta, a supporto di viaggi più efficienti, confortevoli e sostenibili. Frederik Viking svolgerà un ruolo chiave nel collegare i nostri clienti in tutta la Scandinavia con destinazioni in tutto il mondo negli anni a venire”.

“L’Airbus A350 è l’ammiraglia della flotta a lungo raggio di SAS e serve le rotte intercontinentali da Copenhagen verso destinazioni in Nord America e Asia. Dal suo hub di Copenhagen, SAS continua ad espandere la sua rete globale, collegando la Danimarca con la più ampia regione scandinava e i principali mercati internazionali.

L’aeromobile fa parte del programma di rinnovamento della flotta di SAS e rappresenta il velivolo più moderno ed efficiente in termini di consumo di carburante nella sua categoria, contribuendo a ridurre i consumi di carburante e le emissioni di carbonio rispetto alle generazioni precedenti.

Progettato per migliorare l’esperienza di viaggio, l’A350 offre un ambiente di cabina silenzioso, una migliore qualità dell’aria e un comfort di bordo avanzato, garantendo ai clienti un’esperienza di volo a lungo raggio più piacevole e di qualità superiore”, afferma SAS.

“Fondata nel 1946, SAS riunisce il patrimonio aeronautico nazionale di Danimarca, Norvegia e Svezia, accomunate dall’ambizione di connettere la Scandinavia a livello globale.

L’Airbus A350-900 è certificato per operare con alternative aviation fuel (SAF) blends e svolge un ruolo centrale negli sforzi continui di SAS per ridurre le emissioni e costruire un futuro più sostenibile per il trasporto aereo”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)