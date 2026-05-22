ITA Airways e Sabre siglano un accordo di distribuzione NDC per accelerare l’evoluzione del travel retailing

ITA Airways e Sabre Corporation, vendor leader a livello mondiale di software e tecnologie al servizio del settore dei viaggi, hanno annunciato un accordo strategico di distribuzione NDC, nonché il rinnovo del loro attuale accordo sui contenuti tradizionali.

“Con tale accordo, ITA Airways conferma la propria volontà di mettere il cliente al centro della propria strategia. L’accordo con Sabre permetterà di offrire contenuti più personalizzati ad agenzie e tour operator, contribuendo, al tempo stesso, all’allineamento con la strategia distributiva di Lufthansa Group.

Le agenzie di viaggio collegate a Sabre possono ora richiedere l’attivazione per lo shopping, prenotazione e gestione delle offerte NDC di ITA Airways. Queste offerte saranno affiancate dai contenuti tradizionali all’interno dell’ecosistema Sabre, consentendo agli agenti di cercare, confrontare, vendere e gestire le offerte in modo efficiente all’interno di un unico flusso di lavoro.

La collaborazione amplia la distribuzione di ITA Airways attraverso Sabre Mosaic™ Marketplace, rendendo disponibili le offerte NDC della compagnia aerea alle agenzie di viaggio collegate a Sabre. I contenuti NDC di ITA Airways hanno iniziato ad essere distribuiti alle agenzie dal 12 maggio 2026″, afferma ITA Airways.

“ITA Airways sviluppando ulteriormente la propria strategia di retailing per offrire ai viaggiatori maggiore scelta e flessibilità in ogni touchpoint. Attraverso Sabre Mosaic™ NDC, la compagnia aerea sarà in grado di proporre offerte più ricche e personalizzate, in linea con le proprie priorità commerciali e di distribuzione, raggiungendo al contempo un vasto numero di viaggiatori attraverso il canale delle agenzie.

Sabre ha sottolineato il proprio supporto al percorso di modernizzazione della distribuzione aerea di ITA Airways. L’integrazione dei contenuti NDC nel Sabre Mosaic™ Marketplace consentirà alle agenzie di accedere a offerte più complete attraverso un sistema scalabile e multi-source, facilitando la ricerca, la prenotazione e la gestione dei servizi di viaggio.

Potenziando le capacità di distribuzione di ITA Airways e fornendo agli operatori del settore turistico i contenuti di cui hanno bisogno, Sabre sta garantendo una maggiore efficienza operativa, una più ampia copertura e migliori opportunità commerciali per la Compagnia”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)