LATAM Airlines rafforza la propria leadership regionale nella sostenibilità

LATAM Airlines è stata nuovamente inserita negli indici Dow Jones Best-in-Class Chile e MILA 2026 (Mercato Integrato Latino-americano) di S&P Global, riaffermando la propria posizione tra le aziende con le migliori performance in materia di sostenibilità sia a livello nazionale che regionale.

“L’inclusione di LATAM Airlines in questi indici si basa sui risultati ottenuti nel Corporate Sustainability Assessment (CSA), l’attenta valutazione annuale di S&P Global che analizza le pratiche ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG), considerando criteri chiave quali strategia climatica, gestione del rischio, capitale umano e governance societaria”, afferma LATAM Airlines.

“Il ritorno in questi indici riflette quanto la sostenibilità sia diventata profondamente integrata nella gestione aziendale e nei nostri principali processi decisionali. In un settore in cui la sfida della decarbonizzazione è particolarmente complessa, questo risultato rappresenta uno slancio fondamentale e sottolinea uno sforzo costante che coinvolge migliaia di dipendenti. Riunisce i progressi nell’efficienza operativa, nella modernizzazione della flotta, nella promozione del Sustainable Aviation Fuel (SAF), nella circolarità dei nostri processi e in una visione completa di come generiamo valore per la regione”, ha dichiarato Johanna Cabrera, Sustainability Manager di LATAM Airlines Group.

“Nel caso dell’indice Dow Jones Best-in-Class Chile 2026, LATAM Airlines entra a far parte di un’élite leader del mercato domestico appartenente a diversi settori, tra cui bancario, energetico, retail, telecomunicazioni, logistica e trasporti.

A livello regionale, il gruppo compare anche nel Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance 2026, indice che monitora i pionieri della sostenibilità in Cile, Messico, Perù e Colombia. In particolare, il Gruppo è stato l’unica compagnia aerea inclusa nell’edizione di quest’anno, consolidando la propria posizione come principale vettore della regione nel settore dell’aviazione.

Questo traguardo segue una serie di recenti riconoscimenti per le sue performance in materia di sostenibilità. A febbraio di quest’anno, S&P Global ha inserito LATAM Airlines tra le compagnie più sostenibili al mondo, posizionandola al quinto posto globale e al primo nelle Americhe. Inoltre, ha ricevuto il riconoscimento di “Industry Mover 2025”, assegnato alle aziende che hanno registrato i maggiori progressi annuali in materia di sostenibilità nei rispettivi settori”, prosegue LATAM Airlines.

“Questi risultati sono il frutto di un impegno costante e di lungo termine nel promuovere la strategia di sostenibilità del gruppo. Per quanto riguarda la gestione del cambiamento climatico, LATAM Airlines sta avanzando verso l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050, sostenuta da quattro pilastri principali: modernizzazione della flotta, efficienza operativa, promozione dell’adozione del Sustainable Aviation Fuel (SAF) e compensazione strategica regionale delle emissioni di carbonio come misura complementare.

Solo nel 2025, il gruppo ha integrato nella propria flotta 26 aeromobili di nuova generazione, che consentono una riduzione del consumo di carburante tra il 15% e il 20%. A ciò si aggiungono iniziative di efficienza operativa basate sui dati, implementate dal 2010 – sfruttando l’intelligenza artificiale e miglioramenti operativi incrementali – che hanno consentito di mitigare circa 6,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Questo volume equivale approssimativamente all’intero volume delle operazioni di volo annuali di LATAM Airlines in Cile, Colombia ed Ecuador messi insieme. Dal 2019, inoltre, sono state compensate oltre 3 milioni di tonnellate di CO2.

Sul fronte dell’economia circolare, è stata ridotta del 97% l’utilizzo di plastica monouso nelle operazioni, eliminando oltre 1.700 tonnellate di rifiuti. Attraverso il programma Avión Solidario, infine, LATAM Airlines supporta più di 50 iniziative regionali offrendo trasporto gratuito di passeggeri e merci per progetti sanitari, ambientali e interventi di emergenza in caso di disastri naturali”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)