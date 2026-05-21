easyJet: i risultati del primo semestre del FY26

easyJet ha comunicato i risultati del primo semestre del FY26, conclusosi il 31 marzo 2026.

easyJet informa: “Il risultato del primo semestre del FY26 è in linea con quanto comunicato nel trading statement di aprile. L’andamento del secondo semestre sta registrando un forte afflusso di prenotazioni dell’ultimo minuto, ma è influenzato dal conflitto in Medio Oriente, con conseguente aumento dei costi del carburante e minore visibilità a lungo termine.

H1 FY26 headline loss before tax pari a £(552) milioni (primo semestre del FY25: £(394) milioni).

Reported H1 FY26 loss before tax pari a £(552) milioni (primo semestre del FY25: £(401) milioni).

Capacità ASK: +8% su base annua (Seats: +4% su base annua). Crescita passeggeri: +6% su base annua, con un load factor migliorato di 2 punti percentuali, al 90%.

easyJet holidays: headline profit before tax pari a £61 milioni, con una crescita della clientela del 22%.

Le performance operative e la soddisfazione del cliente continuano a migliorare. Puntualità: 78%, +1 punto percentuale su base annua.

Bilancio solido: liquidità pari a £4,7 miliardi, net cash pari a £434 milioni.

Le prenotazioni future sono influenzate dal conflitto in Medio Oriente, con conseguente posticipo della curva delle prenotazioni”.

Kenton Jarvis, CEO di easyJet, commentando i risultati ha dichiarato: “Nonostante il conflitto in Medio Oriente crei incertezza a breve termine, easyJet è ben posizionata per gestire l’attuale contesto, supportata da uno dei bilanci con rating di investimento più solidi nell’aviazione europea. Abbiamo registrato una solida performance operativa nel nel primo semestre, la domanda positiva ha portato a un load factor del 90%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente, e la soddisfazione dei clienti è ulteriormente migliorata, a fronte di una crescita continua del nostro holidays business. easyJet non sta riscontrando alcuna interruzione nella fornitura di carburante, continuiamo a operare normalmente e i nostri clienti possono prenotare con fiducia, approfittando delle nostre tariffe vantaggiose. La nostra strategia è chiara: attraverso una crescita disciplinata, un’accelerazione nell’ampliamento della flotta e la continua espansione di easyJet Holidays, puntiamo a riprenderci dalle difficoltà di quest’anno legate al Medio Oriente e a progredire ulteriormente verso i nostri obiettivi finanziari a medio termine, garantendo rendimenti interessanti per gli azionisti man mano che il contesto operativo si normalizzerà”.

“I risultati del primo semestre del FY26 di easyJet sono stati in linea con il trading update pubblicato il 16 aprile 2026 (leggi anche qui). La domanda di viaggi è rimasta positiva durante il periodo, con un aumento del 6% dei passeggeri aerei su base annua, che ha portato a un load factor del 90%, in miglioramento di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. easyJet Holidays ha continuato a registrare una forte domanda, con un aumento del numero di clienti del 22% su base annua.

Gli investimenti strategici presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino hanno registrato risultati in linea con le aspettative nel loro primo anno di operatività invernale (costo di investimento di 30 milioni di sterline). I risultati su base annua negli altri aeroporti sono stati influenzati anche dai continui investimenti in capacità per incentivare l’utilizzo degli aeromobili in inverno, dalla sovraccapacità competitiva in alcuni mercati e dall’inflazione dei costi, concentrata nel primo semestre dell’esercizio finanziario.

Come indicato nel trading update di aprile, la seconda metà del FY26 di easyJet risentirà del conflitto in Medio Oriente, con conseguenti maggiori costi del carburante e incertezza a breve termine sulla domanda dei clienti. Continuiamo a registrare un aumento delle prenotazioni last minute dall’inizio del conflitto, tuttavia le prenotazioni complessive per il periodo estivo sono inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Mentre il Gruppo affronta questa volatilità a breve termine da una posizione di forza, easyJet rimane concentrata sulle proprie iniziative strategiche volte a conseguire un miglioramento dei margini e degli utili a medio termine. Si prevede che queste azioni contribuiranno a generare rendimenti interessanti per gli azionisti, man mano che l’attività tornerà a un contesto operativo normalizzato.

Il layered approach di easyJet verso il jet fuel hedging fornisce una mitigazione a breve termine della volatilità dei prezzi del carburante. La copertura aggiuntiva a breve termine è temporaneamente sospesa a causa degli elevati prezzi del carburante a breve termine

A marzo, abbiamo rivisto gli orari, ottenendo una riduzione netta dei posti dello 0,3% per quest’estate. Abbiamo riallocato parte della capacità dai paesi adiacenti al conflitto in Medio Oriente su domestic and city routes in tutta la rete.

L’intenzione è ora di operare l’intero programma estivo come previsto, con nessun impatto operativo attuale. Nessun impatto sulla fornitura di carburante, con una normale visibilità della fornitura su un periodo mobile di 4 settimane. Ci stiamo impegnando proattivamente con fornitori di carburante, aeroporti, enti governativi e airline bodies”, prosegue easyJet.

“Riguardo l’outlook, permangono incertezze sui risultati finanziari del FY26 a causa dell’attuale contesto esterno, con prezzi del carburante che rimangono elevati e una visibilità inferiore alla norma sulle prenotazioni future.

Le prenotazioni a lungo termine sono state influenzate dall’escalation in Medio Oriente. Secondo semestre: 58% venduto, -2 punti percentuali su base annua; terzo trimestre: 79% venduto, -1 punto percentuale su base annua (miglioramento di 1 punto percentuale rispetto all’aggiornamento di aprile, a dimostrazione del trend di prenotazioni posticipate); quarto trimestre: 40% venduto, -3 punti percentuali su base annua, con un modesto aumento del ricavo per biglietto.

H2 FY26 headline CASK ex fuel: incremento low single digits. L’H2 FY26 Fuel CASK rimane incerto a causa della volatilità dei prezzi.

Prevista una crescita disciplinata della capacità di posti del 3% nel FY26. Il 46% della crescita del primo semestre del FY26 riflette l’annualizzazione delle nuove basi aperte durante il FY25. La lunghezza delle tratte e gli ASK (Available Seat Kilometers) nel secondo semestre dovrebbero essere inferiori rispetto alle previsioni precedenti, a seguito della riallocazione della capacità dalle rotte turistiche più lunghe a shorter domestic and city markets, dopo il conflitto in Medio Oriente.

Si prevede che il numero di clienti easyJet holidays avrà una crescita low double digits nel FY26, in un mercato competitivo, partendo da una base di 3,1 milioni di clienti.

Nel secondo trimestre easyJet ha offerto 21,6 milioni di posti. Nello stesso periodo dell’anno precedente easyJet aveva offerto 20,8 milioni di posti. Il load factor è stato dell’89,5% (secondo trimestre del FY25: 87,5%), in aumento di 2 punti percentuali su base annua.

Il numero di passeggeri nel trimestre è aumentato a 19,3 milioni (secondo trimestre del FY25: 18,2 milioni)”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)