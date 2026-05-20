Il Belgian Aero Club FLY4FUN espande la flotta con un nuovo Tecnam P92 MkII

Tecnam annuncia che la Belgian ultralight flight school U.E.S., operante come “FLY4FUN” presso Avernas-le-Bauduin (EBAV), ha confermato l’ordine per un nuovo Tecnam P92 MkII.

“La consegna è prevista per la primavera del 2027 e questo atteso velivolo sarà il quattordicesimo ad entrare a far parte della flotta della scuola nel corso della sua storia.

Fondata nel 2000 come piccola scuola di volo con appena 30 membri, FLY4FUN ha conosciuto una crescita e un successo notevoli. Oggi, il dinamico aeroclub vanta circa 110 membri, di cui oltre 60 active renters, ed è guidato da un team dedicato di quattro istruttori esperti.

Nel 2010 la scuola ha preso la decisione strategica di passare a Tecnam. Da allora, ha accumulato un impressionante numero di ore di volo, tra le 15.000 e le 18.000, esclusivamente su velivoli Tecnam. L’attuale flotta attiva è composta da quattro classic Tecnam P92 e tre new-generation P92 MkII, uno dei quali è di proprietà privata di un membro del club”, afferma Tecnam.

“Come scuola, siamo particolarmente lieti di ampliare a breve la nostra flotta con un ulteriore P92 MkII”, ha dichiarato Philippe Hendrickx, Head of the School at FLY4FUN. “Continuo a scegliere consapevolmente Tecnam per alcune qualità che apprezziamo particolarmente: l’affidabilità, la robustezza e la facilità d’uso degli aeromobili stessi. L’affidabilità e la continuità garantita da un’efficace dealer support sono essenziali per costruire un rapporto di fiducia”.

“Questo elevato standard di supporto continuo è fornito con competenza dal Tecnam official Belgian dealer, Capco Aviation, che garantisce agli operatori della regione il massimo tempo di volo e il minimo ritardo”, prosegue Tecnam.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di celebrare questo ulteriore traguardo con Philippe e l’intera famiglia FLY4FUN”, ha dichiarato Pasquale De Rosa, Sales Manager for Europe at Tecnam. “La scelta di Tecnam per quattordici velivoli consecutivi e il raggiungimento di 18.000 ore di volo testimoniano la qualità duratura della serie P92 e la solida partnership che ci lega. Desideriamo inoltre ringraziare sentitamente Gustave, Ivan e Thibaut di Capco Aviation, la cui dedizione a un servizio clienti eccellente rende possibili storie di successo durature come questa”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)