Air China Cargo incrementa l’A350F freighter order a 10 velivoli

Air China Cargo Co. Ltd. (Air China Cargo) ha firmato un contratto di acquisto con Airbus per altri quattro A350F freighter, portando così a 10 il numero totale di velivoli ordinati per questo modello. Air China Cargo aveva già ordinato sei A350F nel novembre 2025.

“Questo ulteriore ordine, che segue l’ordine iniziale per l’A350F dello scorso anno, rappresenta una decisione strategica cruciale per la compagnia, volta a ottimizzare ulteriormente la struttura della flotta e ad ampliare la capacità di trasporto. Ci consentirà di rispondere al meglio alle esigenze dell’international air cargo market, ponendo solide basi per lo sviluppo stabile a lungo termine della compagnia”, ha dichiarato Wang Hongyan, Vice President of Air China Cargo.

“Siamo molto soddisfatti della decisione di Air China Cargo di aumentare il proprio ordine per l’A350F freighter. Ciò riflette la piena fiducia di Air China Cargo nei prodotti Airbus e riafferma la posizione di leadership dell’A350F come next-generation freighter”, afferma Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“Air China Cargo ha iniziato a introdurre gli Airbus freighters alla fine del 2023 e attualmente opera con una flotta di otto Airbus A330-200P2F. A breve, l’A350F freighter entrerà a far parte della flotta di Air China Cargo e andrà ad affiancare gli A330-200P2F, massimizzandone i vantaggi sulle rotte a lungo raggio e a medio-lungo raggio.

Progettato per essere il cargo aircraft più avanzato al mondo, l’A350F soddisfa le esigenze in continua evoluzione del global air freight market. Grazie a un’autonomia fino a 8.700 chilometri e a un payload fino a 111 tonnellate, l’A350F sarà impiegato sulle rotte internazionali a lungo raggio. Realizzato con oltre il 70% di materiali avanzati, l’A350F è 46 tonnellate più leggero rispetto agli aeromobili concorrenti”, afferma Airbus.

“Equipaggiato con i più recenti motori Rolls-Royce Trent XWB-97, l’aeromobile garantirà una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 fino al 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione con payload-range capability simili. È l’unico freighter che soddisfa pienamente gli standard ICAO sulle emissioni di CO2 per il 2027. L’A350F è in grado di operare con un blend fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) al momento dell’entrata in servizio, con l’obiettivo di raggiungere una capacità 100% SAF entro il 2030, come per tutti gli aeromobili Airbus.

Alla fine di aprile 2026, l’A350F aveva registrato 101 ordini da 14 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)