EGYPTAIR amplia la flotta con i nuovi A350-900 e Boeing 737-8 MAX e lancia due nuove rotte verso Los Angeles e Chicago

EGYPTAIR, compagnia di bandiera egiziana, prosegue il proprio piano di espansione annunciando l’ingresso in flotta dei primi tre aerei A350-900 e dei primi tre Boeing 737-8 MAX, dopo aver comunicato lo scorso anno l’acquisto di nuovi aeromobili destinati a rafforzare e ampliare la flotta della compagnia. Un passaggio strategico che rappresenta un tassello fondamentale nel piano di sviluppo di EGYPTAIR.

“L’A350-900 è un moderno aeromobile a fusoliera larga progettato per il lungo raggio, più leggero di circa 45 tonnellate rispetto ai modelli precedenti e capace di garantire elevate performance con minori emissioni, una migliore efficienza operativa e un ridotto impatto acustico. I motori Rolls-Royce Trent XWB consentono infatti una riduzione dei consumi fino al 25%, mentre la cabina Airspace offre standard superiori in termini di comfort e qualità dell’aria a bordo.

Il Boeing 737-8 MAX va invece a completare la flotta della compagnia, attualmente composta da 30 737 Next-Generation, assicurando continuità operativa ed efficienza migliorata. Questo aeromobile permette di ridurre consumi ed emissioni fino al 20% rispetto ai modelli precedenti ed è destinato alle rotte a corto e medio raggio. I passeggeri potranno inoltre beneficiare di un’esperienza di viaggio ancora più confortevole grazie al Boeing Sky Interior, caratterizzato da illuminazione LED avanzata, finestrini più ampi e vani portaoggetti più capienti. Il primi Boeing 737-8 MAX sono stati consegnati all’inizio di maggio”, afferma EGYPTAIR.

“Con l’introduzione di questi nuovi modelli, EGYPTAIR punta a una flotta sempre più efficiente e moderna, con l’obiettivo di ridurre consumi ed emissioni, migliorare l’esperienza di viaggio ed espandere la propria rete internazionale, con particolare attenzione al mercato statunitense, considerato strategico per la compagnia. L’ingresso dei nuovi aeromobili si inserisce nella fase EIS del piano di crescita previsto fino al 2031, che comprende anche un completo rinnovamento delle cabine degli aerei già operativi e importanti aggiornamenti nei servizi di catering, assistenza a terra e manutenzione.

L’arrivo dell’A350-900 consente oggi a EGYPTAIR di annunciare anche l’apertura di due nuove rotte verso il Nord America: Los Angeles e Chicago. A partire dal 23 maggio sarà operativo il collegamento diretto Il Cairo – Los Angeles con partenze il lunedì, giovedì e sabato, mentre dal 21 giugno sarà attivo il volo diretto Il Cairo – Chicago nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica. Le nuove destinazioni si aggiungono ai collegamenti già esistenti con New York, Newark e Washington, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio verso gli Stati Uniti.

Grazie a questa espansione e alla sua posizione geografica strategica, Il Cairo si conferma inoltre uno scalo ideale per i viaggiatori diretti negli Stati Uniti, rappresentando un punto di connessione tra Europa, Africa, Asia e America. Un’opportunità che permette anche di scoprire alcune delle principali attrazioni dell’Egitto, dal nuovo Grand Egyptian Museum alle Piramidi di Giza e alla Grande Sfinge, fino alle crociere sul Nilo e ai tour nel deserto”, prosegue EGYPTAIR.

“L’introduzione dei nuovi modelli e il lancio di nuove rotte intercontinentali rappresentano tasselli fondamentali per la nostra crescita globale e sostenibile. Una testimonianza concreta del nostro impegno nel mantenere una flotta giovane e all’avanguardia, capace di collegare l’Egitto con il resto del mondo”, ha dichiarato il Capitano Ahmed Adel, CEO e Presidente di EGYPTAIR. “Il nostro obiettivo è offrire collegamenti sempre più efficienti, confortevoli e competitivi, rafforzando il ruolo de Il Cairo come hub internazionale di primo piano e rispondendo alla crescente domanda di viaggi tra Africa, Medio Oriente e Americhe”.

Nel piano di sviluppo della compagnia rientra anche l’Italia: a partire dal 29 giugno sarà infatti operativa la nuova rotta diretta Venezia – Il Cairo.

(Ufficio Stampa EGYPTAIR – Photo Credits: EGYPTAIR)