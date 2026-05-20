Lufthansa Technik: l’EASA Privilege promette vantaggi in termini di efficienza e risparmi sui costi

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) autorizza Lufthansa Technik ad approvare autonomamente “major changes” ad aeromobili, motori e componenti, entro un ambito chiaramente definito.

“Il riconoscimento del “Certain STC (Supplemental Type Certificate) Privilege” sottolinea la fiducia dell’EASA nell’elevato livello di qualità che gli ingegneri di Lufthansa Technik raggiungono quotidianamente per garantire la continuità operativa di oltre 5.100 aeromobili in tutto il mondo.

Con l’ottenimento del “Certain STC Privilege”, la Design Organisation ha raggiunto un importante traguardo. Il privilege si applica alle recurring engineering solutions per le quali la Design Organisation ha già ottenuto frequentemente STC e ha dimostrato di gestire la similarità progettuale e la ripetibilità delle certificazioni all’interno di un quadro concordato e costantemente monitorato.

L’ambito di applicazione di questo privilege riguarda le cabin conversions per la A320ceo family. Ciò consente a Lufthansa Technik di approvare recurring cabin layout changes, come seat reconfigurations, relocation of galleys or lavatories, repositioning of class dividers, senza la necessità di una singola approvazione EASA. Questo riduce significativamente i tempi di approvazione, il numero di soggetti coinvolti, minimizza i tempi di inattività e diminuisce il rischio del progetto”, afferma Lufthansa Technik.

“Dopo un lungo periodo di proficua collaborazione con Lufthansa Technik, siamo fiduciosi di poter concedere il ‘Certain STC Privilege’. Ora abbiamo a bordo un’altra organizzazione di progettazione che potrà acquisire esperienza nell’approvazione di modifiche importanti”, afferma Alain Leroy, Acting Certification Director at EASA.

“Il ‘Certain STC Privilege’ rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra Design Organisation e Lufthansa Technik. Ci permette di accelerare significativamente il processo di approvazione, risparmiare tempo prezioso ed evitare costi superflui. I nostri ingegneri progettisti hanno già in mente una serie di recurring major changes per le quali possiamo ottenere un Certain STC, ottimizzando ulteriormente i nostri processi e servizi”, afferma Harald Gloy, COO di Lufthansa Technik.

“Il privilege ci consente di distinguere chiaramente tra i progetti di routine che possiamo gestire in autonomia e quelli che richiedono uno stretto coinvolgimento dell’EASA”, aggiunge il Dr. Uwe Schueler, VP Design Organisation at Lufthansa Technik. “Prevediamo un risparmio sui costi di certificazione fino al 20%”.

“La Design Organisation costituisce la spina dorsale di Lufthansa Technik. Ogni modifica a un aeromobile o a un motore richiede una progettazione meticolosa e la certificazione secondo le rigorose normative aeronautiche. Certificata dalla German Federal Aviation Authority nel 1973 e operante sotto la supervisione dell’EASA dal 2004, la Lufthansa Technik Design Organisation si è assunta questa responsabilità per oltre cinquant’anni. Questa capacità, conforme alla normativa Part-21J, è stata il catalizzatore di innumerevoli innovazioni, trasformando le visioni dei clienti in soluzioni certificate che spingono il settore aeronautico verso il futuro.

Oggi, la Design Organisation conta quasi 700 ingegneri specializzati in progettazione, verifica della conformità e certificazione, distribuiti in dodici sedi di Lufthansa Technik Group in tutto il mondo.

Mentre gli aircraft and engine manufacturers (OEM) ricevono un type certificate per i loro prodotti dall’EASA, tutte le altre Design Organisations, come Lufthansa Technik, devono ottenere un STC (Supplemental Type Certificate) per ogni major design change di un aeromobile o di un motore. Il “Certain STC Privilege” autorizza Lufthansa Technik a certificare autonomamente tali modifiche, a condizione che rientrino nell’ambito di applicazione degli STC specifici”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)