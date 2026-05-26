News Brevi – 26.05.2026

EVA AIR SPONSORIZZA L’INIZIATIVA “ENTRA A TAIWAN E RICEVI UNA GIFT CARD” – EVA Air informa: “EVA Air, la principale compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, dal 16 gennaio 2026 opera voli giornalieri da Milano Malpensa a Taipei. Con il continuo aumento del traffico passeggeri in transito a Taipei, in particolare tra i viaggiatori che hanno voli in coincidenza tra Europa e Asia, EVA Air promuove la campagna “Enter Taiwan, Enjoy a Gift” dell’Amministrazione del Turismo di Taiwan (TTA), valida fino al 31 ottobre 2026 (ora di Taiwan). L’iniziativa è aperta ai passeggeri in possesso di passaporti non taiwanesi che abbiano biglietti aerei internazionali e uno scalo fino a 24 ore nell’Aeroporto Internazionale di Taipei Taoyuan. I passeggeri idonei, in possesso di passaporto e carta d’imbarco per il volo in coincidenza, possono recarsi allo sportello del Servizio Turistico presso l’Aeroporto Internazionale di Taoyuan. Dopo aver compilato il modulo di registrazione disponibile sul sito web ufficiale, riceveranno un buono del valore di 600 NT$ (circa 16€), spendibile presso i ristoranti, i negozi duty-free e i punti vendita aderenti all’iniziativa all’interno dell’aeroporto. L’elenco completo dei negozi partner è disponibile sul sito web. Inoltre, per i passeggeri che volano con EVA Air in Business Class, è disponibile anche la Lounge “The Infinity” di proprietà di EVA Air all’interno dell’aeroporto di Taipei, completamente attrezzata con servizi, bar, ristorante e docce, perfetta per riposarsi, leggere e lavorare. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale di EVA AIR”. “Membro di Star Alliance, EVA Air è stata fondata nel 1989 come prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan. È una società affiliata a Evergreen Line, leader mondiale nel trasporto marittimo di container. Gestisce una flotta di oltre 80 aeromobili Boeing e Airbus verso circa 60 destinazioni internazionali in Asia, Oceania, Europa e Nord America. I viaggiatori possono trovare ulteriori informazioni su EVA Air e sugli orari, prenotare e acquistare i biglietti su www.evaair.com“, conclude EVA Air.

AMERICA’S CUP CAGLIARI: L’AERONAUTICA MILITARE GARANTISCE IL SUPPORTO METEO E LA SICUREZZA DELLO SPAZIO AEREO – La tappa preliminare della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, svoltasi a Cagliari dal 21 al 24 maggio, ha potuto contare sul supporto specialistico e operativo dell’Aeronautica Militare. La Forza Armata ha messo a disposizione dell’organizzazione le proprie competenze tecnologiche e capacità operative per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle regate della competizione velica più prestigiosa al mondo. A supportare la manifestazione è stato il personale del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (RSSTA) di Decimomannu, impegnato senza sosta sia nell’assistenza meteorologica sia nel delicato controllo dello spazio aereo sovrastante il campo di gara. Fondamentale è stato il lavoro degli esperti meteo militari, che hanno fornito all’organizzazione bollettini costantemente aggiornati sulle condizioni atmosferiche e sull’evoluzione dei venti nel Golfo degli Angeli. Nelle regate dell’America’s Cup, infatti, le imbarcazioni foiling dipendono totalmente da variazioni minime di intensità o direzione del vento, che influenzano direttamente velocità e strategie di gara. “Il costante monitoraggio di brezze, raffiche e variazioni meteorologiche ha consentito di interpretare con precisione l’evoluzione del quadro ambientale, permettendo il regolare svolgimento delle prove in piena sicurezza”, ha dichiarato il Tenente Colonnello Carlo Spanu, responsabile del servizio meteo assicurato durante la competizione. L’ufficiale ha inoltre evidenziato come “l’elevato livello di specializzazione e la prontezza operativa espressa dal personale dell’Aeronautica Militare sia risultata determinante in un contesto dinamico, complesso e altamente tecnologico come quello della Coppa America”. Parallelamente, la Forza Armata ha assicurato il coordinamento e la sicurezza dello spazio aereo interessato dall’evento attraverso il proprio Main Operation Center (M.O.C.), gestendo i flussi degli assetti in volo – tra elicotteri e droni – impegnati nelle attività operative e nelle riprese televisive. Dalla sala radar della base di Decimomannu sono stati forniti in tempo reale i dati della situazione aerea complessiva, consentendo il monitoraggio continuo dei mezzi presenti nell’area di regata. “L’attività di controllo è stata condotta in stretta sinergia con i responsabili ENAV, la Torre di Controllo di Cagliari-Elmas e la sala Controllo d’Avvicinamento di Cagliari, garantendo una gestione fluida, sicura e coordinata di tutti gli assetti in volo”, ha spiegato il Maggiore Giuseppe Ferrante, coordinatore delle operazioni aeree. Il Maggiore ha poi sottolineato “l’efficacia dell’integrazione tra le componenti civili e militari, indispensabile per la gestione della sicurezza di un evento internazionale di questa portata”. L’impegno profuso a Cagliari ha confermato la capacità dell’Aeronautica Militare di proiettare le proprie competenze specialistiche, l’innovazione tecnologica e le capacità organizzative quotidiane a supporto della collettività e dei grandi eventi internazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AUTUNNO IN GIAPPONE CON ANA – ANA informa: “Il Giappone a novembre è una destinazione meravigliosa da visitare: i colori autunnali rendono il paesaggio ancora più suggestivo, l’offerta gastronomica stagionale è ricchissima e le condizioni climatiche sono ideali per le attività all’aria aperta. È anche un ottimo periodo per visitare giardini, templi e altri siti culturali. ANA, All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese 5-star per 13 anni consecutivi, collega con voli diretti Milano Malpensa a Tokyo Haneda e offre collegamenti con oltre 40 destinazioni in tutto il Paese grazie al suo esteso network nazionale. Questo autunno, ANA propone due zone meno conosciute del Giappone che meritano una visita, proponendo un’offerta davvero speciale. Con ANA è possibile volare da Milano a Tokyo Haneda, approfittare di uno stopover nella capitale e poi proseguire l’itinerario, senza costi aggiuntivi, verso altre destinazioni in Giappone, scoprendo in un unico viaggio più aspetti dell’autunno giapponese. Per chi è alla ricerca di una vacanza tranquilla la meta ideale è Kyushu, rinomata per i ritiri nei templi e per i suggestivi paesaggi autunnali, dove è possibile passeggiare tra santuari circondati dal fogliame colorato della stagione, immergersi nella calma e nel silenzio dei giardini giapponesi, visitando ryokan tradizionali e rilassandosi nelle sorgenti termali, senza dimenticare le prelibatezze dello street food. Okinawa invece è la scelta perfetta per chi cerca l’avventura. L’autunno a Okinawa è il periodo ideale per prolungare le vacanze estive all’insegna delle scoperte. Grazie alle temperature miti e piacevoli e al clima più secco che si protrae fino a novembre inoltrato, questo è il momento perfetto per praticare lo snorkeling e immersioni, e per esplorare calette nascoste. Questa regione unica del Giappone offre inoltre paesaggi costieri subtropicali, fauna locale e isole incontaminate, oltre a una cucina e una cultura uniche e a sé stanti”. “È possibile acquistare un biglietto aereo ANA dall’Italia per Tokyo in tutte le classi di servizio (Economy, Premium Economy, Business) proseguire verso un’altra destinazione nel Paese senza alcun supplemento tariffario e usufruendo di uno stopover di 24 ore o più a Tokyo, tutto incluso nello stesso biglietto (si applicano termini e condizioni). L’offerta è valida per il volo in tutte le classi di servizio. La tariffa aerea non prevede supplementi per stopover ma potrebbero essere applicate tasse e altre spese. Le tariffe possono variare in base alla disponibilità dei posti. A seconda della disponibilità dei voli nazionali in Giappone, la tariffa aerea per il volo internazionale potrebbe variare”, conclude ANA.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL 19° SEMINARIO PER PRESIDENTI DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA – Dal 18 al 22 maggio, la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo ha ospitato la fase in presenza del 19° Seminario per Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa (S.G.M.T.). L’evento formativo ha visto la partecipazione di 14 Presidenti provenienti da numerosi Enti e Reparti della Forza Armata. Il seminario si è aperto con il formale indirizzo di saluto del Comandante della Scuola, il Colonnello Dario Ricci, il quale – affiancato dal Presidente dei S.G.M.T. dell’Istituto, il 1° Luogotenente Mario Scala – ha esortato i frequentatori a cogliere l’opportunità di confronto per ottimizzare l’assolvimento di un incarico così delicato e strategico per il personale. L’attività ha l’obiettivo di incrementare le competenze dei Presidenti attraverso la condivisione delle migliori pratiche d’istituto e l’interazione con autorevoli relatori provenienti dagli Organismi di Vertice della Forza Armata, chiamati a illustrare le linee programmatiche future nei rispettivi settori di competenza. In quest’ottica, il Vicario Episcopale per l’Aeronautica Militare, Don Antonio Coppola, ha approfondito la centralità della figura del Presidente sotto il profilo umano e psico-sociale, mentre il Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino, Ispettore per la Sicurezza del Volo, ha presieduto un modulo dedicato alla diffusione della cultura e delle procedure di sicurezza del volo. Le tematiche connesse al reclutamento e alla formazione sono state invece illustrate dal Colonnello Federico Pellegrini, Vice Capo Reparto del 1° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica (SMA), che si è soffermato sulle innovazioni metodologiche necessarie per rispondere alle aspettative delle nuove generazioni. Il benessere e la gestione del personale sono stati al centro degli interventi della DIPMA (Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica), che ha evidenziato come le proposte costruttive formulate dai Presidenti abbiano concretamente ottimizzato l’istituto del reimpiego; parallelamente, il personale del Servizio di Amministrazione del Comando Logistico ha trattato il delicato tema della previdenza, mentre i rappresentanti del Reparto Generale di Sicurezza hanno illustrato l’organizzazione della struttura di sicurezza in ambito Forza Armata. Infine, il 5° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica ha offerto una panoramica sulle dinamiche e sugli strumenti della comunicazione istituzionale. Di particolare rilievo la sessione guidata dal Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Truppa, 1° Lgt. Roberto Carpentieri, incentrata sulle competenze e sulle sfide attuali della categoria, e l’intervento del Segretario Generale dell’ONFA (Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori), Col. (aus) Nicola Diomaiuti, che ha illustrato le attività assistenziali dell’Ente. Il seminario si è concluso venerdì 22 maggio con la consegna degli attestati di partecipazione da parte del Comandante della Scuola Marescialli, a suggello di un importante momento di crescita e coesione istituzionale. La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare, posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. / 3^ Regione Aerea di Bari, è un istituto a carattere universitario che provvede alla formazione militare, morale e professionale dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, curandone altresì l’aggiornamento e il perfezionamento nel corso della carriera (Ufficio Stampa Aeronautica Militare) .

RYANAIR AGGIUNGE UN QUARTO AEROMOBILE A BRATISLAVA PER L’INVERNO 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato un programma record per l’inverno 2026 a Bratislava, con 23 rotte, incluse 4 nuove rotte per Paphos, Tirana, Torino e Varsavia, che porteranno a un aumento del traffico del 125%, con oltre 2,2 milioni di passeggeri all’anno. A supporto di questo programma record per l’inverno 2026, Ryanair aggiungerà un quarto Boeing 737 basato a Bratislava a partire da ottobre 2026. L’investimento di 400 milioni di dollari di Ryanair e la crescita del traffico del 125% a Bratislava sono il risultato diretto della politica proattiva del governo slovacco e dello Slovak Govt and Transport Minister, Jozef Raz, volta a incrementare il traffico e il turismo abolendo le tasse ambientali, riducendo le tariffe aeroportuali e tagliando i costi del controllo dell’ATC. Questa politica ha reso la Slovacchia il mercato dell’aviazione in più rapida crescita in Europa nel 2026, con una crescita record del traffico del 170% ad aprile”. Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa, Ryanair è lieta di essere oggi a Bratislava per annunciare un’ulteriore crescita, con l’arrivo di un quarto Boeing 737 per la stagione invernale 2026: un investimento di 400 milioni di dollari a sostegno di oltre 1.600 posti di lavoro locali, tra cui 30 nuovi posti di lavoro ben retribuiti per piloti e assistenti di volo. Con questo ulteriore aeromobile, Ryanair offrirà un programma di voli record per Bratislava nella stagione invernale 2026, con 4 nuove rotte per Paphos, Tirana, Torino e Varsavia, che porteranno il nostro traffico a Bratislava a crescere del 125%, superando i 2,2 milioni di passeggeri. Questa rapida crescita di Ryanair è dovuta alle politiche slovacche a favore della crescita del settore aeronautico, tra cui l’azzeramento delle tasse ambientali e la riduzione delle tariffe ATC, che offrono ai cittadini e ai visitatori slovacchi ancora più opzioni di viaggio a basso costo, rafforzando al contempo la posizione di Bratislava come uno degli aeroporti in più rapida crescita in Europa. La riduzione dei costi di accesso è l’unico modo per ottenere una crescita rapida e Ryanair è fiduciosa che il governo slovacco e Bratislava Airport continueranno a investire in questo settore. Questa strategia vincente a basso costo e ad alta crescita ha reso la Slovacchia uno dei mercati aeronautici in più rapida crescita in Europa”. Dusan Novota, Bratislava Airport CEO, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno, Ryanair ha raggiunto un importante traguardo a Bratislava, ampliando la sua base da due a tre e ora a quattro aeromobili, dopo oltre un decennio di attività con una base di soli due velivoli. Grazie anche alla continua crescita di Ryanair, Bratislava è diventato uno degli aeroporti in più rapida crescita in Europa. Essendo Ryanair un partner chiave e di lunga data dell’aeroporto di Bratislava da oltre 20 anni, apprezziamo molto questa proficua collaborazione e la sua continua crescita nel mercato slovacco”.

ICAO: GLI INTERNATIONAL AIR SERVICES RIMANGONO SICURI NONOSTANTE L’EPIDEMIA EBOLA – L’ICAO informa: “Sebbene gli international air services rimangano sicuri, l’International Civil Aviation Organization (ICAO) esorta i governi e gli operatori del settore aeronautico ad attenersi rigorosamente alle World Health Organization (WHO) recommendations per mitigare qualsiasi rischio correlato all’attuale epidemia di Ebola. Dall’inizio della pandemia COVID-19, l’ICAO ha stabilito nuovi protocolli per la rapida e standardizzata condivisione di informazioni tra Stati, compagnie aeree, aeroporti e agenzie sanitarie. Il Convention on International Civil Aviation’s Annex 9 – Facilitation contiene un nuovo capitolo sulle disposizioni relative alla salute, e il relativo guidance material è incluso nell’ICAO Facilitation Manual (Doc 9957). Le innovazioni digitali, come electronic health declarations and contactless border processes, sono state integrate nelle raccomandazioni ICAO per monitorare e gestire i rischi sanitari in modo più efficace. Attraverso il Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA), l’ICAO si sta coordinando con il WHO e i suoi Stati membri per fornire risk-based and evidence-informed mitigation measures al fine di prevenire la trasmissione della malattia attraverso il trasporto aereo, tutelando al contempo la salute del personale e dei passeggeri, rassicurando i viaggiatori e mantenendo la connettività aerea essenziale. L’ICAO continuerà a monitorare attentamente la situazione e a fornire aggiornamenti, se necessario, agli Stati membri e alle parti interessate del settore aeronautico, in linea con la WHO guidance e in base all’evoluzione della situazione. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul CAPSCA website e inviati ai CAPSCA members man mano che la situazione si evolve”.

NUOVI CONTROLLI DI FRONTIERA ALL’AEROPORTO DI FORLI’: TESTATI I SISTEMI EES E ABC GATES – Forlì Airport informa: “Lunedì 25 maggio 2026, il Questore di Forlì-Cesena, dottor Claudo Mastromattei, ha effettuato un sopralluogo all’aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi”, unitamente ai vertici di F.A. S.r.l, società di gestione dello scalo, finalizzato alla verifica, dal prossimo 3 giugno, dei nuovi sistemi di Controllo di Frontiera denominati Entry/Exit System (EES) e ABC GATES. Il Questore, accompagnato dal Vicario dottoressa Silvia Gentilini, si è soffermato, con l’Accountable Manager Riccardo Pregnolato, nell’area di servizio dello scalo già dotato di entrambi i sistemi, testandone personalmente la piena operatività e acquisendo tutte le informazioni utili ai processi che precedono e seguono le fasi dell’imbarco a bordo dell’aeromobile. I nuovi sistemi, acquistati da F.A. per l’esigenza dei controlli espletati dalla Polizia di Stato, sono rivolti ai passeggeri in partenza verso le destinazioni Extra Schengen. Gli stessi passeggeri potrebbero dover compilare – qualora ne siano sprovvisti o venga loro espressamente richiesto – l’apposito modulo elettronico reso disponibile nelle postazioni dedicate del “Ridolfi”, collocate all’interno del terminal partenze. Il modulo non è richiesto per i cittadini di nazionalità italiana. Lo staff aeroportuale supporterà i passeggeri che necessiteranno di assistenza. Al fine di rendere le procedure più agili è comunque consigliabile presentarsi ai banchi check-in almeno 3 ore prima dell’orario d’imbarco previsto. L’obiettivo di F.A., in accordo con la Polizia di Stato, è quello di rendere più snello e fluido il servizio dei controlli di sicurezza, anch’essi aperti 3 ore prima del decollo. Dal 25 febbraio scorso è inoltre obbligatoria, per l’ingresso nel Regno Unito, l’ETA (Electronic Travel Authorization). I cittadini europei che vorranno viaggiare o transitare nel Regno Unito, dovranno richiederla online su GOV.UK o tramite l’app “UK ETA”. La richiesta va corredata di: passaporto elettronico valido, foto digitale, indirizzo email, carta di credito/debito per il pagamento. La procedura è piuttosto semplice e veloce. Le autorizzazioni vengono rilasciate rapidamente. L’ETA ha validità 2 anni. Il Questore ha assicurato che la Polizia di Stato garantirà, dal 3 giungo, il potenziamento dei servizi per garantire la sicurezza dello scalo e dei passeggeri e per rendere efficace il nuovo modello organizzativo”.

RAYTHEON E’ STATA SELEZIONATA DALLA DARPA PER LO SVILUPPO DI UN NUOVO SOLID ROCKET MOTOR DESIGN – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, in collaborazione con Northrop Grumman, si è aggiudicata un phase two contract dal Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Burn n’ Go program per proseguire lo sviluppo di un nuovo solid rocket motor (SRM) design. Questa nuova capacità consentirà di svincolare i post-manufactured motors dai traditional, single-use designs, rendendo possibile la realizzazione di un motore componibile in grado di soddisfare molteplici esigenze di missione, regolando la spinta a richiesta. L’assegnazione del contratto fa seguito a una prima fase accelerata di sette mesi, durante la quale Raytheon e Northrop Grumman hanno dimostrato la fattibilità di questo nuovo approccio alla propulsione. La tecnologia è pensata per supportare una gamma più ampia di missioni e sistemi d’arma, offrendo alle forze armate maggiori opzioni a partire da un common, single-use motor design. Nell’ambito del phase two contract, il Raytheon Advanced Technology team perfezionerà e amplierà ulteriormente la sua soluzione, seguita da una serie di dimostrazioni per mostrare le sue performance in rocket motor configurations sempre più realistiche”. “La Solid rocket motor production è diventata un collo di bottiglia critico per molti programmi missilistici”, ha affermato Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. “Adottando un approccio componibile alla progettazione e alla costruzione di questi motori, stiamo contribuendo a gettare le basi per una produzione più rapida e adattabile a molteplici missioni”. “In qualità di prime contractor, Raytheon collabora con l’Allegany Ballistic Laboratory (ABL) di Northrop Grumman, che vanta una vasta esperienza in solid rocket motor design and manufacturing. Il team comprende anche Luna Innovations, che contribuisce con le sue innovative capacità di sviluppo di materiali, per promuovere una soluzione in linea con la visione della DARPA per una missile propulsion più flessibile e scalabile. Questo approccio collaborativo si basa sulla più ampia strategia dell’Advanced Technology team, focalizzata sulla riduzione dei cycle time, sulla diminuzione dei costi e l’accelerazione dello sviluppo”, conclude Raytheon.