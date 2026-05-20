Qatar Airways Group registra una solida performance finanziaria nonostante l’instabilità economica globale

Qatar Airways Group ha annunciato un post-tax profit di 7,08 miliardi di QAR (1,94 miliardi di dollari USA) per l’esercizio finanziario 2025/26.

“I risultati dimostrano una solida performance, nonostante l’impatto di significativi eventi geopolitici sull’ultimo mese, riaffermando la sua posizione come uno dei gruppi più resilienti nel settore dell’aviazione globale.

Nel corso dell’esercizio finanziario 2025/26, il Gruppo ha continuato a sviluppare, innovare e fornire world-class services and experiences a passeggeri e aziende.

La compagnia aerea ha trasportato oltre 41,8 milioni di passeggeri, mantenendo un’ampia connettività globale attraverso l’Hamad International Airport. La divisione Cargo del Gruppo ha continuato a eccellere, trasportando oltre 1,43 milioni di tonnellate di chargeable weight, consolidando la sua posizione di ‘world’s largest air freight carrier’, con una quota di mercato globale del 12%.

La compagnia aerea ha inoltre mantenuto una puntualità leader del settore, raggiungendo una 86% on-time performance, posizionandosi saldamente tra le prime cinque compagnie aeree più puntuali al mondo e aggiudicandosi il riconoscimento più ambito nel benchmarking globale delle operazioni aeree, il Cirium Platinum Award for Operational Excellence”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Mr. Hamad Al-Khater, ha dichiarato: “Non capita spesso che un singolo esercizio finanziario richieda a un’organizzazione di dimostrare sia il meglio di ciò che è in grado di raggiungere, sia la sua capacità di resistere alle difficoltà. L’esercizio finanziario 2025/26 ha soddisfatto entrambe le esigenze e Qatar Airways Group ha superato brillantemente entrambe le sfide. Questi risultati testimoniano la solidità del Gruppo in ogni ambito rilevante: un bilancio solido, operazioni leader del settore, partnership di grande spessore e un personale che ha mantenuto gli standard per cui il Gruppo è rinomato, anche nelle condizioni più difficili. Dietro ogni risultato ci sono 57.800 persone, che lavorano in oltre 90 paesi. Nelle ultime settimane dell’esercizio finanziario, molte di loro hanno gestito una crisi in corso con uno standard di professionalità che definisce questa organizzazione tanto quanto qualsiasi indicatore finanziario, e che merita di essere riconosciuto. Stiamo ricostruendo attivamente il nostro global network con la fiducia che deriva da un bilancio più solido che mai, da partnership che hanno dimostrato la loro solidità nel momento del bisogno e da un’organizzazione che ha dimostrato, sotto reale pressione, di cosa è capace”.

“Nel 2025/26 financial year, Qatar Group ha raggiunto diversi traguardi.

Qatar Airways Group ha firmato accordi storici con Boeing e GE Aerospace per l’acquisizione e la manutenzione di un massimo di 210 aeromobili e 400 motori, tra i più significativi impegni di flotta nella storia dell’aviazione commerciale.

Per la nona volta, un record, Qatar Airways è stata nominata ‘World’s Best Airline 2025’ by Skytrax, un riconoscimento senza precedenti che ne consolida l’eccellenza nell’aviazione globale.

Cirium Platinum Award for Operational Excellence, un riconoscimento che premia l’86% on-time performance e gli elevati standard operativi della compagnia aerea, che si colloca tra le prime cinque compagnie aeree più puntuali al mondo.

Qatar Airways opera la prima e più grande Starlink-equipped widebody fleet al mondo, con connettività ad alta velocità in volo disponibile su Boeing 777, Airbus A350 e Boeing 787-8, offrendo un’esperienza internet in volo fluida e gratuita ai passeggeri su varie rotte in tutto il mondo, comprese quelle a lungo e lunghissimo raggio.

Per l’undicesimo anno consecutivo, Skytrax ha riconosciuto l’Hamad International Airport come ‘Best Airport in the Middle East’, sottolineandone il ruolo di principale scalo aereo della regione.

Qatar Duty Free è stato premiato come ‘Best Airport Shopping globally’ by Skytrax per il terzo anno consecutivo, a testimonianza del continuo investimento nell’esperienza di shopping e ospitalità per i passeggeri presso l’Hamad International Airport.

Con 1,43 milioni di tonnellate di merci trasportate e una quota di mercato globale del 12%, Qatar Airways Cargo ha rafforzato il suo status di ‘world’s largest international air cargo carrier’“, prosegue Qatar Airways.

“Guardando al futuro, Qatar Airways continua a ricostruire il suo programma di voli globali, basato su solidi principi aziendali, raggiungendo oltre 160 destinazioni entro l’estate del 2026. Ciò consentirà ai viaggiatori di tutto il mondo di sperimentare il suo pluripremiato servizio a bordo, incluso il rimanere connessi tramite Starlink e collegamenti senza interruzioni tramite il moderno Hamad International Airport di Doha“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)