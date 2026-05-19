Wizz Air festeggia 22 anni con il lancio di una nuova serie podcast e una promozione

Wizz Air festeggia oggi il suo 22° compleanno, segnando oltre due decenni di crescita, innovazione e trasformazione nel settore dell’aviazione europea.

“Dal suo primo volo nel 2004, la compagnia è cresciuta fino a diventare uno dei principali vettori low-cost del continente e continua a seguire una solida traiettoria di sviluppo, collegando milioni di passeggeri attraverso un’ampia rete di rotte e investendo costantemente in tecnologie moderne, eccellenza operativa e sostenibilità.

In occasione delle celebrazioni per l’anniversario, Wizz Air lancia una nuova serie podcast, pensata per avvicinare ulteriormente la compagnia ai clienti e ai dipendenti, condividendo le storie, le competenze e le persone che operano dietro la vasta e strutturata organizzazione del vettore. Il podcast mira a rafforzare il coinvolgimento e la trasparenza, mettendo in evidenza la leadership di Wizz Air nel settore dell’aviazione, nonché il suo impegno per operazioni affidabili, sostenibilità e crescita”, afferma Wizz Air.

Commentando questo traguardo, József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Negli ultimi 22 anni, Wizz Air è cresciuta da un’idea ambiziosa fino a diventare una delle compagnie aeree più importanti e affidabili d’Europa, mantenendo la propria indipendenza e la focalizzazione sull’offerta di viaggi accessibili e di alta qualità a centinaia di milioni di passeggeri. Il nostro nuovo podcast rappresenta un modo stimolante per celebrare questo traguardo e un’opportunità per aprire le porte della compagnia, offrendo ai nostri clienti e dipendenti una visione più ravvicinata delle persone straordinarie, delle competenze e dell’ambizione che ogni giorno guidano Wizz Air nel continuo miglioramento e nell’offerta di sempre maggior valore ai nostri clienti. Desidero ringraziare tutti i nostri passeggeri per aver scelto Wizz Air e spero di rivederli presto a bordo dei nostri voli”.

“Il primo episodio vede la partecipazione del CEO di Wizz Air, József Váradi, che ripercorre la nascita della compagnia e il percorso degli ultimi 22 anni. Nell’episodio, il manager condivide approfondimenti sulle primissime fasi dell’azienda, la storia dietro il nome Wizz Air, i ricordi del primo volo e i momenti salienti e le sfide che hanno contribuito a trasformare la compagnia in uno dei vettori di maggior successo in Europa. I futuri episodi vedranno la partecipazione di altri dirigenti della compagnia, membri dell’equipaggio di cabina, piloti, esperti del centro di addestramento e team operativi, affrontando temi come il controllo operativo, la customer experience, la sostenibilità e molto altro.

La serie prevede un episodio al mese nella sua prima stagione, con una durata di 45-60 minuti ciascuno. Gli episodi saranno disponibili su YouTube e Spotify e tratteranno argomenti che spaziano dalle operazioni aeronautiche e l’esperienza del cliente fino alla formazione, alla sostenibilità e ai percorsi professionali all’interno dell’azienda.

Per celebrare il proprio anniversario con i clienti, Wizz Air lancia inoltre una speciale promozione di compleanno, con sconti fino al 22% su tutte le tariffe dell’intero network. L’offerta sarà valida dal 19 al 20 maggio 2026 e si applica a tutti i voli con data di viaggio fino al 31 ottobre 2027. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite WIZZ mobile app”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)