Lufthansa Technik e Airbus collaborano all’AeroSHARK wing and tailplane development

Lufthansa Technik e Airbus hanno avviato una collaborazione tecnica per sviluppare e certificare l’applicazione della AeroSHARK riblet technology su wings and stabilizers dell’Airbus A330ceo.

“La cooperazione mira a ottenere la prima certificazione commerciale in assoluto della riblet technology su Airbus A330 wing and tailplane, segnando una pietra miliare significativa nell’espansione delle tecnologie di riduzione della resistenza aerodinamica per l’aviazione commerciale.

Basandosi sulla STC certification in corso di AeroSHARK per Airbus A330ceo fuselage and engine nacelles, Lufthansa Technik sta ora estendendo la tecnologia alle ali dell’aereo e agli stabilizzatori orizzontali e verticali con il supporto di Airbus. Il progetto si concentra sulla fattibilità tecnica e sulla certificazione di AeroSHARK sulle suddette superfici dell’A330ceo. Dopo la convalida e l’approvazione da parte dell’EASA, la soluzione è destinata a essere commercializzata. Lufthansa Technik deterrà l’STC e guiderà le attività di certificazione. La Lufthansa Technik Engineering sarà responsabile per certification concept and execution e sarà supportata dall’Airbus Engineering attraverso la fornitura di dati chiave sul tipo di aeromobile e valutazioni di sicurezza.

Da un punto di vista tecnico, il programma di certificazione valuterà in modo completo l’impatto dell’applicazione delle riblets sulla dinamica di volo, sulla protezione dai fulmini, sui carichi strutturali, sugli aspetti di manutenzione e su tutti i sistemi aeronautici rilevanti, inclusi flight control, autopilot and navigation systems”, afferma Lufthansa Technik.

“La wing and tailplane application è destinata a integrare la copertura AeroSHARK sulla fusoliera e sulle engine nacelles, sviluppata separatamente da Lufthansa Technik e BASF Coatings. Se applicato a tutte le superfici aerodinamiche rilevanti, si prevede che il risparmio di carburante per un A330ceo completamente modificato supererà il 2% nelle tipiche missioni a lungo raggio, offrendo alle compagnie aeree una significativa riduzione dei costi operativi e delle emissioni di CO2.

La partecipazione di Airbus riflette l’impegno del produttore nel supportare soluzioni innovative di decarbonizzazione in tutta la sua flotta in servizio e nell’abilitare nuove tecnologie attraverso una stretta cooperazione tecnica. Estendendo AeroSHARK ad ulteriori superfici aerodinamiche, Lufthansa Technik mira a sbloccare tutto il potenziale della riblet technology e contribuire a operazioni a lungo raggio più efficienti per uno degli aerei a fusoliera larga più utilizzati al mondo”, prosegue Lufthansa Technik.

“Con il supporto di Airbus, stiamo sviluppando una soluzione di prodotto che potrebbe contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del settore”, ha affermato Henning Linnekogel, Senior Director OEM Partner Management, Lufthansa Technik. “La combinazione della nostra esperienza in modifiche e certificazioni con la conoscenza approfondita degli aeromobili di Airbus ci consente di aprire la strada a un’applicazione completamente nuova della riblet technology sull’A330ceo”.

“AeroSHARK ha già dimostrato quanto potente possa essere la biomimetic surface technology nel ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 nell’aviazione commerciale”, ha spiegato Andrew Muirhead, Vice President OEM and Special Engineering Services, Lufthansa Technik. “Poiché il nostro obiettivo è supportare il maggior numero possibile di compagnie aeree nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità, stiamo continuamente evolvendo AeroSHARK, certificandolo per ulteriori tipi di aeromobili come l’A330ceo ed espandendo la sua applicazione a superfici ancora più grandi e aerodinamicamente rilevanti”.

“La pellicola funzionale imita le caratteristiche speciali della sharkskin, riducendo la resistenza aerodinamica attraverso la sua riblet structure. Il principio della riduzione della resistenza aerodinamica attraverso le riblets è scientificamente riconosciuto da decenni. Lufthansa Technik e BASF Coatings hanno applicato con successo questo principio alle dure condizioni delle operazioni quotidiane delle compagnie aeree, rendendo ormai AeroSHARK l’unica soluzione certificata per l’aviazione commerciale. Fino ad oggi, large-scale AeroSHARK modifications sono state applicate a 30 aerei Boeing 777 di diverse compagnie aeree e ad un Boeing 747 Lufthansa, che è servito da testbed. Il numero è in costante crescita, dimostrando l’efficienza del riblet film nelle operazioni quotidiane. Ad aprile 2026, gli aerei modificati con AeroSHARK hanno accumulato oltre 350.000 ore di volo, risparmiando più di 20.600 tonnellate di jet fuel e riducendo le emissioni di CO2 di oltre 65.000 tonnellate”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)