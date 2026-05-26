ITPS Canada ordina velivoli M-346 Block 20 in risposta ai nuovi requisiti per l’addestramento tattico dei piloti

Un numero crescente di Forze Aeree richiede la rapida disponibilità di servizi di addestramento più moderni per la prossima generazione di piloti da caccia, così da rispondere ai nuovi requisiti operativi e all’evoluzione sempre più sofisticata delle tecnologie impiegate nel combattimento aereo. Il provider di servizi di addestramento ITPS Canada risponde a questa domanda, con l’introduzione nella sua flotta di capacità avanzate e soluzioni d’addestramento integrate realizzate da Leonardo.

L’Executive Chairman di ITPS, Giorgio Clementi, ha firmato un contratto per sei jet da addestramento avanzato M-346 T Block 20 – con un’opzione per ulteriori sei unità – nel corso di una cerimonia presso lo stabilimento produttivo Leonardo di Venegono in Italia e che si è conclusa con una dimostrazione in volo del velivolo.

Clementi ha dichiarato “L’M-346 porta avanti l’illustre tradizione italiana nella produzione di aerei da addestramento avanzato leader a livello mondiale. I nuovi velivoli d’addestramento entreranno in servizio a partire dal 2029, fornendo un contributo fondamentale per il primo progetto di potenziamento capacitivo della flotta di ITTC, attualmente impegnata a fornire servizi di addestramento a diversi clienti internazionali e a soddisfare la domanda per servizi di addestramento tattico avanzato che proviene da oltre dieci Forze Aeree nel mondo”.

Con più di 25 anni di esperienza nell’addestramento al volo, avanzato e specialistico in attività sperimentale e militare, ad oltre 29 Forze Aeree fino ad oggi, ITPS ha fornito soluzioni innovative per soddisfare requisiti operativi in costante evoluzione.

Nell’ottobre 2025 il CEO di ITPS Dave Lohse ha effettuato un volo di valutazione del velivolo da addestramento avanzato Leonardo M-346 nello spazio aereo a nord dell’Aeroporto Internazionale di Ottawa.

A seguito di tale esperienza, Lohse ha affermato: “L’M-346 è un jet da addestramento avanzato straordinariamente capace, perfettamente in linea con i requisiti operativi dell’addestramento dei moderni piloti da caccia. Le prestazioni, il sistema di controllo digitale del volo e la sua architettura avanzata rendono quest’aereo la piattaforma ideale per sostenere la prossima fase di crescita dell’ International Tactical Training Centre. Con le Forze Aeree alleate impegnate ad accrescere capacità e interoperabilità nell’addestramento, l’M-346 consentirà all’ITTC di ospitare piloti canadesi e di paesi partner per addestrarsi insieme in un ambiente moderno e focalizzato sugli aspetti operativi”.

Stefano Bortoli, Managing Director della Divisione Aeronautica di Leonardo, ha detto: “L’M-346 ha fatto significativi progressi in anni recenti, sia dal punto di vista dell’evoluzione sistemica, sia attraverso il costante successo commerciale, diventando la spina dorsale di capacità di addestramento integrate uniche nel loro genere e a vantaggio di un numero crescente di Forze Aeree a livello mondiale. La decisione di ITPS di scegliere e introdurre l’M-346 per fornire addestramento avanzato per la prossima generazione di piloti da caccia, consentendo loro di far fronte a scenari operativi in rapido cambiamento e sempre più sfidanti, dà chiara prova delle indiscutibili elevate prestazioni del sistema. Siamo impegnati a lavorare insieme a ITPS per far sì che possano massimizzare i benefici derivanti da questa tecnologia e capacità al fine di mantenere e addirittura espandere la qualità dei servizi che i loro clienti meritano”.

L’M-346 è il cuore di un sistema di addestramento al volo avanzato in costante evoluzione e che ha dato prova concreta della sua efficacia: una storia di successo che ha accumulato oltre 160.000 ore di volo, più di 160 aerei venduti fino ad oggi, consentendo a diverse Forze Aeree in Europa e nel mondo di formare piloti destinati ai caccia ad alte prestazioni come, tra gli altri, l’Eurofighter Typhoon, l’F-35 e i sistemi da combattimento aerei di prossima generazione.

Venti paesi – tra i quali il Canada – già addestrano i propri piloti sull’M-346 o hanno selezionato questo velivolo, anche come caccia leggero multiruolo. Grazie alle sue elevate prestazioni, capacità e manovrabilità, l’M-346 è stato inoltre scelto in Italia dall’Aeronautica Militare come futuro aereo delle ‘Frecce Tricolori’, la pattuglia acrobatica nazionale.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)