L’Aeronautica Militare protagonista al Salone del Libro di Torino

Si è conclusa con un bilancio straordinario la partecipazione del Ministero della Difesa alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, svoltasi dal 14 al 18 maggio presso il Lingotto Fiere.

“Con oltre 250 mila visitatori e un’affluenza da record, lo spazio espositivo della Difesa allestito presso il Padiglione Oval si è distinto come uno dei poli d’attrazione principali, capace di affascinare il pubblico attraverso un connubio vincente tra tradizione istituzionale, cultura della sicurezza e innovazione tecnologica.

Anche quest’anno le Forze Armate sono state protagoniste di un intenso programma culturale, divulgativo e interattivo. Migliaia di visitatori hanno potuto scoprire l’ampia offerta editoriale e confrontarsi direttamente con le donne e gli uomini in uniforme. In questo contesto, l’Aeronautica Militare ha recitato un ruolo di primo piano con una serie di presentazioni che hanno spaziato dall’avanguardia tecnologica alla passione del volo, fino alla divulgazione scientifica e alla storia.

In occasione del decimo anniversario dall’ingresso in linea del velivolo, è stato presentato il volume “F-35 Lightning II”, il primo progetto editoriale interamente dedicato a questo simbolo della nuova frontiera aerospaziale. A illustrare l’opera sono stati il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Capo del 5° Reparto Comunicazione dell’Aeronautica Militare, il Colonnello Gianmarco Di Loreto (Comandante del 6° Stormo) e il Colonnello Roberto Losengo (Comandante del 32° Stormo). Il libro non esplora solo il profilo tecnologico, ma mette in luce l’eccellenza del “Sistema Paese” attraverso il racconto delle competenze umane e della visione strategica che hanno trasformato il volto della Forza Armata.

Per i più giovani (e non solo), grande entusiasmo per il fumetto “Mi fai volare”, una love story uscita dalla matita del celebre artista Claudio Sciarrone, dove le acrobazie della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) fanno da sfondo a una storia di inclusione e superamento dei limiti. L’energia della PAN ha superato i confini del Lingotto, raggiungendo il centro commerciale Parco Dora, dove il Gen. Floreani e il Comandante delle Frecce Tricolori, Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, hanno incontrato i numerosi fan della Pattuglia.

Spazio anche alla scienza con il volume “Mi racconti la meteorologia”, un’opera che intreccia una narrazione umana e fantastica con una rigorosa dissertazione tecnica. Il libro celebra la storia dell’assistenza al volo e ricorda il centenario della nascita dell’Ufficio Presagi (1925-2025), pietra miliare per il contributo della Forza Armata al servizio della collettività. Il tema meteo e l’evoluzione della meteorologia sono stati peraltro al centro del fitto calendario di approfondimenti dello Stato Maggiore della Difesa, che ha visto una massiccia partecipazione – sia in presenza sia in streaming – alle 29 conferenze organizzate.

Un palinsesto ricco che ha toccato temi cruciali quali l’educazione ambientale, la tutela della biodiversità, la lotta alla violenza di genere, la Cyber security, le carriere digitali e l’uso di simulatori e Gamification. Le conferenze e i dibattiti hanno permesso di approfondire studi strategici e di geopolitica, passando dai serious game sulla collaborazione civile-militare in caso di eventi catastrofici, fino alla cooperazione della Difesa con l’industria, l’accademia e i centri di ricerca per lo sviluppo capacitivo nazionale (Defence Procurement) in un’ottica europea”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Tra i momenti di riflessione storica e scientifica, spicca inoltre la celebrazione dei 100 anni della storica missione del dirigibile Norge al Polo Nord, un’occasione per sottolineare il rinnovato interesse strategico per le regioni artiche e antartiche e il costante contributo alla ricerca scientifica.

La Difesa ha saputo raccontare la propria vocazione al futuro interpretando appieno “Il mondo salvato dai ragazzini”, tema guida del Salone 2026. Lo stand istituzionale si è offerto come uno spazio di crescita, competenze e opportunità per i ragazzi e le ragazze, ai quali è stato chiesto di immaginare il futuro del Paese: un domani in cui responsabilità, competenze STEM – testimoniate anche dai lavori di gruppo presentati dagli studenti degli istituti militari in ambito formazione interforze – e spirito di servizio diventano gli strumenti cardine per costruire sicurezza, coesione e progresso”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“La massiccia affluenza e l’interesse suscitato confermano quanto il linguaggio della cultura sia efficace per avvicinare le istituzioni ai cittadini. Un sentito ringraziamento va alle migliaia di persone che hanno visitato il Salone del Libro e in particolare a tutti coloro – studenti, famiglie, professionisti e appassionati – che hanno scelto di condividere con le donne e gli uomini delle Forze Armate presenti momenti di autentica conoscenza e confronto”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)