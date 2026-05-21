News Brevi – 21.05.2026

GESTIONE DEI PROGETTI: IL CONTRIBUTO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Martedì 19 maggio, presso la Casa dell’Aviatore, a Roma, si è svolto il convegno “La nuova UNI PdR 185 per la certificazione di project management delle organizzazioni”. L’evento ha presentato ufficialmente la nuova prassi di riferimento pubblicata dall’UNI (Ente Italiano di Normazione), alla cui stesura ha collaborato attivamente il personale esperto dell’Ufficio Generale per l’Innovazione Manageriale (UIM) dell’Aeronautica Militare. La nuova UNI PdR 185 stabilisce i requisiti per gestire i progetti nelle organizzazioni integrando i principi di qualità della norma ISO 9001. Si tratta di un traguardo importante: il primo passo verso uno standard normativo internazionale certificabile. Il Generale di Divisione Aerea Paolo Cuppone, Capo Ufficio Generale dell’UIM, ha aperto l’incontro sottolineando il valore di questa sinergia: “L’impegno dell’Aeronautica Militare al fianco degli Enti di Normazione testimonia la nostra volontà di tradurre le migliori pratiche in standard d’eccellenza certificabili. L’obiettivo non è aggiungere sovrastrutture burocratiche ma, al contrario, sviluppare agilità strategica e massimizzare il successo dei progetti”. Organizzato dall’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) e dall’Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ), il convegno ha offerto un tavolo di confronto tra istituzioni, professionisti e grandi stakeholder nazionali – tra cui UNI e ACCREDIA (l’Ente Unico di Accreditamento). Al dibattito hanno preso parte anche i rappresentanti degli Uffici P2O (implementazione programmi, progetti e Sistemi di Gestione) degli Alti Comandi e dello Stato Maggiore della Forza Armata, uniti per condividere competenze e migliorare i processi. L’Ufficio Generale per l’Innovazione Manageriale (UIM) è l’organismo, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, che supporta i vertici della Forza Armata nel miglioramento dei sistemi di gestione e nell’attuazione di programmi complessi, operando come ufficio di controllo strategico (P3O). All’interno dell’Ufficio opera inoltre AMiCERT, l’Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per qualificare il personale e i sistemi di gestione, un unicum nel panorama della Difesa e della Pubblica Amministrazione italiana (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FORLI’ AIRPORT PROTAGONISTA A ROUTES 2026: GRANDE INTERESSE DA PARTE DEI VETTORI EUROPEI – Forlì Airport informa: “Si è conclusa al Palacongressi di Rimini l’edizione 2026 di Routes Europe. F.A. S.r.l., società di gestione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì, è stata protagonista dell’evento, il più importante dell’aviazione commerciale in ambito internazionale, all’interno dello stand dell’Emilia-Romagna e in stretta sinergia con gli altri scali della regione”. “Il bilancio che possiamo ricavare da questa prima esperienza è senza dubbio molto positivo”, dice Riccardo Pregnolato, Accountable Manager. “Come F.A. abbiamo potuto toccare con mano l’interesse dei vettori nei confronti della nostra regione, a cominciare da quelle che sono le realtà tradizionalmente vocate al turismo. Durante gli incontri organizzati di concerto con diverse importanti compagnie aeree, anche regionali e funzionali ai voli a breve/medio raggio – il nostro focus è orientato verso una serie di destinazioni che possono coprire il Centro-Nord Europa, soprattutto in un’ottica di servizio, supporto e sviluppo all’imprenditoria di tutta la Romagna – è emerso, con buona evidenza, come un’infrastruttura aeroportuale di livello, facile da raggiungere, baricentrica rispetto alle principali città d’arte e ai grandi centri dell’economia italiana, nonché comoda e agile nell’organizzazione dei servizi al passeggero e non congestionata sotto il profilo del traffico, rappresenti un “plus” indubbiamente attrattivo. Tutti elementi di rilievo riconoscibili appunto nel “Ridolfi”. Il nostro impegno è orientato, ho già avuto modo di dirlo in altre occasioni, ad essere un aeroporto nel senso più puro del termine: dunque a fornire i servizi tipici dell’handler, del gestore e del partner strategico soprattutto in chiave “incoming”. Ciò non toglie che in specifiche condizioni l’attività di affiancamento ai tour operator/agenzie di viaggio possa sfociare, in determinati periodi dell’anno, in programmazioni destinate al traffico “outgoing” però con caratteristiche più in linea con gli obiettivi di F.A. Nei prossimi mesi ci aspettano altre occasioni di confronto con i referenti dei vettori operanti in Europa proprio in funzione della determinazione di possibili, future rotte da e per Forlì. Non è escluso che già al termine della Summer Season si delinei meglio il quadro dell’attività di volo da qui a un orizzonte dei prossimi 3 anni”. “Approfitto della circostanza per porre l’attenzione dei media su un’altra importante scadenza in virtù dell’avvio dei voli da e per Londra di Ryanair il prossimo 3 giugno. Con l’introduzione dei nuovi sistemi di Controllo di Frontiera, denominati Entry/Exit System (EES) ed ABC GATES, acquistati da F.A. per l’esigenza dei suddetti controlli di frontiera da parte della Polizia, i passeggeri in partenza per le destinazioni Non Schengen potrebbero dover compilare – qualora ne siano sprovvisti o venga loro espressamente richiesto – il modulo elettronico reso disponibile nelle nostre postazioni dedicate. Postazioni collocate all’interno del terminal partenze: il modulo non è richiesto per i passeggeri di nazionalità italiana. Lo staff aeroportuale supporterà prima del viaggio i passeggeri che necessiteranno di assistenza. Al fine di rendere le procedure più agili si consiglia comunque di presentarsi in aeroporto almeno 3 ore prima dell’orario d’imbarco. L’obiettivo è rendere più snello e fluido il servizio dei controlli di sicurezza; questi, infatti, saranno aperti 3 ore prima del decollo. Vogliamo ridurre il più possibile code e attese durante la verifica dei passaporti. Inoltre, dal 25 febbraio scorso è obbligatoria, per l’ingresso nel Regno Unito, l’ETA (Electronic Travel Authorization). Tutti i cittadini europei che vogliono viaggiare o transitare nel Regno Unito, dovranno richiederla online su GOV.UK o tramite l’app UK ETA”, conclude Riccardo Pregnolato, Accountable Manager.

GIDRO 2026: PARTE DAL LAGO MAGGIORE IL GIRO D’ITALIA IN IDROVOLANTE – Ultimi preparativi per la partenza del Gidro 2026, seconda edizione del Giro d’Italia in Idrovolante. Quest’anno l’originale tour aereo si svilupperà in due tratte per un totale di tredici tappe: le prime quattro tappe si svolgeranno a maggio dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino fino a Trieste, mentre le successive nove tappe collegheranno a settembre il Lago Trasimeno con Gallipoli (Lecce). La partenza della prima tratta è prevista nel prossimo weekend del 23 e 24 maggio da Sesto Calende (Varese) e Castelletto Sopra Ticino (Novara): vi parteciperanno almeno 6 aerei anfibi ultraleggeri provenienti da Cremona, Ferrara, Sondrio, Verona e anche dalla Svizzera. Team leader sarà Graziano Mazzolari, presidente della Scuola Italiana Volo, mentre capo-formazione Sergio Scaramuzzi. La manifestazione è organizzata dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, con la collaborazione di Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, Associazione Trasvolatori Atlantici e Associazione Pionieri dell’Aeronautica e con il supporto del Gruppo Caroli Hotels. Nella mattinata di sabato 23 maggio gli idrovolanti raggiungeranno in volo il Lago Maggiore. Dopo una conferenza stampa, sarà sottoscritto il progetto ALISEO (Alleanza per gli Idroscali Storici e l’Ecosistema Operativo), predisposto dall’avv. Paolo Re, responsabile del comitato d’onore dell’Aviazione Marittima Italiana: questo progetto è relativo alla creazione di una piattaforma per la valorizzazione dei tanti idroscali storici italiani e del volo anfibio. Sarà poi possibile visitare due mostre a Marina di Verbella: “Idrovolanti, storia e ambiente” e “200 anni di navigazione sul Lago Maggiore”. Prevista anche un’esposizione di auto storiche. Nella mattinata di domenica 24, si svolgerà un convegno sul volo in idrovolante, a cui parteciperanno le autorità locali e diversi esperti e piloti. Lunedì 25 gli idrovolanti decolleranno dunque per le prime 4 tappe del Gidro 2026: dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino si sposteranno inizialmente sull’Idroscalo storico dell’Aero Club del Lago di Como, mentre martedì 26 arriveranno a Gardone Riviera (Brescia) e al Museo del Vittoriale degli Italiani. Mercoledì 27 decolleranno per raggiungere l’Idroscalo storico di Desenzano sul Garda (Brescia). Giovedì 28 saranno all’aeroporto di Gorizia e, infine, venerdì 29 ammareranno nel porto di Trieste, dopo aver percorso circa 500 km in volo. Nelle varie tappe, saranno organizzate numerose iniziative, tra cui conferenze e mostre a carattere aeronautico, proiezione di documentari, incontri con autorità locali e scuole, voli promozionali e anche degustazioni di specialità enogastronomiche salentine a cura della Dispensa di Caroli.

DELTA PROLUNGA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO ATLANTA-TEL AVIV – Delta informa: “Delta prolunga la sospensione del servizio da Atlanta a Tel Aviv (TLV), che rimarrà in vigore fino al 18 dicembre. Il servizio da New York-JFK a Tel Aviv dovrebbe riprendere il 6 settembre. Inoltre, l’avvio del servizio Boston (BOS) – TLV è ancora rinviato a data da destinarsi. I voli interessati verranno elaborati dai sistemi Delta il 23 maggio, data in cui i clienti riceveranno le notifiche di cancellazione tramite l’app Delta e utilizzando i recapiti forniti nella prenotazione. I clienti con voli interessati da/per Atlanta non devono attendere la notifica di cancellazione per modificare il proprio viaggio. Invitiamo i clienti a visitare l’app Delta o il sito delta.com per verificare le opzioni di riprenotazione e apportare modifiche al proprio viaggio. Sono disponibili opzioni flessibili, incluso il rimborso della parte di viaggio non effettuata, per i clienti con voli interessati da/per Atlanta fino al 18 dicembre”.

L’EASA PUBBLICA UN NUOVO SET DI ENHANCED ONLINE EASY ACCESS RULES – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato altre quattro Easy Access Rules enhanced online publications, con accesso più rapido e navigazione migliorata: Easy Access Rules for ATM/ANS – Provision of Services; Easy Access Rules for ATM/ANS – Equipment; Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air; Easy Access Rules for Third Country Operators. La prima serie, pubblicata a marzo 2026, comprende le seguenti online Easy Access Rules (EAR): Easy Access Rules for Continuing Airworthiness; Easy Access Rules for U-space; Easy Access Rules for Information Security; Easy Access Rules for Ground Handling. Nel frattempo, l’EASA ha anche pubblicato le seguenti EAR revisions con una nuova versione online migliorata: Easy Access Rules for Air Operations (Revision from March 2026); Easy Access Rules for Aerodromes (Revision from March 2026); Easy Access Rules for Large Rotorcraft (CS-29) (Amendment 12, March 2026); Easy Access Rules for Additional Airworthiness Specifications (Revision from October 2025, last updated in March 2026); Easy Access Rules for Normal-Category Aeroplanes (CS-23) (CS Amendment 6; AMC/GM Issue 5, May 2026). Come inizialmente annunciato, le nuove pubblicazioni online saranno disponibili gradualmente”.

GE AEROSPACE: T700 ENGINE SUPPORT CONTRACT PER LA UK AH-64E FLEET – Aerospace informa: “GE Aerospace si è aggiudicata un contratto triennale da Boeing Defense UK Ltd per estendere il supporto per i motori T700-GE-T701D che equipaggiano la British Army Apache AH-64E fleet. In base al Performance Based Logistics (PBL) agreement, GE Aerospace fornirà un on-site Field Service Representative (FSR) presso la Wattisham Flying Station in Suffolk, UK, e fornirà logistics management, technical support and material, nonché riparazione e manutenzione di motori e line-replaceable units (LRUs) tramite StandardAero a Gosport, Regno Unito”. “Siamo orgogliosi di continuare il nostro rapporto di lunga data con Boeing Defense e di supportare il British Army”, afferma Paul Ferraro, vice president and general manager, Defense Engines & Services, GE Aerospace. “Questo accordo rafforza il supporto e i servizi regionali per la flotta Apache del Regno Unito, contribuendo a garantire prontezza e disponibilità”. “Con oltre 25.000 motori prodotti e oltre 100 milioni di ore di volo accumulate in quattro decenni, la famiglia T700 alimenta piattaforme in 50 paesi, servendo più di 130 clienti per trasporti, evacuazione medica, soccorso aereo, operazioni speciali e missioni di pattugliamento marittimo”, conclude GE Aerospace.

DELTA: COME OTTENRE IL MASSIMO DALL’ISCRIZIONE A SKYMILES – Delta informa: “Viaggiare è molto più che spostarsi dal punto A al punto B: è il modo in cui le persone si connettono, esplorano e si ricaricano. Con l’evoluzione dei viaggi, si sono evolute anche le aspettative dei membri nei confronti della Membership experience”. “Sempre più viaggiatori cercano un’esperienza di adesione intuitiva, che semplifichi i viaggi e rimanga rilevante tra un viaggio e l’altro: un’adesione che si adatti al loro stile di vita, oltre che al modo in cui volano”, afferma Joe Kiely, Managing Director, SkyMiles Loyalty Program. “Ed è proprio così che è stato progettato SkyMiles: per essere sempre presente per i nostri membri e offrire loro valore nei momenti che contano di più”. “Poiché l’adesione al programma fedeltà riveste un ruolo sempre più centrale nel modo in cui le persone pianificano e vivono i viaggi, le esperienze che riscuotono maggior successo sono quelle che risultano semplici fin dall’inizio e flessibili nel tempo. SkyMiles sblocca il meglio di Delta, offrendo valore ed esperienze di alto livello in volo e non solo, in diversi modi. Le miglia non scadono, dando ai membri la libertà di utilizzarle quando lo desiderano. SkyMiles offre regolarmente offerte premio a tempo limitato, dando ai membri accesso ad alcune delle opzioni di riscatto miglia più interessanti del settore. I membri accumulano miglia sugli acquisti di biglietti in base al prezzo del biglietto, senza alcun limite al numero di miglia che possono essere accumulate per biglietto. SkyMiles offre ai membri l’opportunità di utilizzare le miglia non solo per i voli. Attraverso SkyMiles Experiences, le miglia possono essere utilizzate per accedere a eventi speciali e momenti culturali. SkyMiles si integra naturalmente nella vita di tutti i giorni grazie a programmi come SkyMiles Dining e SkyMiles Shopping, che consentono ai membri di guadagnare miglia presso centinaia di ristoranti e negozi. Dalla partnership recentemente rilanciata con Airbnb a marchi amati come Uber e Starbucks, SkyMiles connette i membri con brand che conoscono e apprezzano, permettendo loro di continuare a guadagnare punti nella vita quotidiana. I membri possono guadagnare miglia prenotando hotel e resort tramite Delta Stays. SkyMiles si estende anche agli spostamenti: si possono guadagnare miglia noleggiando auto con Delta Cars e partner affidabili come Hertz, Enterprise, SIXT e molti altri. La flessibilità è parte integrante del programma. Per i membri Medallion, questa flessibilità va ben oltre, con opzioni di cambio volo migliorate e un’assistenza dedicata. Inoltre, con la carta Delta SkyMiles American Express, si possono accumulare miglia su ogni acquisto idoneo effettuato con la carta”, prosegue Delta. “Viaggiare è un’esperienza profondamente personale, così come lo è la scelta del partner a cui affidare la propria fedeltà”, afferma Kiely. “Ecco perché SkyMiles è pensato per guadagnarsi questa fiducia ogni giorno, dimostrando ai nostri membri quanto Delta li apprezzi e offrendo loro ulteriori motivi per amare viaggiare con Delta ed essere membri SkyMiles”.

AIR CANADA E AEROPLAN CELEBRANO IL 20 ANNIVERSARIO DELL’AEROPLAN MEMBER DONATION PROGRAM – Air Canada informa: “Questo mese ricorre il 20° anniversario dell’Aeroplan Member Donation Program. Per due decenni, il programma ha consentito agli enti di beneficenza canadesi approvati di fissare obiettivi di raccolta fondi e riscattare i punti donati per viaggi aerei, soggiorni in hotel, noleggio auto, merchandise e altro ancora. Gli enti di beneficenza utilizzano anche i punti donati per sostenere attività di raccolta fondi, inclusa l’offerta di viaggi come premi”. “Dal 2006, i membri Aeroplan hanno donato più di 1,8 miliardi di punti a 1.554 organizzazioni di beneficenza, contribuendo a finanziare viaggi critici, beni essenziali e iniziative di costruzione della comunità”, ha affermato Craig Landry, Executive Vice President & Chief Innovation Officer at Air Canada and President of Aeroplan. “La portata di questo impatto testimonia il potere delle donazioni collettive. Mentre celebriamo due decenni dell’Aeroplan Member Donation Program, restiamo impegnati ad aiutare gli enti di beneficenza ad arrivare più lontano e a fare di più”. “Oggi, più di 100 enti di beneficenza attivi partecipano al programma, supportati da 11 partner aziendali, inclusi tre partner originali che sono rimasti dal 2006: Air Canada Foundation, Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders, Stephen Lewis Foundation”, conclude Air Canada.

GE AEROSPACE: ORDINE DALLA U.S. NAVY PER LA LM2500 GAS TURBINE – GE Aerospace informa: “Marine Engines & Systems di GE Aerospace ha ottenuto un official order da Austal USA per la fornitura di propulsion power per la U.S. Navy new Explorer-class ocean surveillance ships, T-AGOS. L’accordo di acquisto riguarda un LM2500+G4 marine gas turbine engine in un composite enclosure con generatore associato di Brush per la lead ship, USNS Don Walsh (T-AGOS 25), attualmente in costruzione presso Austal USA a Mobile, Alabama”. “Questo ordine ufficiale rappresenta una pietra miliare significativa sia per il programma T-AGOS 25 che per la continua collaborazione di GE Aerospace con la Marina degli Stati Uniti”, ha affermato Mark Musheno, VP of Sales and Marketing Marine Engines and Systems at GE Aerospace. “Siamo onorati di fornire una tecnologia di propulsione comprovata e affidabile per la prossima generazione di ocean surveillance ships della Marina. La power density, l’affidabilità e la fuel efficiency dell’LM2500 lo rendono la scelta ideale per l’integrated electric propulsion system, che offre a queste navi la flessibilità operativa richiesta dalla loro missione”. “Il design del T-AGOS 25 utilizza un Integrated Electric Propulsion (IEP) system con quattro motori elettrici alimentati da tre generatori diesel e una turbina a gas GE LM2500”, conclude GE Aerospace.