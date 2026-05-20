News Brevi – 20.05.2026

AERONAUTICA MILITARE: CONFERITO AL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI IL BREVETTO DI OSSERVATORE DALL’AEROPLANO – Martedì 19 maggio, a Palazzo Aeronautica, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Antonio Conserva, ha conferito al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, il brevetto di “Osservatore dall’aeroplano ad honorem”, un riconoscimento conferito dall’Aeronautica Militare a personalità istituzionali particolarmente vicine al mondo aeronautico e ai valori della Forza Armata. La consegna del brevetto ha rappresentato un momento di particolare valore istituzionale, volto ad evidenziare la consolidata collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’Arma dei Carabinieri, accomunate da una quotidiana sinergia operativa e istituzionale in diversi ambiti di interesse della Difesa e fondata sulla condivisione di professionalità e capacità operative. Successivamente, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri hanno raggiunto l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare, dove hanno preso parte congiuntamente a un’attività di volo addestrativa a bordo di un elicottero AW169 del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. L’attività ha ulteriormente sottolineato il livello di integrazione e cooperazione tra le componenti della Difesa nel settore aeronautico, valorizzando in particolare il ruolo dell’Aeroporto Militare di Pratica di Mare quale infrastruttura strategica dell’Aeronautica Militare a supporto delle attività operative, addestrative e di volo anche di altre componenti della Difesa ed Amministrazioni dello Stato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL 22-23 MAGGIO CONVEGNO LUISS-ENAC “LE NUOVE SFIDE DEL SISTEMA AEROPORTUALE” – L’Enac informa: ““Le nuove sfide del sistema aeroportuale” è il titolo del convegno che si svolgerà il 22 e 23 maggio a Roma, organizzato nell’ambito del Master in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo della Luiss School of Law e dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”, che vedrà la partecipazione del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, anche in qualità di Presidente dell’Osservatorio e Direttore del Master, e del Presidente IX Commissione Trasporti alla Camera On. Salvatore Deidda. Articolato in tavole rotonde e panel tematici dedicati all’evoluzione del trasporto aereo e del sistema aeroportuale nazionale, l’evento ospiterà il contributo di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, aeroportuale, industriale e accademico, che discuteranno delle prospettive di sviluppo del comparto alla luce del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA). Nel corso dei lavori saranno approfonditi temi strategici quali l’impatto industriale del PNA, la sostenibilità del trasporto aereo e il rapporto con il territorio, le strategie per lo sviluppo degli smart airport, la competitività del sistema aeroportuale e l’innovazione tecnologica negli scali italiani”.

IL PRESIDENTE ENAC RICEVE DELEGAZIONE LIBICA PER VALUTARE FUTURE COLLABORAZIONI ITALIA-LIBIA NEL TRASPORTO AEREO – L’Enac informa: “Cooperazione tra aviazione civile italiana e libica: il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha ricevuto ieri, presso la sede dell’Ente, una delegazione guidata dal Dr. Rafaa Khalifa, Chairman LANCO – Libyian Air Navigation Company, e dall’Ing. Mahmoud Bashir Ajai, CEO Libyan Local Investment and Development Fund (LLIDF), soggetto individuato dal governo libico quale concessionario dell’aeroporto internazionale di Tripoli. Un incontro costruttivo mirato a valutare le possibili collaborazioni tra il sistema del trasporto aereo italiano e l’aviazione civile libica”. Il Presidente Enac Di Palma: “La cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo rappresenta una priorità per il sistema nazionale italiano. Il trasporto aereo, quale ponte immateriale tra popoli e nazioni, può giocare un ruolo essenziale per consentire alla Libia di rientrare nel sistema internazionale dell’aviazione civile”. “Enac, nell’ambito dei protocolli d’intesa già sottoscritti con le Autorità libiche, potrà mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e specialistiche, oltre a creare collegamenti con tutti gli attori del settore, quali gestori aeroportuali, vettori aerei, handler e operatori cargo, in modo da favorire interscambi economici tra i due Paesi e fornire soluzioni gestionali volte alla ripartenza del sistema aeroportuale libico. A comporre la delegazione libica, Moataz Shikhy, Director of Investment & Partnership Department LLIDF, Mohamed Al-Wefati, Senior Investment Advisor LLIDF e Utz Helmuth, Senior Executive Advisor PWC. Hanno partecipato al meeting anche il Vice Direttore Centrale Aeroporti Enac Davide Drago e Vittorio Fanti, in rappresentanza di Toscana Aeroporti”, conclude l’Enac.

VUELING PORTA AI FESTIVAL ESTIVI SPAGNOLI PIU’ IN VOGA– Vueling informa: “Vueling rafforza il proprio impegno a sostegno della cultura e dei grandi eventi europei diventando sponsor di tre tra i festival musicali più attesi dell’estate spagnola: il Primavera Sound di Barcellona (dal 3 al 7 giugno), il Cruïlla Festival, sempre a Barcellona (dall’8 all’11 luglio), e il Bilbao BBK Live (dal 9 all’11 luglio). Con queste partnership, la compagnia conferma il suo legame con il mondo della musica e della creatività contemporanea, accompagnando i viaggiatori verso alcune delle esperienze live più iconiche della stagione e trasformando il volo in un’occasione per connettere le persone con le proprie passioni. Tra gli appuntamenti musicali più influenti d’Europa, il Primavera Sound torna al Parc del Fòrum di Barcellona da mercoledì 3 a domenica 7 giugno, con cinque giorni dedicati alla musica internazionale e alla contaminazione tra generi. Dall’Italia, questa estate Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling da: Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Roma Fiumicino, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino, Venezia. Sempre al Parc del Fòrum, un altro appuntamento dell’estate di Barcellona è il CruÏlla Festival, dall’anima eclettica e inclusiva e una proposta che va ben oltre la musica. Tra gli artisti attesi dell’edizione 2026, in programma da mercoledì 8 a sabato 11 luglio, figurano Jovanotti, ma anche Pixies, David Byrne, The Black Crowes, Garbage, Halsey, Bomba Estéreo. Dal Mediterraneo ai Paesi Baschi, Vueling sarà sponsor anche del Bilbao BBK Live, storico festival giunto alla sua ventesima edizione, che ogni estate richiama migliaia di appassionati sul Monte Kobetamendi, alle porte di Bilbao. Immerso nel verde e affacciato sulla città, il festival è diventato negli anni uno degli appuntamenti imprescindibili della scena musicale europea grazie alla sua atmosfera unica e alla qualità della programmazione artistica. Per tre giorni, quest’anno da giovedì 9 a sabato 11 luglio, il Bilbao BBK Live unirà musica elettronica, rock e pop internazionale. Dall’Italia, questa estate Bilbao è raggiungibile grazie a Vueling da: Roma Fiumicino e Milano Malpensa”.

ETIHAD AIRWAYS SEMPLIFICA I VIAGGI PER L’EID AL-ADHA E PER L’ESTATE – Etihad informa: “Etihad Airways si sta preparando per un’intensa stagione di viaggi per l’Eid al-Adha e l’estate, con una forte domanda prevista in tutta la sua rete globale in espansione. Per agevolare i viaggi dei passeggeri durante il periodo di punta delle festività, la compagnia aerea incoraggia i viaggiatori a pianificare in anticipo e ad approfittare delle opzioni di check-in ampliate, dei servizi digitali e dei vantaggi stagionali. Con destinazioni in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia e Nord America, i passeggeri in arrivo o in transito ad Abu Dhabi possono beneficiare di una serie di vantaggi pensati per rendere i viaggi più comodi durante le festività. Dal 19 maggio al 16 agosto, i passeggeri che utilizzano qualsiasi Etihad City Check-in location ad Abu Dhabi tramite l’app o il sito web di Morafiq al costo di 40 AED a persona riceveranno 1.000 Miglia Etihad Guest e 3 kg di franchigia bagaglio aggiuntiva. Le city Check-In locations consentono ai passeggeri di effettuare il check-in e consegnare i bagagli fino a 24 ore prima della partenza ed evitare le code in aeroporto. I passeggeri che utilizzeranno il servizio di check-in a domicilio ad Abu Dhabi durante lo stesso periodo riceveranno anche 1.000 miglia Etihad Guest e 3 kg di franchigia bagaglio aggiuntiva. Disponibile tramite l’app e il sito web di Morafiq, il servizio consente ai passeggeri di completare il check-in da casa, dall’hotel o dall’ufficio, inclusi il ritiro dei bagagli, la selezione del posto e la consegna della carta d’imbarco. Etihad continua inoltre a offrire il servizio di consegna anticipata dei bagagli presso lo Zayed International Airport fino a 24 ore prima della partenza, o 12 ore prima dei voli per gli Stati Uniti. I passeggeri che effettuano il check-in presso lo Zayed International Airport durante determinate fasce orarie non di punta riceveranno anche una franchigia bagaglio aggiuntiva di 3 kg”. “Etihad raccomanda ai passeggeri di arrivare in aeroporto almeno tre ore prima della partenza durante il periodo di Eid al-Adha e il periodo estivo. I passeggeri possono anche utilizzare l’app mobile Etihad per effettuare il check-in a partire da 30 ore prima della partenza, accedere alle carte d’imbarco digitali, ricevere aggiornamenti in tempo reale su voli e gate e tracciare i bagagli su determinate rotte. Si ricorda ai passeggeri di consultare le linee guida sui bagagli prima di viaggiare. Power banks, removable-battery smart bags and e-smoking devices devono essere trasportati esclusivamente nel bagaglio a mano. Informazioni complete sui servizi di check-in, le linee guida sui bagagli e le informazioni di viaggio sono disponibili sul sito di Etihad Airways. Gli ospiti che visitano o fanno scalo ad Abu Dhabi possono usufruire dell’Abu Dhabi Pass, che include sconti presso le principali attrazioni, siti culturali, ristoranti e destinazioni per il tempo libero in tutto l’emirato, oltre a una SIM o eSIM locale gratuita con dati. Il pass include offerte presso attrazioni come il Louvre Abu Dhabi, Qasr Al Watan e alcune esperienze selezionate a Yas Island, aiutando i visitatori a sfruttare al meglio il loro tempo ad Abu Dhabi quest’estate”, conclude Etihad.

AMERICAN AIRLINES: I MEMBRI AADVANTAGE® RACCOLGONO $1,2 MILIARDI PER LA AMERICAN RED CROSS – American informa: “American Airlines ha annunciato una donazione di 1,2 milioni di dollari alla American Red Cross, grazie al supporto e alla generosità dei membri AAdvantage® di American. La raccolta fondi, durata un mese, ha permesso ai membri AAdvantage® di guadagnare miglia bonus con ogni donazione a sostegno della missione della Red Cross, commemorando i 40 anni di collaborazione tra American e la Red Cross. La donazione finanzierà direttamente le future attività di soccorso, risposta e recupero in caso di calamità della Red Cross. Per oltre quarant’anni, American ha collaborato con la Red Cross per garantire il supporto necessario durante le emergenze. Nel 2023 American è diventata un Red Cross Mission Leader, entrando a far parte del gruppo dei principali donatori dell’organizzazione, contribuendo con oltre 3 milioni di dollari all’anno per alleviare le sofferenze durante le crisi”. “Pur desiderando che non ci fosse mai bisogno di questi fondi, sappiamo quanto siano importanti queste donazioni per garantire la nostra capacità di fornire risorse quando si verifica un disastro”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American Airlines. “Non potremmo essere più orgogliosi dei nostri membri AAdvantage® che hanno contribuito a trasformare la generosità in un impatto concreto per le comunità bisognose”. “Sono profondamente grato ai Mission Leaders come American Airlines, che svolgono un ruolo vitale nell’aiutare la Red Cross a rispondere in modo rapido ed efficace quando si verificano disastri”, ha affermato Cliff Holtz, presidente e CEO della American Red Cross. “Il supporto di organizzazioni lungimiranti come American Airlines ci aiuta a garantire la nostra preparazione per far fronte alle crescenti esigenze e a fornire aiuti essenziali a famiglie e comunità quando ne hanno più bisogno”. “American Airlines è membro del Red Cross Annual Disaster Giving Program dal 2014, fornendo supporto prima che si verifichino disastri. Con l’aumentare della frequenza e dell’intensità dei disastri, American Airlines rimane impegnata a mantenere l’aiuto, la speranza e l’umanità a portata di mano”, conclude American.

QANTASLINK CELEBRA 25 ANNI DI COLLEGAMENTI CON LA REGIONAL AUSTRALIA – Qantas Group informa: “QantasLink festeggia il suo 25° anniversario con una promozione speciale, offrendo centinaia di migliaia di posti a prezzo scontato da e per alcune destinazioni regionali in tutta l’Australia. Le tariffe di sola andata in classe Economy partono da 99 dollari e sono disponibili quasi 170.000 posti a 125 dollari o meno. Sono in offerta 56 destinazioni, tra cui Port Lincoln, Bendigo, Broken Hill, Hobart, Cairns e Devonport, per viaggi in date selezionate tra luglio 2026 e aprile 2027. La promozione apre le porte della Regional Australia regionale in entrambe le direzioni, offrendo ai viaggiatori un motivo per esplorare alcune delle destinazioni più iconiche e dei tesori nascosti dell’Australia, facilitando al contempo i collegamenti per gli australiani delle regioni con il resto del paese e con il mondo. QantasLink è nata nel maggio 2001, dopo aver riunito le sue quattro compagnie aeree regionali Airlink, Eastern Australia Airlines, Sunstate e Southern Australia Airlines con la recentemente acquisita Impulse Airlines, sotto un unico nome. Nel 2010 Qantas ha annunciato l’ingresso di Network Aviation, estendendo la rete per servire le comunità minerarie dell’Australia Occidentale, raggiungibili solo in aereo. Oggi, QantasLink vola verso più destinazioni di qualsiasi altra compagnia aerea in Australia, operando circa 500 voli al giorno verso oltre 60 destinazioni in Australia e all’estero”. Il CEO di QantasLink, Mark Dal Pra, afferma: “Come compagnia aerea nata nella Regional Australia, sappiamo quanto sia importante l’aviazione per mantenere connesso questo Paese. Siamo incredibilmente orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto negli ultimi venticinque anni e, per celebrare questo traguardo, stiamo offrendo tariffe vantaggiose per tutte le destinazioni. Continuiamo a investire massicciamente in QantasLink, anche attraverso l’acquisto di decine di nuovi aeromobili, oltre all’ammodernamento delle cabine e delle lounge regionali, in modo da poter continuare a servire la Regional Australia per i prossimi 25 anni”.

I BRITISH AIRWAYS AMERICAN EXPRESS® CARDMEMBERS POTRANNO UTILIZZARE I COMPANION VOUCHER PER PRENOTAZIONI CON BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS – British Airways informa: “I British Airways American Express® Cardmembers che prenotano con British Airways Holidays utilizzando Avios (come pagamento totale o parziale) possono ora riscattare il loro Companion Voucher per ricevere il 25% di questi Avios. I British Airways American Express® Premium Plus Cardmembers possono ricevere fino a 200.000 Avios per prenotazione e i British Airways American Express® Credit Cardmembers possono ricevere fino a 50.000 Avios per prenotazione. Questa nuova offerta è disponibile per le prenotazioni di pacchetti vacanza effettuate entro il 31 marzo 2027. Prenotando con Avios e riscattando un Companion Voucher con British Airways Holidays, i clienti possono prenotare qualsiasi classe su qualsiasi volo incluso nel pacchetto, senza bisogno di Reward Flight availability. Le prenotazioni sono valide fino a nove viaggiatori, rendendo più facile che mai risparmiare su una vacanza in famiglia con un Companion Voucher. Inoltre, a differenza dell’utilizzo di un Voucher su un Reward Flight, i clienti non devono aver effettuato il volo di andata prima della scadenza del Voucher. Purché il Voucher utilizzato sia valido al momento della prenotazione, i clienti possono viaggiare per la loro vacanza anche dopo la scadenza del Voucher. I British Airways American Express® Cardmembers avranno comunque la possibilità di utilizzare il loro Companion Voucher su Reward Flights con British Airways, Iberia e Aer Lingus e portare un amico o un familiare sullo stesso volo senza Avios aggiuntivi, oppure, per i viaggiatori singoli, pagando il 50% di Avios in meno. I titolari di carta devono spendere £ 15.000 in un anno di validità della carta per ricevere un Companion Voucher”. Andrew Flintham, Managing Director at British Airways Holidays, ha affermato: “Siamo sempre alla ricerca di modi per offrire ai nostri clienti un valore aggiunto e una maggiore scelta. Estendendo l’utilizzo del Companion Voucher alle prenotazioni British Airways Holidays, stiamo facendo proprio questo. In un momento in cui i clienti attribuiscono ancora maggiore importanza alla flessibilità e alla tranquillità quando viaggiano, questa offerta offre loro un altro modo per utilizzare i propri Avios e ridurre il costo di una vacanza, oltre alla protezione, all’assistenza e ai premi offerti dai nostri pacchetti”.

EASA E EUROCONTROL RILASCIANO ELECTRONIC CONSPICUITY USE CASES PER UN AIRPACE PIU’ SICURO – EASA informa: “EUROCONTROL ed EASA, insieme alle parti interessate del settore aeronautico, hanno sviluppato congiuntamente due use case descriptions per l’impiego dell’Electronic Conspicuity (EC) al fine di migliorare la traffic awareness per i piloti e facilitare l’integrazione dei droni nello shared airspace. I casi d’uso serviranno come input per il lavoro congiunto riguardo l’Electronic Conspicuity assessment and validation svolto in Europa e mirano a supportare la sicurezza della manned and unmanned aviation attraverso soluzioni accessibili, interoperabili e armonizzate. L’use case for Electronic Conspicuity in Air-to-Air spiega come gli aeromobili possono utilizzare gli Electronic Conspicuity systems per rilevarsi e rendersi visibili reciprocamente direttamente in volo. Gli aeromobili dotati di EC devices trasmettono la propria posizione e ricevono informazioni sugli aeromobili vicini, aiutando i piloti a comprendere meglio il traffico circostante e a prevenire conflitti. Si prevede che l’additional “electronic view” or “conspicuousness” degli aeromobili vicini migliori awareness and safety. L’use case for Electronic Conspicuity in U-space without ATC spiega come manned aircraft and drones possano condividere lo stesso airspace in aree prive di air traffic control (ATC) service. I manned aircraft utilizzano l’Electronic Conspicuity, grazie alla quale gli U-space Service Providers (USSP) ricevono informazioni e le trasmettono agli operatori di droni, in modo che questi siano consapevoli della presenza di aeromobili nelle vicinanze e possano adottare le misure necessarie per evitare potenziali collisioni. La collaborazione tra EUROCONTROL ed EASA contribuisce a creare un approccio europeo coerente all’Electronic Conspicuity. L’obiettivo è armonizzare i requisiti a livello europeo, incoraggiare l’adozione di tecnologie interoperabili e fornire a piloti, operatori, produttori e fornitori di servizi linee guida armonizzate. L’Electronic Conspicuity (EC) è un termine generico che indica le tecnologie che consentono il rilevamento elettronico degli aeromobili in tempo reale, migliorando la situational awareness e riducendo il rischio di collisioni in volo. L’EC aumenta la sicurezza rendendo gli aeromobili, in particolare riguardo General Aviation and unmanned systems, visibili gli uni agli altri e ai sistemi a terra”.

LEONARDO: CONTRATTO CON ADSB (EDGE GROUP) PER SISTEMI DI COMBATTIMENTO NAVALI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “AL DORRA” PER LA MARINA DEL KUWAIT – Leonardo informa: “Leonardo annuncia di aver siglato un contratto con Abu Dhabi Ship Building (ADSB), la divisione navale del Gruppo EDGE, per la fornitura di sistemi di combattimento navali di nuova generazione nella configurazione Falaj 3, destinati al programma di nuove unità navali “Al Dorra” della Marina del Kuwait. Il contratto, per un valore stimato di circa 320 milioni di Euro, rappresenta una tappa fondamentale nella partnership strategica con EDGE e ADSB, rafforzando una collaborazione consolidata che ha già portato alla consegna di oltre 25 unità navali, a testimonianza di un comprovato track record di eccellenza e affidabilità in oltre 20 anni di proficua collaborazione. L’accordo riveste un ruolo fondamentale nel rafforzamento della cooperazione tra i due player e segna un ulteriore passo avanti verso la creazione di una futura joint venture tra Leonardo e EDGE Group. Il consistente portafoglio di commesse acquisite congiuntamente conferma un modello di business competitivo e collaudato, in grado di soddisfare i più elevati standard del mercato globale della difesa. Grazie a quest’ultimo contratto, Leonardo, insieme ad EDGE e ADSB, sta portando sulla scena internazionale una capacità altamente avanzata di gestione completa delle navi militari, che copre l’intero spettro, dall’integrazione dei sistemi alla consegna di piattaforme navali all’avanguardia. Leonardo è partner strategico della Marina Militare e un punto di riferimento di primo piano per le Forze Navali di numerosi Paesi. Le soluzioni navali dell’azienda – dai sistemi di gestione del combattimento ai sistemi d’arma, dalla sorveglianza a lungo raggio alla difesa missilistica – volte a garantire una gestione sicura ed efficiente delle operazioni marittime, sono installate sulle piattaforme di oltre cento Marine Militari”.

DELTA: VIAGGIARE IN SICUREZZA E CON TRANQUILLITA’ QUESTA ESTATE – Delta aiuta gli SkyMiles Members and customers a rimanere al passo con i tempi in ogni fase del viaggio. Iscriversi a SkyMiles è il modo più semplice per accedere a strumenti e vantaggi. L’app Delta semplifica la giornata di viaggio, dal check-in agli aggiornamenti in tempo reale. L’anno scorso, oltre il 97% dei clienti più fedeli di Delta, hanno utilizzato l’app durante i viaggi e il feedback mostra che i clienti che utilizzano l’app riferiscono costantemente una maggiore soddisfazione rispetto a quelli che non lo fanno. Ora disponibile in più di 60 aeroporti, Touchless ID consente ai membri SkyMiles idonei di spostarsi attraverso il deposito bagagli e i controlli di sicurezza senza mostrare un documento d’identità fisico, risparmiando tempo prima dei controlli di sicurezza. Delta Concierge, l’assistente in-app basato sull’intelligenza artificiale esclusivamente per i membri SkyMiles®, attualmente in beta, verrà distribuito a tutti i clienti idonei entro la fine dell’estate. I clienti possono riprenotare i voli idonei direttamente tramite l’app, compresi gli aeroporti vicini, e mettersi in attesa per i voli precedenti. Entro la fine dell’estate, saranno disponibili opzioni di standby ampliate per i clienti con la flessibilità di viaggiare verso località selezionate nelle vicinanze (ad esempio, JFK invece di EWR). Al cliente che usufruirà dell’opzione standby nell’app, verrà assegnato, non appena si libererà, un posto, confermando il suo programma di viaggio in tempi molto più brevi. Entro la fine dell’estate, Delta avviserà prima i clienti quando le previsioni meteorologiche mostrano la possibilità di interrompere gli itinerari, aiutandoli a comprendere le loro opzioni e a modificare o cancellare i voli, quando idonei. Una volta a bordo, la connettività leader del settore e il servizio clienti esclusivo di Delta diventano protagonisti. I membri SkyMiles possono accedere al Wi-Fi veloce e gratuito offerto da T-Mobile su oltre 1.200 aerei, più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. Questa connettività alimenta Delta Sync, l’esperienza digitale a bordo in cui i clienti possono navigare, guardare e trasmettere in streaming mentre sono in volo. Per i clienti Delta e Korea Air che volano da Seoul (ICN) attraverso gli aeroporti di Atlanta, Minneapolis o Detroit, il trasferimento bagagli senza interruzioni di Delta può far risparmiare fino a 25 minuti eliminando la necessità di ricontrollare i bagagli durante il viaggio, spostando automaticamente i bagagli registrati tra i voli in modo che i clienti possano concentrarsi sulla loro coincidenza, non sui bagagli. Questo sarà presto disponibile per i clienti che volano da ICN via Los Angeles e Seattle. I clienti in coincidenza ad Atlanta da Londra Heathrow (LHR) possono saltare il ricontrollo del bagaglio e i controlli TSA ridondanti, risparmiando fino a 45 minuti. Dalla pianificazione nell’app Delta al mantenimento della flessibilità quando si presentano gli imprevisti, Delta continua a investire in strumenti che aiutano i clienti a sentirsi più preparati e con maggiore controllo, a terra e in volo”.

DELTA CELEBRA I PROPRI AVIATION MAINTENANCE TECHNICIANS – Delta informa: “Prima della partenza di ogni volo Delta, un tecnico firma con il proprio nome una decisione fondamentale: è pronto per volare. Si tratta degli Aviation Maintenance Technicians (AMT) di Delta: professionisti certificati dalla FAA che detengono Airframe & Powerplant (A&P) licenses e sono responsabili dell’ispezione, della riparazione e della manutenzione, mantenendo gli aerei Delta sicuri e affidabili. Ogni anno, il 24 maggio, l’AMT Day riconosce il ruolo essenziale svolto dai professionisti della manutenzione in tutto il settore. In Delta, è il momento di evidenziare il lavoro di quasi 7.000 AMT in TechOps. Il loro lavoro abbraccia ogni aspetto dell’operazione, dalla manutenzione ordinaria nell’hangar all’installazione dei sedili Delta One su un aereo. Ma qualunque sia il contesto, il focus è lo stesso: coerenza, disciplina e attenzione ai dettagli. I nostri AMT forniscono manutenzione sia alla flotta Delta che ai nostri clienti terzi, eseguendo ogni anno in-house heavy maintenance su centinaia di mainline aircraft, insieme al supporto di motori e componenti per altre migliaia di aeromobili in tutto il sistema”. “La maggior parte dei clienti non vedrà mai le squadre che lavorano attorno all’aereo o i tecnici all’interno dei nostri hangar”, ha affermato David Thompson, SVP – Technical Operations. “Ma ogni volo sicuro riflette il giudizio e l’esperienza dei nostri AMT. Sono fondamentali per tutto ciò che fa Delta”. “Per gli AMT, il lavoro comporta un chiaro senso di responsabilità. Per celebrare l’AMT Day, Delta offre la possibilità di ascoltare alcuni degli AMT e di dare uno sguardo esclusivo dietro le quinte di alcuni dei lavori che gli AMT di Delta svolgono ogni giorno per far volare Delta. Questa giornata celebra gli AMT di Delta e il lavoro che i nostri professionisti della manutenzione aeronautica svolgono ogni giorno per alimentare Delta per i prossimi 100 anni. Mentre Delta entra nel prossimo secolo di volo, la prossima generazione di AMT continua a essere definita dal loro impegno per la sicurezza, che è al centro di ogni decisione che prendiamo”, conclude Delta.

DELTA COLTIVA IL ‘FLOW STATE’ IN COLLABORAZIONE CON 3DAYOFDESIGN A COPENHAGEN – Delta informa: “Per la prima volta, Delta e 3daysofdesign collaborano per offrire agli appassionati di design un’esperienza sensoriale di alto livello, che ottimizza la massima concentrazione e consapevolezza, con un “Flow State Flight” a giugno, che collegherà New York a Copenhagen. Ispirato al lavoro dello psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, il ‘flow’ descrive uno stato appagante di totale immersione in ciò che si sta facendo, in cui si prova un profondo piacere, si stimola la creatività e spesso si perde la cognizione del tempo. I viaggiatori che partiranno da New York per Copenhagen con il volo Delta 218 il 7 giugno avranno un’opportunità unica di accedere a questo stato delevato prima dell’arrivo, grazie a speciali iniziative durante il volo. Attraverso le esperienze dedicate al ‘flow state’, Delta aiuta i viaggiatori a raggiungere uno stato di concentrazione, presenza e benessere, predisponendoli alla creatività e alla realizzazione personale. In occasione del festival di quest’anno (10-12 giugno 2026), Delta reinventerà lo spazio del cortile del Simposio in collaborazione con la designer di Copenaghen Yasmin Edgecombe, dando vita al concetto di ‘flow state’ attraverso una prospettiva di design all’avanguardia, radicata nei principi scandinavi di semplicità e funzionalità. In concomitanza con il festival, Delta introdurrà un’esperienza di volo personalizzata, pensata per favorire quel ‘flow state’ che molti già sperimentano in aereo, questa volta con l’aiuto di dettagli premurosi e dell’equipaggio di bordo. Questo viaggio è specificamente progettato per aiutare i viaggiatori a rigenerarsi, concentrarsi e attingere alla propria creatività durante il volo, trasformando il tempo trascorso con Delta in parte integrante del processo creativo”. “Raggiungere un flow state attraverso attività come la meditazione, film, documentari o cruciverba può portare a una maggiore concentrazione, consapevolezza, calma e resilienza”, ha affermato il Dott. Henry Ting, Chief Health & Wellness Officer, Delta. “Attraverso la nostra partnership con 3daysofdesign, stiamo esplorando come sia i viaggi che gli ambienti fisici possano supportare questa mentalità, aiutando le persone ad arrivare pronte a interagire, creare e connettersi”. “Il 30 maggio 2026 ricorre il 35° anniversario del servizio Delta a Copenhagen (CPH), a testimonianza di un impegno decennale nel collegare gli Stati Uniti alla capitale culturale della Danimarca”, conclude Delta.

FAA: INVESTIMENTO DA $26 MILIONI PER POTENZIARE LA PILOT AND MAINTENANCE TECHNICIAN WORKFORCE – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) investirà 26 milioni di dollari per formare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione. L’investimento rafforzerà il bacino per l’industria aerospaziale, dai meccanici e tecnici ai piloti e agli operatori di droni”. “All’USDOT stiamo investendo nella nostra forza lavoro aeronautica per soddisfare la crescente domanda, mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Abbiamo l’airspace più sicuro al mondo grazie al nostro impegno nel fornire alla nostra forza lavoro qualificata gli strumenti e l’esperienza necessari per spiccare il volo”. “Sempre più americani prendono il volo e la domanda di personale aeronautico qualificato continua a crescere”, ha affermato Bryan Bedford, FAA Administrator. “Queste nuove opportunità di finanziamento supportano programmi di istruzione e formazione che contribuiscono a creare un solido bacino di talenti e a investire nel futuro dell’America’s aviation workforce”. “I finanziamenti per lo sviluppo della forza lavoro nel settore aeronautico supportano programmi di istruzione e formazione per futuri piloti e tecnici di manutenzione aeronautica, contribuendo a creare un solido bacino di talenti per l’industria aerospaziale”, conclude la FAA.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA LITUANIA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine dalla Lituania per Carl-Gustaf M4 and training equipment. Il valore dell’ordine è di 460 milioni di corone svedesi, con consegne previste tra il 2026 e il 2029. L’ordine rientra in un contratto recentemente firmato tra Saab e la Lituania, che prevede opzioni per un valore complessivo fino a 640 milioni di corone svedesi. L’accordo ha una durata di dieci anni e prevede anche la collaborazione con l’industria della difesa lituana, in conformità con le normative del Paese”.

RTX: IMPEGNO PER LIFESAVING PERFORMANCE – RTX informa: “In RTX, i team realizzano sistemi che proteggono e salvano vite umane. La solenne responsabilità che i dipendenti di RTX si assumono ogni giorno: il loro lavoro è finalizzato a salvare vite umane”. “Probabilmente ogni dipendente qui conosce qualcuno che ha prestato servizio o che è attualmente in servizio. È a loro che pensano quando lavorano su questi prodotti. Vogliamo assicurarci che abbiano il sistema migliore e più affidabile per proteggerli”, afferma Scott Wilkinson, CIWS program execution director, Raytheon. “AD esempio, la famiglia di sedili eiettabili ACES, prodotta da Collins Aerospace, ha salvato la vita a oltre 720 membri dell’equipaggio. Tale affidabilità deriva in parte da un meticoloso processo di ispezione in tre fasi durante la produzione e da rigorosi test successivi al completamento dei sedili. RTX realizza sistemi salvavita affinché i militari possano tornare dai loro cari e contribuire al futuro che creeranno. Per molti dipendenti di RTX, supportare sistemi che salvano vite umane è un’estensione del loro servizio. Migliaia di dipendenti di RTX sono veterani, riservisti o familiari di chi presta servizio. Il motore F100, noto per il suo impareggiabile livello di sicurezza, l’architettura modulare e le tecnologie di quinta generazione, cruciali per le missioni, offre agli operatori un vantaggio decisivo”, prosegue RTX. “Pratt & Whitney mi ha fornito sistemi di propulsione sicuri e affidabili per tutta la mia carriera e sono più che felice di tornare in Pratt e contribuire a offrire la stessa esperienza agli aviatori dell’Air Force di oggi”, afferma Nick Graham, Former F-15E weapon systems officer, Pratt & Whitney.

BBN TECHNOLOGIES DIMOSTRA UN AUTO-SWITCHING SYSTEM PER MANTENERE ATTIVI I CRITICAL DATA – RTX informa: “BBN Technologies di RTX, con il finanziamento dell’Air Force Research Laboratory, ha dimostrato un self-healing system che fornisce un flusso di dati continuo e sicuro per il combat air support, anche quando le reti sottostanti sono disturbate, frammentate o non disponibili. Il sistema è progettato per operare su una vasta gamma di percorsi di comunicazione militari e commerciali, dai collegamenti satellitari alle radio tattiche a bassa potenza. Utilizzando l’architettura PACE4ACE (Primary, Alternate, Contingency and Emergency for Agile Combat Employment), il sistema seleziona automaticamente il miglior collegamento disponibile e reindirizza il traffico senza l’intervento dell’operatore”. “PACE4ACE contribuisce a garantire che i dati critici non vadano mai persi, nemmeno in caso di disturbo”, ha affermato il Dr. Sam Nelson, principal investigator at RTX BBN Technologies. “La rete si autoripara, consentendo agli equipaggi di concentrarsi sulla missione anziché sulla risoluzione dei problemi di comunicazione”. “La dimostrazione convalida il l’Agile Combat Employment (ACE) concept, dimostrando che le air support units possono mantenere comunicazioni sicure attraverso qualsiasi combinazione di collegamenti satellitari, radio o a bassa potenza. Il lavoro su PACE4ACE viene svolto a Cambridge, Massachusetts. Le radio a lungo raggio utilizzate nel test sono state fornite dall’Institute for Human & Machine Cognition di Pensacola, Florida, mentre l’high-frequency support è stato fornito da Collins Aerospace, una società di RTX, con sede a Ottawa, Canada”, conclude RTX.