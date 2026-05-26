Qatar Airways svela la FIFA Special Livery e un’esperienza di bordo personalizzata

Qatar Airways ha presentato ufficialmente la sua FIFA special livery su un Boeing 777, in vista della FIFA World Cup 2026™, celebrando la partnership di lunga data della compagnia aerea con la FIFA e il suo ruolo continuo nel connettere tifosi, squadre e comunità calcistiche globali.
“Sulla scia dell’eredità della FIFA World Cup Qatar 2022™, la nuova livrea riflette il prossimo capitolo del percorso di Qatar Airways con la FIFA in qualità di Official Airline Partner of the FIFA World Cup 2026™. Lo special livery aircraft opererà su importanti destinazioni in Europa, Stati Uniti e Asia, coinvolgendo i tifosi di tutto il mondo, mentre l’entusiasmo per la FIFA World Cup 2026™ continua a crescere.
Ispirata all’energia e alla passione del più grande torneo di calcio, la nuova livrea distintiva cattura lo spirito vibrante della FIFA World Cup 2026™ attraverso il suo design audace e dinamico, che viaggerà su tutto il network globale della compagnia aerea”, afferma Qatar Airways.
“Oltre al design esterno, gli interni dell’aeromobile presentano allestimenti personalizzati ispirati alla FIFA World Cup 2026™. Progettati esclusivamente per questa livrea speciale, portano l’atmosfera e l’emozione del torneo nell’inflight experience. Dopo il torneo, l’aeromobile continuerà a volare con la livrea e gli allestimenti speciali per commemorare l’evento.
In qualità di Official Airline Partner of FIFA, Qatar Airways continua a svolgere un ruolo di primo piano nello sport globale, collegando tifosi, squadre e destinazioni attraverso il suo network internazionale in continua espansione e la sua pluripremiata esperienza di viaggio.
La FIFA World Cup 2026™ si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, riunendo le migliori nazionali del mondo nell’edizione più grande del torneo fino ad oggi”, conclude Qatar Airways.
(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)