TAP annuncia i risultati del primo trimestre 2026

TAP Air Portugal ha registrato una solida performance nel primo trimestre del 2026, riportando una crescita dei ricavi e un significativo miglioramento dei risultati operativi, nonostante la consueta stagionalità del periodo e un contesto macroeconomico complesso.

“I ricavi operativi hanno raggiunto 914,4 milioni di euro, in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno, trainati principalmente dalla crescita dei ricavi passeggeri e dal miglioramento dei ricavi unitari (PRASK +6,2%), insieme a una crescita della capacità del 3,9%. Anche il segmento della manutenzione per conto terzi ha contribuito in modo rilevante, con ricavi in aumento del 31,8%.

A livello operativo, TAP ha riportato un EBITDA ricorrente di 95,5 milioni di euro e un EBIT ricorrente di -36,1 milioni di euro, con miglioramenti rispettivamente di 92,6 milioni e 83,1 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2025.

Nel corso del trimestre, la compagnia ha trasportato 3,7 milioni di passeggeri, in crescita del 6,4%, operando 27.300 voli, con un aumento dell’1,5%. La crescita del traffico ha superato quella della capacità, portando il load factor all’83,5%, in aumento di 4,8 punti percentuali, con il Sud America e il Nord America in evidenza, in linea con la strategia di ulteriore rafforzamento del network transatlantico.

TAP ha mantenuto una solida posizione di liquidità pari a 879,8 milioni di euro al 31 marzo 2026, con il rapporto tra debito finanziario netto ed EBITDA migliorato a 2,2x, riflettendo la riduzione del debito e una maggiore generazione di cassa operativa”, afferma TAP Air Portugal.

“Nell’ambito del Piano di Ristrutturazione, dopo la chiusura del trimestre TAP ha proseguito con l’assegnazione della vendita di Cateringpor al gruppo Gate Gourmet e ha firmato accordi per la cessione della propria intera partecipazione in SPdH a Menzies Aviation Portugal. Queste operazioni sono ancora in corso e soggette alle consuete condizioni.

Le prenotazioni continuano a mostrare un andamento positivo, sostenendo un elevato load factor e la crescita dei ricavi unitari. La compagnia prevede che gli elevati costi del carburante continueranno a incidere sui risultati nei prossimi trimestri, anche se l’impatto dovrebbe essere in parte mitigato da una gestione attenta della capacità, dal contenimento dei costi e dagli adeguamenti tariffari legati al supplemento carburante.

TAP continuerà a puntare sui mercati strategici, sulla qualità dei ricavi e sull’attuazione del piano di modernizzazione della flotta, mantenendo al tempo stesso un approccio prudente e flessibile alla luce dell’attuale contesto internazionale”, prosegue TAP Air Portugal.

Luís Rodrigues, Chief Executive Officer di TAP, ha dichiarato: “TAP ha registrato un forte avvio d’anno e un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dimostrando la capacità della compagnia di operare con disciplina e di rispondere efficacemente alle priorità operative. Questa performance riflette il nostro focus sull’esecuzione della strategia, con i mercati del Sud America e del Nord America che continuano a rappresentare un ruolo decisivo nella nostra crescita. In un contesto impegnativo, caratterizzato da pressioni sui costi e sfide operative, continueremo a dare priorità a disciplina, efficienza e qualità dei ricavi per sostenere una crescita sostenibile”.

“Desidero ringraziare tutti i dipendenti e i partner di TAP, con un riconoscimento speciale ai team coinvolti nei voli di rimpatrio legati al conflitto in Medio Oriente”, ha concluso il CEO.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)