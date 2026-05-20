Berjaya Air riceve il primo aeromobile al mondo con ATR HighLine Configuration

Il primo ATR 72-600 al mondo con configurazione HighLine “All-Business Class” è atterrato a Kuala Lumpur, segnando un’importante pietra miliare per l’aviazione regionale. Il nuovo concept di cabina di ATR ha ricevuto la certificazione sia dall’EASA che dalle autorità malesi all’inizio di questo mese, confermando la sua idoneità per le operazioni commerciali in tutto il mondo.

“La consegna rappresenta un doppio primato per Berjaya Air: il primo ATR 72-600 della compagnia aerea e il lancio della nuova premium cabin collection di ATR. Segna inoltre l’inizio di una nuova era nei viaggi regionali, combinando un semi-private flying comfort con la comprovata efficienza dei turboprop.

L’aereo è dotato di una cabina interamente in business class, progettata su misura, con 26 posti disposti in una configurazione spaziosa e unica “1×1”, che garantisce a ogni passeggero l’accesso diretto al corridoio e una vista diretta su più finestrini. I sedili ETEREA, realizzati artigianalmente da Geven – i più ampi mai installati sulla piattaforma ATR – offrono un ampio spazio abitativo e una raffinata console laterale personale con vani portaoggetti integrati.

Uno degli elementi più distintivi della cabina è il soffitto in stile executive, dove le cappelliere sono state sostituite da eleganti pannelli decorativi. Questo design rende la cabina più ariosa, inonda gli interni di luce naturale e crea un volume paragonabile a quello dei più grandi private aircraft, il tutto a bordo del velivolo regionale più efficiente in termini di consumo di carburante”, afferma ATR.

“Berjaya Air inizierà a operare con questo aereo nei prossimi giorni, inaugurando il suo primo volo su una nuova rotta tra Subang e Koh Samui. La compagnia estenderà quindi l’esperienza alla sua rete regionale recentemente ampliata, con collegamenti diretti in Malesia, Thailandia, Vietnam e Indonesia, concentrandosi sul servizio verso il portfolio di hotel e resort di Berjaya Group. I viaggiatori beneficeranno di un’esperienza senza intoppi, caratterizzata da un elevato livello di ospitalità verso destinazioni insulari come Redang e Langkawi. Il nuovo aeromobile, nella configurazione ATR HighLine All-Business Class, sarà inoltre disponibile per voli charter in tutta la regione Asia-Pacifico”, prosegue ATR.

Syed Ali Shahul Hameed, Group CEO of Berjaya Property Berhald, ha dichiarato: “La consegna del primo ATR 72-600 al mondo in configurazione ATR HighLine rappresenta un passo importante nel percorso di trasformazione di Berjaya Air. Questa nuova esperienza di cabina ci permette di offrire ai nostri ospiti un viaggio fluido e raffinato verso alcune delle destinazioni più ambite della regione, mantenendo al contempo il nostro forte impegno per l’efficienza operativa e l’eccellenza del servizio. Che si tratti di servire destinazioni turistiche o di operare voli charter in tutta la regione, la cabina ATR HighLine ci consente di offrire un’esperienza di viaggio premium completa che riflette la tradizione di ospitalità di Berjaya e la sua visione a lungo termine”.

L’ATR Chief Executive Officer, Nathalie Tarnaud Laude, ha aggiunto: “Questo traguardo dimostra come la famiglia ATR continui ad evolversi per soddisfare le nuove aspettative del mercato. La collezione di cabine ATR HighLine apre nuove possibilità per gli operatori che cercano un comfort di bordo eccezionale, sfruttando al contempo tutta l’efficienza e i vantaggi operativi del velivolo. Insieme a Berjaya Air, stiamo dimostrando l’intrinseca versatilità della piattaforma ATR, in grado di adattarsi a un’ampia gamma di esigenze degli operatori senza compromettere i suoi punti di forza principali”.

“Berjaya Air riceverà un secondo nuovo ATR 72-600 nella stessa configurazione “All-Business Class” nel terzo trimestre di quest’anno”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)