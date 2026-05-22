Bari e Lille più vicine: al via domani il primo volo con Volotea

Decolla domani dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari il primo volo Volotea alla volta di Lille, che inaugura ufficialmente il nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia per la stagione estiva 2026, con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, e un totale di oltre 14.000 posti in vendita.

“La nuova rotta consolida ulteriormente il legame tra la Puglia e il mercato francese, da anni tra i più interessati alle destinazioni del Sud Italia. Grazie al collegamento diretto con Lille – area strategica che serve un bacino ampio e dinamico nel nord della Francia e al confine con il Belgio – diventa ancora più semplice per i viaggiatori d’oltralpe raggiungere il territorio pugliese e scoprirne le eccellenze.

Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate direttamente da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione, rafforzando ulteriormente l’asse Puglia-Francia all’interno del network della compagnia. A queste si aggiunge anche il collegamento Brindisi-Nantes operativo nel periodo estivo”, afferma Volotea.

“L’apertura della nuova rotta per Lille consolida il profilo sempre più internazionale della base di Bari”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Questo collegamento, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con Aeroporti di Puglia, testimonia la volontà condivisa di aumentare le opportunità di collegamento per il territorio pugliese. Se da un lato il nostro portfolio greco rappresenta una leva importante per il turismo outgoing, molto apprezzato dai passeggeri pugliesi, dall’altro le rotte verso la Francia hanno una vocazione fortemente incoming. Con Lille consolidiamo questo equilibrio, contribuendo a generare flussi turistici verso la Puglia e a sostenere l’economia locale”.

“Con l’avvio del collegamento Bari–Lille compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato francese, da sempre strategico per il nostro territorio per turismo ed economia. Questa nuova rotta rafforza e amplia le opportunità di connessione con un’area di forte attrattiva turistica per l’industria del turismo pugliese. Con questo volo si rende ancora più semplice e immediato per i francesi, che nello scorso anno sono stati circa 400mila, raggiungere la nostra regione e scoprirne le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Questo nuovo volo è la testimonianza del consolidato rapporto tra Aeroporti di Puglia e Volotea, partner affidabile e attento allo sviluppo dei collegamenti territoriali, e rappresenta una fondamentale opportunità per migliorare sempre più l’accessibilità e la crescita dei flussi turistici internazionali verso la Puglia”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

Per il 2026 sono 14 le destinazioni operate da Volotea a Bari: 1 in Italia (Olbia), 1 in Croazia (Spalato), 3 in Francia (Bordeaux, Lione e Lille-novità 2026), 8 in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante) e 1 in Spagna (Bilbao).

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)