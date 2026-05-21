Eve completa l’Hover and Low-Speed Flights Block, avanzando l’eVTOL verso i transition flight testing

Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato oggi il completamento con successo dell’hover and low-speed flights block nella flight test campaign del suo full-scale engineering prototype.

“Il blocco completato ha generato dati ad alta fedeltà e conoscenze che continuano a far maturare il programma, mentre Eve procede verso i transition flight testing.

Questo traguardo riflette l’approccio graduale e rigoroso di Eve, che espande progressivamente l’inviluppo di volo e convalida modelli, control laws e comportamento del velivolo rispetto a dati reali prima di passare a test più complessi. Ogni blocco completato rafforza le basi tecniche per il successivo, migliorando la correlazione tra le previsioni delle simulazioni e il comportamento in volo”, afferma Embraer.

“La conclusione di questa fase convalida la disciplina alla base della nostra flight test strategy”, afferma Johann Bordais, CEO of Eve. “In 59 voli, abbiamo confermato stable hover performance e un predictable control behavior all’interno dell’inviluppo, ampliando al contempo la nostra comprensione di carichi, aerodinamica, propulsione e gestione energetica, elementi chiave per la transition phase e il percorso di certificazione che ci attende con i conforming prototypes”.

“In questa fase, il velivolo ha dimostrato stable hover performance and predictable handling attraverso manovre progressivamente più impegnative. Il team ha completato dapprima la low-speed input phase, inferiore a 15 knots, eseguendo attività per validare control laws, downwash effects, thermal behavior and propulsion model. Con il progredire dei test, le operazioni si sono estese fino a circa 20 knots of ground speed, includendo simultaneous four-axis maneuvers per convalidare ulteriormente aerodynamic and load models, a supporto del passaggio a velocità più elevate, un inviluppo di volo più ampio e maggiori control deflections.

Tra i traguardi più significativi di questa fase si annoverano l’esecuzione di oltre 100 flight test points e le prime dimostrazioni dell’autoland e del simplified fly-by-wire mode, un secondary layer del fly-by-wire system che si attiva quando il normal mode non è disponibile. Il velivolo ha inoltre raggiunto un’altitudine di 215 feet above ground level (AGL) e ha volato per 3 minuti e 48 secondi. Durante i test, il velivolo ha mostrato un comportamento coerente sotto simultanei four-axis inputs. I livelli di rumorosità registrati sono rimasti in linea con le aspettative, mentre le propulsion and battery performance sono risultate migliori del previsto”, prosegue Embraer.

“Il completamento degli hover and low-speed testing ci fornisce dati altamente affidabili per convalidare e perfezionare i nostri aerodynamic, propulsion and load models”, afferma Marcelo Basile, Head of Tests of Eve. “Questa correlazione dei modelli è ciò che consente un’espansione disciplinata dell’inviluppo di volo. Con i planned ground tests, saremo pronti per iniziare i transition flights, nei quali convalideremo la lifter-pusher synchronization prima di passare alla cruise phase”.

“Nelle prossime settimane, l’engineering prototype di Eve effettuerà i planned ground tests in preparazione al transition flights block, che dovrebbe iniziare nell’estate del 2026 (luglio/agosto). La transition phase è progettata per rafforzare ulteriormente lo sviluppo del velivolo finale, espandendo l’inviluppo di volo e convalidando le performance man mano che il programma avanza verso il wingborne flight”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)