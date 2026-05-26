easyJet e Amsterdam Schiphol Airport implementano l’automated taxiing per ridurre le emissioni a terra

easyJet e Amsterdam Schiphol Airport annunciano oggi il rollout della electronic TaxiBot technology per Airbus aircraft operations a Schiphol, a seguito di una sperimentazione di successo all’inizio di quest’anno. L’introduzione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di easyJet per migliorare l’efficienza operativa e ridurre le emissioni sia in volo che a terra.

TaxiBot, finanziato dal SESAR project HERON, è un semi-robotic, push-pull-free aircraft tractor, che consente agli aerei di rullare tra il gate e la pista senza utilizzare i motori principali. L’aeromobile, infatti, opera utilizzando solo l’Auxiliary Power Unit (APU), riducendo significativamente il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e il rumore durante le operazioni a terra.

Dopo un test iniziale di successo a marzo, il primo volo passeggeri easyJet ha avuto luogo il 30 aprile. Altri tre Airbus A320neo di easyJet sono ora in fase di installazione permanente del TaxiBot systems nell’ambito del programma, realizzato in collaborazione con Amsterdam Schiphol Airport, Menzies Aviation, Airbus e SAS.

easyJet stima che TaxiBot consentirà un risparmio medio di 95 kg di carburante e 299 kg di CO2 per volo, riducendo al contempo il rumore sul piazzale.

Schiphol è il primo aeroporto in Europa ad adottare la electric TaxiBot technology for Airbus aircraft. Secondo Schiphol, l’implementazione su larga scala potrebbe ridurre il consumo di carburante durante il rullaggio fino al 65%, diminuendo al contempo in modo significativo le emissioni di CO2, NOx e particolato ultrafine.

L’implementazione rientra nell’ambizioso progetto di Schiphol di costruire un futuro più in armonia con l’ambiente. Insieme a compagnie aeree come easyJet, ground handling operators, Air Traffic Control, The Netherlands e Smart Airport Systems, Schiphol sta sviluppando soluzioni che fanno la differenza nelle operazioni quotidiane, come il TaxiBot elettrico.

A proposito del lancio, David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha dichiarato: “TaxiBot rappresenta un altro passo importante nella nostra missione di operare nel modo più efficiente possibile. Questa tecnologia offre riduzioni immediate del consumo di carburante, delle emissioni di carbonio e del rumore, supportando al contempo operazioni a terra più efficienti in uno degli aeroporti più trafficati d’Europa. Mentre continuiamo a modernizzare le nostre operazioni, iniziative come questa dimostrano come l’innovazione e la collaborazione in tutto il settore possano contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione, sia in volo che a terra”.

Esmé Valk, Chief People & Transformation Officer, Amsterdam Airport Schiphol, ha dichiarato: “Con l’introduzione di TaxiBot, compiamo un ulteriore passo concreto verso la riduzione delle emissioni e del rumore in pista. In questo modo creiamo un ambiente di lavoro più sano e pulito, e un aeroporto sempre più sostenibile e moderno, pronto per il futuro”.

Miguel Gomez Sjunnesson, EVP Europe, Menzies Aviation, ha affermato: “L’introduzione del TaxiBot a Schiphol dimostra cosa si può ottenere quando tecnologia e collaborazione si uniscono. Noi di Menzies ci concentriamo sull’utilizzo di soluzioni che migliorano l’efficienza e riducono le emissioni. Stiamo lavorando a stretto contatto con l’aeroporto di Amsterdam Schiphol e easyJet per integrare questi cambiamenti nelle operazioni quotidiane, creando al contempo un ambiente più pulito e sano in pista”.

Il miglioramento dell’efficienza operativa, come l’implementazione di TaxiBot, è un elemento chiave della strategia di easyJet per raggiungere le zero emissioni nette. La compagnia aerea rimane impegnata nella decarbonizzazione della propria flotta e continua a perseguire l’ambizioso obiettivo di una riduzione del 35% dell’intensità delle emissioni di carbonio entro il 2035.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)