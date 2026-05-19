Lufthansa porta la Allegris experience sui voli tra Monaco e Singapore

Lufthansa presenta l’attesa Allegris experience sui voli tra Singapore e Monaco, inaugurando una nuova era per i viaggi a lungo raggio di alta qualità nel Sud-est asiatico.

“Il dispiegamento di Allegris sottolinea il continuo investimento di Lufthansa nel Singapore market e rafforza la connettività tra Asia ed Europa attraverso il suo hub di Monaco. I passeggeri che viaggeranno su questa tratta potranno sperimentare le cabine di nuova generazione di Lufthansa in tutte le classi di viaggio, caratterizzate da maggiore comfort, maggiore privacy e un’esperienza di bordo più personalizzata.

In First Class, gli ospiti potranno godere di suite spaziose con pareti divisorie a tutta altezza e di esperienze culinarie di alto livello. La Business Class introduce un nuovo suite concept con direct aisle access da ogni posto, opzioni di seduta personalizzabili e funzionalità tecnologiche avanzate. Anche la Premium Economy e la Economy Class sono state riprogettate con un’ergonomia migliorata, schermi di intrattenimento più grandi e maggiore comfort per i viaggi a lungo raggio”, afferma Lufthansa.

“Singapore è uno degli scali più importanti per Lufthansa nella regione Asia-Pacifico e siamo lieti di portare la nostra pluripremiata esperienza Allegris in questo importante mercato”, ha dichiarato Brendan Shashoua, Senior Director of Sales Southeast Asia and Pacific. “L’introduzione di Allegris riflette il nostro impegno a offrire una world-class premium travel experience, rafforzando al contempo i collegamenti tra Singapore e l’Europa”.

“A complemento di Allegris, i passeggeri potranno inoltre usufruire della Future Onboard Experience (FOX) di Lufthansa, un nuovo importante service concept e uno dei maggiori investimenti mai realizzati dalla compagnia aerea nell’esperienza di bordo. Grazie a un investimento di oltre 70 milioni di euro nel 2026, FOX introduce un nuovo premium service standard in tutte le classi di viaggio, con una forte attenzione alla personalizzazione, al comfort e a momenti esclusivi che ridefiniscono il concetto di viaggio premium.

L’Allegris-equipped A350 aircraft opererà sulla tratta Singapore-Monaco a partire dal 26 ottobre 2026, offrendo ai clienti un’esperienza di viaggio nettamente superiore su una delle rotte asiatiche di punta di Lufthansa“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)