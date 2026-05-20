Emirates completa il primo retrofit di un A380 a due classi

Emirates ha raggiunto un traguardo fondamentale nel suo ambizioso programma di ammodernamento multimiliardario con la riconfigurazione del suo primo A380 a due classi.

“Il velivolo appena rinnovato (A6-EUX) ha effettuato il suo primo volo come EK 39/40 tra Dubai e Birmingham, sfoggiando interni completamente rinnovati con i più recenti prodotti Emirates in tre classi di cabina: 76 posti in Business Class, 56 in Premium Economy e 437 in Economy Class.

Questo è il primo dei 15 A380 a due classi della sua flotta che Emirates rinnoverà, nell’ambito del suo impegno a offrire ai clienti un’esperienza di volo costantemente superiore.

Gestito interamente internamente da Emirates Engineering a Dubai, il retrofit programme ha finora completato i lavori su 95 aeromobili Emirates, tra cui 42 Airbus A380 e 53 Boeing 777, rappresentando oltre un terzo dell’attuale flotta di Emirates“, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Il retrofit programme di Emirates si basa sul principio fondamentale di offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio di livello superiore ogni volta che scelgono di volare con noi. A tal fine, il nostro team di ingegneri ha lavorato ininterrottamente e a ritmo sostenuto in stretta collaborazione con un ecosistema di partner e fornitori per rinnovare e integrare meticolosamente i migliori prodotti disponibili su ciascun aeromobile coinvolto nel programma. Il nostro programma di ammodernamento ha alzato l’asticella in ogni fase, in termini di complessità, portata e cura dei dettagli. La riconfigurazione del nostro A380 a due classi in una configurazione a tre classi, che porta i nostri apprezzati posti in Premium Economy sull’upper deck, dimostra le ampie capacità del nostro team”.

“Nell’ambito del rinnovamento, la pluripremiata cabina Premium Economy di Emirates sarà disponibile per la prima volta sull’upper deck dell’A380. Caratterizzata da spaziosi sedili in pelle con un’ampia reclinazione in configurazione 2-3-2, offre ai passeggeri comfort come poggiagambe e poggiapiedi, poggiatesta regolabili in 6 posizioni, prese di ricarica integrate, tavolini laterali per cocktail, un’esperienza culinaria di alto livello e un sistema di intrattenimento con uno schermo personale da 13,3 pollici.

L’A380 a tre classi, oggetto del rinnovamento, presenta interni aggiornati in tutte le cabine, inclusi sedili di ultima generazione e finiture rinnovate. Dalla prua alla coda, dai nuovi tappeti ai pannelli del soffitto, i nuovi elementi distintivi di Emirates sono evidenti in tutta la cabina, tra cui moderne palette di colori, motivi ispirati all’albero di Ghaf e finiture in legno pregiato.

Durante il retrofit, l’intera cabina dell’A6-EUX è stata smontata, rinnovata e riassemblata con precisione. Il team di ingegneri di Emirates ha dovuto apportare ampie modifiche all’upper deck dell’A380, rimuovendo 120 posti in Economy Class per far posto a 56 posti in Premium Economy e 18 posti aggiuntivi in Business Class. Per supportare questo cambio di configurazione, il team ha dovuto eseguire lavori strutturali per rimuovere, aggiornare e riposizionare galley modules, stowage areas, overhead bins, pareti divisorie e altri elementi della cabina, oltre alle relative modifiche agli impianti elettrici e idraulici dell’aeromobile.

È stato necessario un team di circa 50 ingegneri e tecnici, che ha investito circa 35.000 ore di lavoro e utilizzato oltre 2.500 diversi tipi di componenti.

Il team di ingegneri di Emirates ha completato il retrofit del primo A380 a due classi in un periodo di due mesi, inclusa un’accurata pianificazione e collaudo. Grazie all’esperienza acquisita con il primo progetto e integrata nei processi futuri, si prevede che l’ammodernamento degli altri A380 a due classi richiederà circa la metà del tempo, ovvero 30 giorni. Entro la fine del 2026, tutti i 15 A380 a due classi della flotta Emirates saranno stati ammodernati”, prosegue Emirates.

“L’ambizioso Emirates retrofit programme è stato annunciato per la prima volta nel 2021, frutto di una visione audace volta a garantire che gli standard riguardo la customer experience che contraddistinguono Emirates potessero essere offerti in modo coerente e senza intoppi ai clienti di tutto il mondo. Inizialmente, nella prima fase del programma, era previsto il rinnovamento di 120 aeromobili. Tuttavia, entro maggio 2024, in base al successo del programma e al feedback positivo ricevuto dai clienti, l’ambito del programma è stato ampliato a 191 aeromobili e successivamente ulteriormente esteso a 219 aeromobili nel corso dell’anno. Un team dedicato di circa 270 persone garantisce che, in media, due aeromobili rinnovati escano ogni mese dagli hangar di Emirates Engineering a Dubai.

In linea con il suo impegno a ridurre al minimo l’impatto ambientale, i materiali recuperati dai 219 Airbus A380 e Boeing 777 di Emirates sottoposti a lavori di ammodernamento delle cabine vengono valutati per un eventuale riutilizzo nell’ambito del programma di upcycling dell’azienda. Questo ha portato a iniziative di successo, tra cui la linea “Aircrafted” di articoli da collezione in edizione limitata, come ad esempio i bagagli, e gli zaini “Aircrafted for Kids”, realizzati con tessuto riciclato proveniente dai sedili di classe Economy. Ad oggi, circa 4.000 zaini “Aircrafted for Kids” sono stati donati a bambini in 10 paesi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)