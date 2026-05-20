IATA lancia il Baggage Community System (BCS) per modernizzare il Global Baggage Messaging

L’International Air Transport Association (IATA) ha sviluppato il Baggage Community System (BCS), una piattaforma digitale sicura per supportare la progressiva adozione del Modern Baggage Messaging (BIX) standard. BCS consentirà alle compagnie aeree, agli aeroporti, ai ground handlers e ai fornitori di soluzioni di ottenere i vantaggi operativi di BIX anche mentre parti del settore sono in transizione dai legacy Type B messages for baggage handling.

“Il miglioramento delle operazioni di gestione dei bagagli dipende da uno scambio di informazioni tempestivo, accurato e sicuro. Non possiamo farlo con i vecchi legacy Type B messages su teletype networks, e non possiamo aspettare che tutti passino alle moderne funzionalità BIX. È qui che BCS gioca un ruolo essenziale. Gestendo sia i sistemi BIX che i legacy Type B, consente ai primi di adottare le nuove tecnologie e ottenere i vantaggi dei loro investimenti senza perdere la connettività con chi utilizza ancora i sistemi legacy”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety, and Security.

“Uno scambio di messaggi rapido, accurato e sicuro tra compagnie aeree, aeroporti, ground handlers e fornitori di soluzioni è fondamentale per migliorare le operazioni di gestione dei bagagli. I messaggi BIX tracciano i bagagli nelle fasi chiave del loro percorso, tra cui check-in, controllo di sicurezza, carico, trasferimento e consegna. Tuttavia, molti vengono ancora scambiati con Type B messages on teletype, limitando la condivisione dei dati, aumentando i costi e ostacolando i miglioramenti.

BCS è una piattaforma in grado di consentire uno scambio di dati strutturato in tempo reale. Ciò consente ai sistemi legacy e moderni di continuare a scambiarsi informazioni anche se i partner si modernizzano a velocità diverse.

La piattaforma include anche una directory globale che permette agli utenti di identificare, connettersi e scambiare messaggi con i partner più facilmente. Questo semplifica un processo di integrazione IT complesso e lungo e accelera l’onboarding nell’intero ecosistema dei bagagli.

Per i passeggeri, BCS supporterà operazioni di gestione dei bagagli più affidabili, consentendo l’utilizzo di dati più completi e precisi. Problemi come bagagli in ritardo, smarriti o collegati in modo errato verranno identificati prima, saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale e le soluzioni saranno più rapide.

È importante sottolineare che l’adozione di BIX si allinea con la digitalizzazione complessiva dei processi operativi. I dati raccolti possono alimentare un’analisi delle prestazioni più accurata e supportare interventi di ripristino del servizio più efficaci grazie alle immagini scansionate e alle cronologie dettagliate degli eventi”, afferma IATA.

“Per favorire l’adozione, BCS sta attualmente gestendo un ambiente di test live in cui i partner del settore possono convalidare le integrazioni e i flussi di lavoro di messaggistica in un contesto controllato. Si prevede che la piattaforma completa sarà operativa nel terzo trimestre 2026. Tra i partecipanti figurano già numerose compagnie aeree e aeroporti, tra cui United Airlines, Lufthansa, Emirates, Cathay Pacific, British Airways, Air Canada, Finnair e Air New Zealand, nonché aeroporti come Berlin Brandenburg, Toronto Pearson, Bengaluru, Münster Osnabrück, Red Sea International. Le organizzazioni che dimostreranno di essere pronte potranno ottenere il badge IATA “BIX Ready” a supporto della collaborazione con i propri partner.

BCS fa parte del più ampio impegno di IATA per modernizzare la comunicazione nel settore dell’aviazione, ridurre i costi e promuovere una maggiore automazione delle operazioni di gestione dei bagagli”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)