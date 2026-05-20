Lufthansa Group espande il suo climate protection portfolio

Lufthansa Group ha riorganizzato il suo portfolio di climate protection projects, ponendo maggiore enfasi sulle soluzioni tecnologiche. Nell’ambito delle sue offerte per un volo più sostenibile, i passeggeri possono contribuire al risparmio di CO2 attraverso il portfolio di progetti per la protezione del clima.

“Il nuovo portfolio comprende 14 progetti certificati secondo i più elevati standard. La quota di progetti che rimuovono permanentemente la CO2 dall’atmosfera è stata raddoppiata e ora rappresenta circa il 20%. I progetti vengono implementati nei mercati di riferimento di Lufthansa Group, ovvero Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Italia, nonché in altri Paesi. Nel 2025, i passeggeri di Lufthansa Group hanno contribuito a progetti di protezione del clima, assorbendo oltre 710.000 tonnellate di CO2 attraverso opzioni di viaggio più sostenibili, con un incremento di circa il 20% rispetto all’anno precedente”, afferma Lufthansa Group.

Nina Sproedt, Head of Sustainability at Lufthansa Group, afferma: “I progetti di protezione del clima, che integrano le nostre misure di riduzione delle emissioni, rappresentano un elemento fondamentale nel percorso verso un’aviazione più sostenibile e il raggiungimento dei nostri obiettivi climatici. Con il nostro portafoglio attentamente selezionato, ci concentriamo sempre più su progetti basati sulla tecnologia che consentono il sequestro di CO2 a lungo termine. In questo modo, contribuiamo all’ulteriore sviluppo e alla diffusione di queste tecnologie. Offriamo ai nostri passeggeri l’opportunità di sostenere progetti di protezione del clima di alta qualità e l’utilizzo di carburanti per l’aviazione sostenibili, partecipando così attivamente alla trasformazione del settore aereo”.

“Per il suo nuovo climate protection project portfolio, Lufthansa Group collabora con myclimate, First Climate, Ceezer, Senken, Climeworks e 1PointFive. I progetti selezionati per il portfolio sono certificati secondo i più elevati standard disponibili, come il Gold Standard, raccomandato tra gli altri dall’Agenzia tedesca per l’ambiente. In questo modo, Lufthansa Group garantisce che il sostegno a questi progetti contribuisca positivamente alla protezione del clima. Inoltre, i progetti Gold Standard contribuiscono anche al raggiungimento degli United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) e, di conseguenza, supportano lo sviluppo sostenibile nelle rispettive regioni in cui vengono realizzati.

Il portfolio è suddiviso in due categorie: “avoidance” and “removal” projects. Gli “Avoidance” projects impediscono le emissioni di CO2 al di fuori del settore del trasporto aereo, ad esempio attraverso l’utilizzo di fornelli a basso consumo energetico o impianti modulari a biogas. I “Removal” projects invece rimuovono attivamente la CO2 dall’atmosfera e la stoccano a lungo termine. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso soluzioni naturali, ad esempio tramite il rimboschimento e la riforestazione di aree naturali. Esistono inoltre progetti di rimozione che utilizzano approcci tecnologici, come ad esempio l’estrazione della CO2 dall’aria ambiente tramite fotosintesi e il suo stoccaggio sotto forma di carbonio, ad esempio biochar. Anche i progetti innovativi di filtraggio della CO2 dall’aria e di stoccaggio sotterraneo (DACCS, Direct Air Carbon Capture and Storage) rappresentano una quota crescente di progetti di rimozione.

Nel settore dell’aviazione, la decarbonizzazione è particolarmente impegnativa rispetto ad altri settori. Le misure specifiche del settore per la riduzione delle emissioni di CO2 hanno sempre la priorità. Inoltre, Lufthansa Group sta esplorando ulteriori soluzioni per la riduzione delle emissioni con un approccio aperto alla tecnologia. Tecnologie particolarmente avanzate come il DACCS consentiranno in futuro di filtrare la CO2 dall’aria ambiente e di stoccarla successivamente nel sottosuolo a lungo termine. Questi progetti sono ora, per la prima volta, inclusi nel portafoglio di progetti di protezione del clima di Lufthansa Group. Lufthansa Group sta già collaborando con partner come Deep Sky, Airbus e Climeworks per promuovere lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo di queste innovative soluzioni tecnologiche”, prosegue Lufthansa Group.

“Passeggeri e pubblico interessato possono inoltre trovare ulteriori informazioni sul nuovo climate protection portfolio e sui meccanismi sottostanti nelle pagine web dedicate delle Lufthansa Group airlines”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)